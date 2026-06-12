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Começaram as obras de construção do BS Steel

Com estrutura toda de aço especial, o novo empreendimento de Beto Studart terá 30 andares, dos quais 6 no subsolo com 670 vagas no estacionamento e 3 para lojas e restaurantes

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Egídio Serpa
Legenda: Foto da maquete o edifício BS Steel, cujas obras de construção foram iniciadas e estarão concluídas em três anos e meio
Foto: Divulgação
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Beto Studart, ele mesmo, transmitiu ontem a esta coluna o que ele considera “a melhor notícia do ano “: começaram quarta-feira, 10, os serviços de construção do que será o maior edifício comercial do Ceará totalmente com estrutura de aço – o BS Steel.  

Localizado na já chamada Praça BS, na esquina das avenidas Santos Dumont com Senador Virgílio Távora, o empreendimento terá 56 mil m² de área construída distribuídos em 30 pavimentos, incluindo 6 subsolos de garagem com 670 vagas e três pavimentos (com cerca de 3.500 m²) dedicados a lojas e restaurantes. 

A torre terá 139 metros de altura e 17 elevadores (sendo 11 exclusivos para a torre corporativa) e um heliponto homologado para pouso e decolagem de helicópteros bimotores. 

”Daremos a Fortaleza um novo presente para torná-la uma cidade ainda mais bela do ponto de vista da estética urbanística e da moderna engenharia de construção”, disse Beto Studart, acrescentando que o projeto do BS Steel já conquistou a pré-certificação internacional Leed Gold, “atestando seu alto desempenho ambiental e eficiência energética”. 

O BS Steel estará pronto dentro de três anos e meio.

Projetado pelo arquiteto cearense Daniel Arruda, o BS Steel tem atraído a atenção acadêmica, servindo inclusive como objeto de estudo para a área de engenharia da Universidade Federal do Ceará (UFC), de cuja Reitoria, na gestão do reitor Cândido Albuquerque, outorgou a Beto Studart, há dois anos anos, o título de Doutor Honoris Causa. 

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