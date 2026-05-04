Economia do Nordeste dispara e lidera o País no início de 2026: como está o Ceará?

A economia brasileira iniciou 2026 em ritmo lento. Os dois primeiros meses do ano registraram crescimento acumulado de apenas 0,39%, conforme o Índice de Atividade Econômica (IBC) do Banco Central.

Se por um lado o Brasil desacelera, por outro, o Nordeste surpreende e assume a liderança entre as regiões.

O QUE É O IBC DO BANCO CENTRAL?

O Índice de Atividade Econômica (IBC) é um indicador calculado pelo Banco Central do Brasil que tem como objetivo antecipar, com razoável acurácia, o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB).

Por meio de metodologia econométrica, utilizando dados mensais de comércio, indústria, serviços, agropecuária, entre outras variáveis, o Banco Central publica indicadores de atividade econômica para o Brasil, as cinco regiões e 13 estados, que representam mais de 85% do PIB nacional.

No Nordeste, são acompanhados os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, que concentram quase 70% do PIB regional.

NORDESTE LIDERA O CRESCIMENTO ECONÔMICO NO INÍCIO DE 2026

Em uma mudança significativa em relação a 2025, a região Nordeste assume a liderança no crescimento econômico do País no início de 2026, com avanço de 2,98% no acumulado de janeiro e fevereiro. O resultado é expressivo: quase oito vezes superior à média nacional de 0,39%.

Vale lembrar que, em 2025, o Nordeste havia ficado em 4º lugar entre as regiões, com crescimento de 2,43%, levemente abaixo da média do Brasil (2,45%). Agora, a região inverte a posição e dispara na frente.

Foto: Banco Central.

COMO ESTÁ O CEARÁ NO RANKING DOS ESTADOS?

O Ceará ocupa atualmente a 6ª posição no ranking de crescimento econômico entre os 13 estados acompanhados pelo Banco Central, com avanço de 0,82% no acumulado do ano.

Foto: Banco Central.

O resultado, embora modesto em termos absolutos, é superior à média nacional (0,39%) e representa uma melhora em relação a 2025, quando o estado havia ficado em 9ª posição

Entre os três estados nordestinos monitorados pelo Banco Central, o Ceará ocupa a 2ª posição no acumulado do ano, com crescimento de 0,82%, atrás de Pernambuco (6,97%) e à frente da Bahia (0,56%).

A reviravolta pernambucana é, sem dúvida, o destaque nordestino. O estado, que amargou a lanterna nacional em 2025, começa 2026 na ponta do ranking e contribui de forma decisiva para que o Nordeste assuma a liderança regional no País.

O QUE OS NÚMEROS REVELAM?

Os primeiros meses de 2026 mostram um Brasil que desacelera, com a atividade econômica nacional crescendo tímido. Nesse contexto, o Ceará cresce acima da média do País e melhora sua posição no ranking, saindo do 9º lugar em 2025 para o 6º no início de 2026.

Ainda assim, é preciso cautela. O cenário macroeconômico de juros elevados segue como fator de atenção. A taxa Selic em patamar restritivo tende a frear o crédito e o consumo, variáveis que impactam diretamente economias como a cearense, historicamente dependente do setor de serviços e do consumo das famílias.

Em resumo, o início de 2026 traz sinais mistos para o Ceará: melhorou de posição, cresce acima do Brasil e integra uma região Nordeste que lidera o País. Mas o ritmo ainda é modesto diante do potencial da economia cearense.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.