Executiva do Nubank reconhece erro 'bizarro' em mensagem de liquidação extrajudicial

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, chamou de "bizarro" o envio indevido de notificações a alguns clientes sobre uma suposta liquidação extrajudicial do banco. O alerta foi enviado na sexta-feira (12) e gerou polêmica.

No texto enviado por engano, o Nubank, inclusive, aconselhou os clientes a recuperarem o dinheiro investido por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Nas redes sociais, ainda na sexta, Junqueira reconheceu que o erro foi "bizarro" e explicou que se deveu a um problema operacional pontual que já foi solucionado. "Uma pessoa que submeteu um PR [pull request] que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece", detalhou a empresária.

O "PR" é um termo utilizado no desenvolvimento de software para sugerir alterações em códigos.

"Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado, e já atuamos para que não aconteça de novo", finalizou a executiva do Nubank.

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O que aconteceu com o Nubank?

Uma parcela dos clientes do Nubank recebeu, nessa sexta-feira, uma notificação da instituição informando que ela estava em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central.

O episódio causou transtorno imediato, mas logo a empresa e o BC negaram a veracidade da informação.