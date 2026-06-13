Diário do Nordeste promove seminário para boa gestão pública

Pelo 14º ano consecutivo, o Diário do Nordeste, em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e com a Prática Eventos, que o realiza, promoverá, nas próximas segunda e terças feiras, no Centro de Eventos, o Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2026. Ele reunirá prefeitos, vice-prefeitos, parlamentares, gestores, servidores públicos, acadêmicos, técnicos e outros profissionais com atuação na administração pública e terá neste ano como tema central “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”.

Tudo mudou e segue mudando, inclusive, e principalmente, na gestão pública, que sofisticou seus processos, minimizou suas rotinas, aperfeiçoou a análise, aprimorou as decisões e, tirando bom proveito da Inteligência Artificial, qualificou, também, a execução e a fiscalização dos projetos nas esferas municipal, estadual e federal. É com alegria que esta coluna pode atestar, com base no que ouviu de diferentes fontes, que a maioria das prefeituras do Ceará conta com gerência comprometida com as boas práticas da gestão pública. Há exceções, e estas servem para confirmar a regra.

Governar com estratégia, como sugere o tema do seminário, é, em primeiro lugar, estabelecer as diretrizes, identificar as prioridades e torná-las exequíveis de acordo com o que dispõe o orçamento, simples assim. Na administração de uma Prefeitura, por exemplo, o gestor deve estar atento à contabilidade, ou seja, à receita e à despesa, ao crédito e ao débito. A arrecadação municipal tem, obrigatoriamente, de ser sempre maior do que o gasto, do que resultará o chamado superávit fiscal. Infelizmente, são poucos os entes da gestão pública dos municípios que podem apresentar superávit, eles se contam nos dedos da mão. Não deveria ser assim, mas é.

Inovar para Resultados, de acordo com a orientação do evento que se aproxima, é, como primícia, cercar-se da melhor e mais séria e comprovada inteligência do serviço público (há, disponíveis no mercado, profissionais acima de quaisquer suspeitas) que garanta ao prefeito, entre outras coisas, licitações de acordo com a Lei, o que nos tempos atuais é algo difícil e complicado por culpa da nefasta ação de grupos de interesse, alguns ligados ao crime organizado.

Ao longo dos últimos 14 anos, o Seminário Gestores Públicos tem contribuído para a qualificação dos administradores do patrimônio coletivo, com destaque para aqueles que cuidam do dia a dia da gestão, aos quais cabem as tarefas de dar destino correto ao produto das receitas, mantendo-as aquém das despesas, ou seja, garantindo o permanente superávit, sinal mais evidente da competência gerencial. São poucas, é verdade, mas há gestões modelares no universo das 184 prefeituras municipais do Ceará, e um pouco desse modelo foi-lhes apresentado pelo seminário que o Diário do Nordeste, a Aprece a Prática Eventos promovem há tanto tempo.

Esse seminário segue crescendo de importância. No ano passado de 2025, ele registrou cinco mil participantes, que vieram de 24 estados do país e mais 114 estandes de 88 organizações públicas e privadas que expuseram seus produtos e serviços. Desta vez, a programação técnica ganhou um upgrade, pois terá a presença de nomes de peso ligados à economia nacional e à gestão pública.

Um desses nome é o de Marcos Troyjo, economista, cientista social, escritor e diplomata brasileiro. Ele é amplamente reconhecido por sua atuação internacional, tendo sido presidente do Banco do BRICS e vice-ministro da Economia do Brasil, liderando a área de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Troyjo abrilhantará o Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2026 com uma palestra que abordará o tema “O Gestor e o Estrategista: Lidando com a Economia 4.0". Este colunista moderará o debate que se seguirá à palestra de Troyjo, que será, certamente, um dos momentos de destaque do evento. Essa palestra imperdível acontecerá na terça-feira, dia 16, das 14 às 15 horas.

VEM AÍ O XXXII FÓRUM BNB DE DESENVOLVIMENTO

E virá com uma novidade: o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, será um dos destaques do evento, que se realizará no dia 2 de julho, em Fortaleza.