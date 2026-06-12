Unimed Fortaleza ganha prêmio em Inovação Aberta no Ceará

A Unimed Fortaleza acaba de conquistar o Troféu iNO.VC ArcelorMittal 2025 na categoria Empresa em Inovação Aberta do Ceará, premiação que evidencia instituições, startups e projetos que impulsionam o ecossistema de inovação e transformação digital nos estados do Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

A categoria premia grandes empresas que se destacam por solucionar desafios de negócio por meio da conexão com startups, novos empreendimentos e agentes do ecossistema de inovação, gerando impacto direto em seus resultados e na transformação de seus segmentos de atuação.

Para o presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Flávio Ibiapina, a conquista reflete o compromisso da cooperativa com a inovação como ferramenta estratégica para aprimorar a assistência e a experiência dos clientes.