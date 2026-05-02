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Quem é o 'Alok' do Ceará, líder do CV homenageado em música viral

Apesar da "fama", as primeiras imagens do homem começaram a circular nas redes sociais recentemente.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
alok e a tropa do alok
Legenda: A música já acumula mais de 200 mil reproduções.
Foto: Reprodução.

Ivanildo Sousa Freitas, o 'Alok' ou 'Magneto', tem 32 anos e é investigado por ser líder da facção Comando Vermelho (CV) nos bairros Bela Vista, Planalto Pici, Rodolfo Teófilo e no município de Maracanaú. Ivanildo é o protagonista da música "Tropa do Alok" - funk que já acumula mais de 200 mil reproduções, somente no Spotify.

A música que exalta o investigado começou a ter "sucesso" no Ceará durante o carnaval de 2026, sendo reproduzida em bailes, festas e trends nas redes sociais. Apesar da "fama", informações pessoais e fotos do 'Alok' só começaram a ser compartilhadas na mídia no último domingo (26), quando o compositor da canção, o 'MC Black da Penha', foi preso. 

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Em depoimento, o cantor confessou que escreveu a música, mas disse que não conhece 'Alok' pessoalmente. O 'MC Black da Penha' foi autuado pelo crime de favorecimento ao domínio social estruturado, por fazer "exaltação de frentes operacionais da referida organização criminosa ultraviolenta", aponta a investigação.

"Tropa do Alok": de desconhecido a criminoso homenageado

Postada nas plataformas em 13 de fevereiro de 2026, a música dos cantores 'DJ Gs da Reta Velha', 'DJ Claudinho Mpc', 'DJ Fh Mídia' e 'MC Black da Penha' já foi reproduzida mais de 217.858 vezes somente no Spotify.

bailes e armas
Legenda: Em uma das imagens do "baile da Bela Vista" uma criança aparece portando arma e fazendo sinal associado ao CV.
Foto: Reprodução.

A equipe de reportagem analisou alguns dos mais de 2 mil vídeos postados no TikTok, com a música. Nas legendas, a maioria do usuários escreve uma frase usada para simbolizar quem domina a região: "Você sabe que o baile ficou bom quando toca essa".

A frase vem acompanhada de símbolos e números associados pelas autoridades à facção criminosa Comando Vermelho, como por exemplo: os emojis de trem, bandeira vermelha, faixa-preta, urso (em referência a 'Doca', nº 1 do CV no Brasil) e o "tudo dois".

Nos comentários e em estampas de blusas, os bairros passam a ser chamados de "Complexos", em referência aos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

camisas de facção
Legenda: Jovens utilizam camisas com nomes de líderes locais.
Foto: Reprodução.

De entregador a chefe do CV: onde está 'Alok' hoje?

Ivanildo Sousa Freitas nasceu em Fortaleza e tem endereço registrado na Rua Viriato Ribeiro, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Segundo documentos da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), antes de ser chamado de 'Alok', o homem com pouco mais de 30 anos chegou a trabalhar como entregador.

Atualmente, 'Alok' encontra-se homiziado, ou seja, escondido, em uma das comunidades do Rio de Janeiro, ao lado de alguns dos maiores líderes do Comando Vermelho no país

Em um dos depoimentos sigilosos feitos à Draco, o nome de 'Alok' é citado junto ao nome de Anastácio Paiva Pereira, o 'Doze' - que está na lista de mais procurados da  Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). 

casa do doze
Legenda: Mansão onde 'Doze' residia em uma comunidade no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução/MPCE.

Segundo a investigação, 'Doze' e 'Alok' - ambos morando no Rio de Janeiro - seriam os responsáveis por fornecer armamento bélico a um homem que está no Ceará e é identificado apenas como 'Pedré'. "Inclusive, o 'Doze' ficou de enviar dois fuzis AK47 de calibre 762 para ele", concluiu a testemunha sigilosa.

A equipe de reportagem apurou, inclusive, que 'Alok' teria uma suposta "namorada" no Ceará que visita o homem regularmente na comunidade em que ele está escondido. A mulher chegou a postar fotos nas redes sociais, em pontos turísticos do Rio de Janeiro, durante viagens patrocinadas por 'Alok'. 

Ele responde por crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo a pessoa e organização criminosa. Quando ainda era menor de idade, 'Alok' também foi apreendido algumas vezes por atos infracionais análogos ao crime de roubo. 

Em março de 2025, um mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza em desfavor de Ivanildo Sousa Freitas. 

As "funções" de 'Alok' na organização criminosa foram descritas em um depoimento de uma testemunha sigilosa, registrado em 2025, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). "Ele é responsável pela caixinha da localidade (mensalidade paga pelos integrantes da facção), pela organização das armas e pelas drogas", afirma a testemunha.

A "localidade" referida no depoimento abrange os bairros: Bela Vista, Planalto Pici, Rodolfo Teófilo e o município de Maracanaú. Ainda no depoimento sigiloso, a testemunha disse que em muitas áreas influenciadas pelo CV, as pessoas comentam que "o melhor pó de Maracanaú é fornecido por 'Alok'".

Um líder que segue ordens de outro líder

Apesar de ocupar posição de liderança, a investigação aponta que 'Alok' segue as ordens de um homem conhecido como 'Gago' ou 'Smith'. O 'Gago' está atualmente preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná e se chama Anderson Menezes da Silva. 

Para a PCCE, 'Gago' é a "liderança de maior hierarquia" na referida localidade, estando acima de 'Alok', considerado seu "braço dirieto". Mesmo estando preso, 'Gago' continua enviando "ordens de controle" para a região. 

Natural do Ceará, Anderson foi preso em 2020 no estado e três anos depois foi transferido para a unidade prisional do Paraná, após ter "articulado atos de insubordinação" na penitenciária cearense em que estava.

Bens apreendidos com 'Gago' durante sua prisão em 2020.
Legenda: Bens apreendidos com 'Gago' durante sua prisão em 2020.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Na época da prisão, ele já tinha 17 passagens pela Polícia, dentre elas estavam ocorrências de:

  • 6 homicídios dolosos
  • Crime de integrar organização criminosa
  • Tráfico de drogas
  • Porte e posse ilegal de arma de fogo
  • Roubo
  • Corrupção de menores
  • Posse de drogas 
  • Associação para o tráfico

Mesmo restrito de liberdade, 'Gago' foi apontado em 2022 como o "mandante" de um assassinato ocorrido no bairro Bela Vista. A vítima era uma pessoa em situação de rua que foi sequestrada, amarrada, torturada com chutes e pauladas por cerca de 10 homens e executada com três tiros na cabeça. 

O homicídio triplamente qualificado vitimou Francisco Rogério Rodrigues da Silva. Três testemunhas sigilosas apontaram que os mandantes do crime seriam 'Gago' e "um tal de Ivanildo" - um homem desconhecido na época e que hoje é chamado de 'Alok', liderança do bairro. 

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