Os vilões do bolso: o que mais pesa na inflação de Fortaleza em 2026
A inflação brasileira, medida pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril de 2026, foi de 0,67%, segundo o IBGE. Em 12 meses, o índice acumula 4,39%, muito perto do teto da meta de inflação, que é de 4,50%.
O resultado mostra aceleração em relação a março (0,48%) e reacende o alerta sobre a trajetória dos preços no País.
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E A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, COMO ESTÁ?
O cenário na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é ainda mais pressionado, pois registrou inflação de 0,81% em abril, acima da média nacional.
No acumulado de 12 meses, o índice alcança 5,10%, já ultrapassando o teto da meta.
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA SOBE NO RANKING NACIONAL
Quando se olha o acumulado do ano, a Região Metropolitana de Fortaleza aparece como a segunda maior inflação do País em 2026, com 3,10%, atrás apenas de Belém (3,21%).
É uma escalada relevante: em 2025, a Região Metropolitana de Fortaleza cearense ocupava a 8ª posição, com 4,06% no acumulado do ano.
QUAIS OS VILÕES DA INFLAÇÃO LOCAL?
Para identificar o que mais pesa no bolso, é preciso cruzar dois dados: a variação acumulada no ano e o peso do item na cesta de consumo.
O resultado revela os cinco maiores responsáveis pela alta dos preços em Fortaleza em 2026.
A gasolina lidera com folga: acumulou 12,35% no ano e, por responder por mais de 5,5% do orçamento das famílias, exerce o maior impacto individual sobre o índice.
O ônibus urbano aparece em segundo, com alta de quase 20%. Mesmo itens com menor peso, como tomate e batata-inglesa, entram na lista por conta de variações superiores a 50%.
TEM ALÍVIO À VISTA?
O cenário pede cautela. A demora na resolução da Guerra do Irã e a possíveis efeitos climáticos nos próximos meses tendem ainda a pressionar a inflação nos próximos meses.
O fato é que a nossa inflação segue rodando acima da média nacional em todas as métricas de comparação (mensal, acumulado do ano e nos últimos doze meses) e já ultrapassa o teto da meta de 4,5% de inflação anualizada. Vale ficar de olho.
Grande abraço e até a próxima semana!
*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.