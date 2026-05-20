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Suspeito da 'Tropa do Alok' que ostentava armas pesadas do CV tem prisão mantida pela Justiça no CE

Homem de 27 anos é apontado como gestor financeiro da facção criminosa no bairro Maraponga, em Fortaleza.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Montagem de fotos em que suspeito de apologia ao CV mostra submetralhadora e atira em via pública.
Legenda: Lucas postava vídeos empunhando armas e atirando em via pública.
Foto: Reprodução.

O suspeito preso por ostentar armamentos pesados e fazer apologia ao Comando Vermelho (CV) teve a prisão mantida pela Justiça do Ceará após audiência de custódia nesta segunda-feira (18). Lucas Fernandes Alves, 27, é apontado como integrante da facção criminosa e, em seus perfis, postava a música da "Tropa do Alok", em referência ao líder do CV Ivanildo Sousa Freitas, o 'Alok' do Ceará, foragido no Rio de Janeiro. 

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) solicitou ao Núcleo de Inteligência (Nuint) que procure conexões do autuado com o criminoso 'Alok' e outros integrantes da facção de origem carioca.

De acordo com a especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Lucas já é monitorado há meses, devido à atividade suspeita na internet, em que ele promovia e enaltecia o CV. 

Ele foi preso na última sexta-feira (15) e teve um carro de luxo BMW, o qual ele também usava para ostentar atividades ilícitas nas redes, apreendido na ação policial. 

Submetralhadora de Israel 

Em gravações, ele aparece dentro do veículo efetuando disparos para o alto em via pública, e ainda ostentando uma submetralhadora modelo tipo UZI, de fabricação israelense. Os vídeos ainda mostravam ele fazendo com a mão o sinal "tudo 2", em referência ao Comando Vermelho. 

Informantes da Polícia Civil apontavam ainda Lucas em crimes de estelionato e agiotagem, com "proximidade financeira" com o CV

Ao ser abordado por policiais militares e civis no dia da prisão, ele tentou "dar carteirada" e alegou ter relações com pessoas públicas e políticos. Questionado sobre os vídeos com armas, ele falou que os itens pertenciam a uma pessoa do Rio de Janeiro. 

Por fim, Lucas confirmou ser autor dos vídeos, mas disse que só os fez para "aparecer" e "chamar a atenção das meninas". 

O investigado tem uma extensa ficha criminal e já responde, inclusive, por roubo qualificado pela participação em um assalto à mão armada dentro de um shopping em 2018. O homem é alvo de diversos procedimentos por estelionato. 

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Golpista e gestor financeiro do CV

A investigação da Draco revelou que Lucas é gestor financeiro da facção na região do bairro Maraponga. Ele sempre andava com quantias altas em dinheiro vivo, mas estaria endividado com a organização criminosa.

A ficha criminal de Lucas é extensa e envolve a aplicação de golpes em terceiros. Ele foi alvo de inúmeros procedimentos criminais em estados como Piauí, Goiás e Amazonas, pois vendeu falsos ingressos para grandes eventos musicais. 

Conforme a polícia, ele recebia o Pix pelos tickets e bloqueava os compradores em seguida, ao mesmo tempo em que continuava o engajamento virtual pela venda.

Apesar de dizer que é somente barbeiro, a pose nas redes sociais não condizia com a realidade. Quando questionado pelas autoridades como consegue tanto dinheiro, disse, em tom debochado, que é "herdeiro". 

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