Aneel confirma desconto na conta de energia no Ceará em 2026

A conta de luz dos cearenses deve ficar mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por unanimidade, na terça-feira (9), que a fatura dos cearenses será recalculada com a inclusão de créditos que deverão aliviar o bolso dos consumidores.

O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge), a Federação das Indústrias (Fiec) e a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) foram à Aneel questionar o reajuste aplicado em abril deste ano. O argumento central era que a distribuidora havia repassado aos consumidores custos que não deveriam ter sido cobrados ou que poderiam ter sido abatidos por créditos disponíveis, mas ignorados no cálculo da tarifa.

No dia 19 de maio, a Agência havia aprovado as regras para redistribuir cerca de R$ 5,5 bilhões em descontos tarifários para 22 distribuidoras do país, incluindo a do Ceará. O recurso é oriundo de um encargo pago pelas usinas hidrelétricas à União pelo uso dos rios para gerar energia, chamado Uso de Bem Público (UBP).

O que muda na prática

A Aneel deu razão às entidades e determinou que esses créditos sejam agora descontados da tarifa. A estimativa é que a redução média sentida nas contas seja de 4,5%, mas as novas tarifas ainda precisam ser calculadas e publicadas oficialmente. Tão logo a Enel Ceará receba a primeira parcela desses créditos, os valores revisados passam a valer na conta de luz.

O presidente do Conerge, Erildo Pontes, destacou a importância da atuação conjunta das três entidades. "Trabalhamos firmemente para corrigir distorções no reajuste deste ano", afirmou. O conselho representa os 4 milhões de consumidores atendidos pela Enel no Ceará, em todas as categorias (residencial, comercial, industrial, rural e poder público).