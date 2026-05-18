Os vilões do bolso: o que mais pesa na inflação de Fortaleza em 2026

A inflação brasileira, medida pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril de 2026, foi de 0,67%, segundo o IBGE. Em 12 meses, o índice acumula 4,39%, muito perto do teto da meta de inflação, que é de 4,50%.

O resultado mostra aceleração em relação a março (0,48%) e reacende o alerta sobre a trajetória dos preços no País.

Veja também Allisson Martins Economia do Nordeste dispara e lidera o País no início de 2026: como está o Ceará? Allisson Martins Importações de veículos disparam no Ceará em 2026; 99,7% vêm da China

E A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, COMO ESTÁ?

O cenário na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é ainda mais pressionado, pois registrou inflação de 0,81% em abril, acima da média nacional.

No acumulado de 12 meses, o índice alcança 5,10%, já ultrapassando o teto da meta.

Foto: Elaboração própria.

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA SOBE NO RANKING NACIONAL

Quando se olha o acumulado do ano, a Região Metropolitana de Fortaleza aparece como a segunda maior inflação do País em 2026, com 3,10%, atrás apenas de Belém (3,21%).

Legenda: Continua abaixo. Foto: Elaboração própria.

Foto: Elaboração própria.

É uma escalada relevante: em 2025, a Região Metropolitana de Fortaleza cearense ocupava a 8ª posição, com 4,06% no acumulado do ano.

QUAIS OS VILÕES DA INFLAÇÃO LOCAL?

Para identificar o que mais pesa no bolso, é preciso cruzar dois dados: a variação acumulada no ano e o peso do item na cesta de consumo.

O resultado revela os cinco maiores responsáveis pela alta dos preços em Fortaleza em 2026.

A gasolina lidera com folga: acumulou 12,35% no ano e, por responder por mais de 5,5% do orçamento das famílias, exerce o maior impacto individual sobre o índice.

Foto: Elaboração própria.

O ônibus urbano aparece em segundo, com alta de quase 20%. Mesmo itens com menor peso, como tomate e batata-inglesa, entram na lista por conta de variações superiores a 50%.

TEM ALÍVIO À VISTA?

O cenário pede cautela. A demora na resolução da Guerra do Irã e a possíveis efeitos climáticos nos próximos meses tendem ainda a pressionar a inflação nos próximos meses.

O fato é que a nossa inflação segue rodando acima da média nacional em todas as métricas de comparação (mensal, acumulado do ano e nos últimos doze meses) e já ultrapassa o teto da meta de 4,5% de inflação anualizada. Vale ficar de olho.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.