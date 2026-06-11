Aposta de Fortaleza acerta 4 números da Quina e leva mais de R$ 10 mil

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, acertou quatro números da Quina, na terça-feira (11). O vencedor fez uma aposta simples no sorteio da Caixa Econômica Federal e levou R$ 10.729,20.

Nenhum outro apostador acertou os cinco números propostos pelo sorteio e, por conta disso, o prêmio subiu para R$ 11,5 milhões. Ao todo, foram 53 jogos com quatro acertos, todos levaram a mesma quantia do vencedor cearense.

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Enquanto isso, 4.804 apostas acertaram três números e ficaram com R$ 112,73 cada uma. Já 115.486 apostas, todas com dois acertos, levaram R$ 4,68.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 11 - 26 - 50 - 61.

Confira valor recebido pela aposta do CE:

Lotérica: Albuquerque Loterias LTDA

Quantidade de números apostados: 5

Teimosinha: Não

Tipo de aposta: Simples

Valor do prêmio: R$ 10.729,20

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.