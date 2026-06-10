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ArcelorMittal Pecém completa 10 anos e impulsiona polo siderúrgico no Ceará

No estado que produz aço, a empresa contribui em oportunidades e desenvolvimento econômico

Escrito por Agência de Conteúdo DN
10 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: Desde o acendimento do Alto-Forno, em 2016, a unidade já produziu mais de 27 milhões de toneladas de placas de aço.
Foto: divulgação

A ArcelorMittal Pecém, localizada em São Gonçalo do Amarante (CE), completa uma década de operação siderúrgica no dia 10 de junho, consolidando-se como um dos motores do desenvolvimento econômico e social do Ceará. Em um estado que já produz aço em grande escala, os impactos se traduzem em crescimento de renda, geração de empregos e ampliação de oportunidades para a população. Desde o acendimento do Alto-Forno, em 2016, a unidade já produziu mais de 27 milhões de toneladas de placas de aço, exportadas para mais de 20 países, respondendo por 9,5% da produção nacional.

Números redesenham o território

Os indicadores econômicos mostram uma mudança consistente no perfil da região. O PIB de São Gonçalo do Amarante mais que dobrou de 2015 para 2023. No mesmo período, o número de empregos formais cresceu 70%, saltando de 11.094 em 2016 para 18.922 postos em 2025. Os dados são do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Já no ambiente de negócios local, a unidade responde por mais de 50% do volume movimentado no Porto do Pecém, evidenciando sua centralidade na cadeia logística do Nordeste. Em 2024, as compras junto a fornecedores cearenses somaram R$ 1,42 bilhão, com São Gonçalo do Amarante e Caucaia respondendo por R$ 946,53 milhões, ou 67% do total.

Para Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Planos LATAM, a integração da unidade ao grupo, em 2023, foi um marco estratégico. “Desde o início, tivemos a convicção de que a unidade do Pecém tinha grande potencial de geração de valor para o Grupo. A integração com as demais operações se mostrou assertiva, com alinhamento de práticas e aprendizado contínuo entre as equipes. Hoje, somos um só time, com uma atuação cada vez mais integrada e estratégica. A qualidade do capital humano e a forte conexão com a comunidade e parceiros reforçam o papel da unidade como um ativo relevante para o desenvolvimento do negócio e da região”.

Desenvolvimento que alcança as pessoas

As trajetórias individuais estão diretamente alinhadas com o crescimento da empresa. Hoje, 72% dos empregados são cearenses, demonstrando o compromisso com a geração de oportunidades para a população local. Nos últimos 10 anos, a participação feminina no quadro de empregados também avançou, respondendo a 15%, uma ampliação concreta de espaço na indústria de base para um grupo historicamente minoritário nesse setor.

A empresa mantém ainda programas de formação e inserção profissional, com estágios e aprendizagem focados também em PCDs, robótica educacional em escolas públicas de SGA e Caucaia, investimentos em associações comunitárias e ONGs e parcerias com UFC, IFCE e FIEC para educação profissional de jovens e adultos.

A supervisora de Segurança Patrimonial Erenilda Silva é um exemplo desse movimento. Ex-aprendiz da ArcelorMittal Pecém, ela construiu uma carreira dentro da siderúrgica. “Entrei pela porta do Programa Jovem Aprendiz sem saber muito bem o que encontraria. Encontrei uma profissão, uma carreira e a certeza de que era capaz. Hoje, quando olho para jovens que começam como eu comecei, entendo que o maior legado desta empresa não está nos números de produção. Está nas pessoas que ela ajudou a transformar”.

Para o CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, essa dimensão humana é central na história da operação. “Pecém une escala industrial, inovação e responsabilidade em um único projeto. O que foi construído aqui no Ceará é referência para o Grupo ArcelorMittal e reafirma nossa convicção de que esse estado tem papel central no futuro do aço”.

Projetos feitos com a comunidade fomentam o papel social da indústria de aço.
Legenda: Projetos feitos com a comunidade fomentam o papel social da indústria de aço.
Foto: divulgação

Fortalecimento local através do empreendedorismo

O Programa Território Empreendedor, desenvolvido em parceria com o Sebrae Ceará, já beneficiou mais de 48 mil microempreendedores, fortalecendo a economia local. Um dos exemplos é o Restaurante Abençoado, em Caucaia. Para a empreendedora Gilmaria de Oliveira Rocha, a escuta ativa da ArcelorMittal foi decisiva para o sucesso das iniciativas. “Ela chegou aqui e quis ouvir antes de agir. Isso fez toda a diferença. Os projetos sociais não foram feitos para a comunidade, foram feitos com a comunidade. Hoje, quando vejo o que foi construído, sei que este é um legado que vai durar muito mais do que dez anos”.

Sustentabilidade e tecnologia na prática

A unidade de Pecém reaproveita 100% dos gases do processo produtivo para geração de energia, recircula 98,2% da água utilizada e, desde 2025, sustenta a meta de Aterro Zero, sem enviar nenhum resíduo para aterros sanitários.

Os resíduos transformados se tornam coprodutos utilizados na construção civil, consolidando o papel da planta na economia circular do aço. A unidade conta ainda com o equipamento Baosteel’s Slag Short Flow (BSSF), que reduz o tempo de tratamento da escória de aciaria de até oito meses para minutos, ocasionando menos tempo de processamento, menos área ocupada e menos impacto ambiental.

O aço transforma o Ceará

Para frentes públicas e institucionais, a presença da siderúrgica tem papel estratégico no desenvolvimento do estado. O governador Elmano de Freitas destaca que “a ArcelorMittal Pecém é uma grande parceira do Governo do Ceará. Não tenho dúvida de que esses 10 anos de operação representam um marco importante para o salto de desenvolvimento do nosso Estado. Estamos falando de uma empresa líder em exportações e que gera milhares de empregos anualmente, beneficiando muitas famílias direta e indiretamente”.

O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, reforça o impacto na industrialização. “A siderúrgica tornou-se, ao longo da última década, um dos mais importantes marcos da industrialização moderna do Ceará. Hoje, sob a liderança da ArcelorMittal, esse empreendimento estratégico continua impulsionando o desenvolvimento econômico do nosso Estado”.

Já o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão, destaca o impacto direto no município. “Celebrar os 10 anos de operação da ArcelorMittal Pecém é reconhecer uma história de transformação que ajudou a impulsionar o desenvolvimento de São Gonçalo do Amarante”.

Serviço
Instagram: @arcelormittalbrasil
Site: https://brasil.arcelormittal.com/

VC Repórter

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