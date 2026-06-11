Aposta de Fortaleza acerta 4 números da Quina e leva mais de R$ 10 mil

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, acertou quatro números da Quina, na terça-feira (11). O vencedor fez uma aposta simples no sorteio da Caixa Econômica Federal e levou R$ 10.729,20.
Nenhum outro apostador acertou os cinco números propostos pelo sorteio e, por conta disso, o prêmio subiu para R$ 11,5 milhões. Ao todo, foram 53 jogos com quatro acertos, todos levaram a mesma quantia do vencedor cearense.
Enquanto isso, 4.804 apostas acertaram três números e ficaram com R$ 112,73 cada uma. Já 115.486 apostas, todas com dois acertos, levaram R$ 4,68.
As dezenas sorteadas foram: 06 - 11 - 26 - 50 - 61.
Confira valor recebido pela aposta do CE:
- Lotérica: Albuquerque Loterias LTDA
- Quantidade de números apostados: 5
- Teimosinha: Não
- Tipo de aposta: Simples
- Valor do prêmio: R$ 10.729,20
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.