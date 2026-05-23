Idoso é denunciado por estupro contra cinco netos em Carnaubal, no CE
Homem utilizava arma de fogo e coação psicológica para silenciar as vítimas.
O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou um idoso pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores praticados contra os cinco netos. Os abusos ocorreram de forma reiterada no município de Carnaubal, no Interior do Estado, entre os anos de 2010 e 2016.
Conforme o inquérito concluído pela Polícia Civil, todas as vítimas tinham menos de 14 anos de idade à época das agressões, que aconteciam de maneira velada dentro do próprio ambiente familiar. A denúncia formal foi apresentada por meio da 2ª Promotoria de Justiça de São Benedito.
Terror psicológico e ameaças armadas
Para cometer os crimes sem ser descoberto, o acusado utilizava a sua figura de avô e a relação de confiança inerente ao parentesco para instituir um regime de absoluto controle e dominação sobre os netos. A investigação detalha que os abusos ocorriam na própria residência das vítimas, em um cenário sistemático de extrema coação moral.
O idoso impedia qualquer tentativa de reação ou pedido de socorro por parte das crianças ao ameaçar de morte os demais membros da família. Além disso, a intimidação era reforçada com a exibição de uma arma de fogo, o que instaurava um ambiente de pânico e garantia o silêncio das vítimas.
Veja também
Andamento judicial
O longo período de exposição a essas violências gerou impactos devastadores e permanentes na saúde mental dos jovens. Os documentos da investigação policial atestam o desenvolvimento de quadros severos de ansiedade e depressão, havendo inclusive o registro de uma tentativa de suicídio por parte de um dos netos.
A peça acusatória do MPCE é fundamentada nos depoimentos detalhados das vítimas e testemunhas, somados a relatórios técnicos de escuta especializada. Atualmente tramitando em segredo de Justiça, o processo ainda aguarda a perícia nos dados de celulares apreendidos para encorpar as provas.
Responsável pelo caso, o promotor de Justiça Muriel Vasconcelos ressaltou a brutalidade das ações, afirmando que quando o lar se transforma em instrumento de violência, o Estado tem o dever de dar uma resposta firme e exemplar para garantir que a violação à dignidade infantojuvenil não fique impune.