Operação da PF investiga tentativa de invasão a computadores de agência do INSS no Ceará
Criminosos instalaram dispositivo eletrônico em computador da agência em Novo Oriente, no Interior do Estado.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (20), a terceira fase da Operação Oriente 327, que investiga a instalação clandestina de dispositivo eletrônico em um computador da agência da Previdência Social de Novo Oriente, no Interior do Ceará.
Segundo a investigação, o dispositivo tinha a finalidade de roubar credenciais de acesso de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao roubar as senhas, os criminosos realizavam a concessão, reativação de benefícios previdenciários inativos, liberação e contratação de empréstimos consignados.
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Mandado de busca em SP
Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo para coleta de provas. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de estelionato qualificado.
A primeira fase da operação foi deflagrada em 14 de junho de 2023. Na ocasião, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Novo Oriente.
Na segunda fase, deflagrada no dia seguinte, duas pessoas foram alvos de prisão temporária. Na ocasião, a PF identificou que dois integrantes da organização criminosa foram responsáveis por arregimentar uma estagiária do INSS e fornecer equipamentos para o esquema criminoso.