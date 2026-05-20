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Operação da PF investiga tentativa de invasão a computadores de agência do INSS no Ceará

Criminosos instalaram dispositivo eletrônico em computador da agência em Novo Oriente, no Interior do Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:12)
Segurança
Policiais federais.
Legenda: Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em São Paulo, nesta quarta-feira (20).
Foto: Divulgação PF.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (20), a terceira fase da Operação Oriente 327, que investiga a instalação clandestina de dispositivo eletrônico em um computador da agência da Previdência Social de Novo Oriente, no Interior do Ceará. 

Segundo a investigação, o dispositivo tinha a finalidade de roubar credenciais de acesso de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao roubar as senhas, os criminosos realizavam a concessão, reativação de benefícios previdenciários inativos, liberação e contratação de empréstimos consignados.

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Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo para coleta de provas. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de estelionato qualificado.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 14 de junho de 2023. Na ocasião, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Novo Oriente.

Na segunda fase, deflagrada no dia seguinte, duas pessoas foram alvos de prisão temporária. Na ocasião, a PF identificou que dois integrantes da organização criminosa foram responsáveis por arregimentar uma estagiária do INSS e fornecer equipamentos para o esquema criminoso. 

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