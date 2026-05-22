Idoso de 89 anos é agredido após ter a casa arrombada em Aurora

Segundo informações de familiares, a vítima teve fraturas e até um traumatismo craniano.

(Atualizado às 14:45)
A fachada da Delegacia Municipal da Polícia Civil de Aurora, no Ceará, apresenta uma estrutura moderna com painéis escuros na parte superior e brises horizontais brancos nas janelas. Diante do prédio térreo, destacam-se três mastros de bandeira vazios fixados no chão de terra, enquanto um carro SUV branco aparece estacionado à esquerda sob o céu azul e ensolarado.
Legenda: Delegacia de Aurora realiza diligências para identificar a autoria do roubo e das agressões contra o idoso.
Foto: Google Maps / Reprodução.

Um idoso de 89 anos foi agredido por assaltantes ao ter a casa arrombada, na cidade de Aurora. Segundo informações de familiares apuradas pela TV Verdes Mares Cariri, ele teve fraturas nas costelas, no dedo e até um traumatismo craniano. O caso ocorreu na última quarta-feira (20).

A emissora apurou, ainda, que o idoso mora com uma filha que tem deficiência. Ela não foi alvo dos criminosos, mas presenciou a agressão. Além do ataque físico, inúmeros pertences da vítima foram levados, incluindo carteira, dinheiro e roupa do corpo.

O idoso foi levado ao hospital pelo Samu, que foi chamado por um homem que passava pela casa e reparou que o local havia sido invadido. A vítima foi transferida para Juazeiro do Norte para receber cuidados médicos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do roubo e que a Polícia Militar do Ceará realizou buscas na região. 

A pasta ainda afirmou que a Delegacia de Aurora realiza diligências para identificar a autoria do crime

