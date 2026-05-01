Grávida é presa com 2 kg de cocaína em ônibus na BR-116 na divisa entre CE e PB

Uma mulher de 20 anos grávida de três meses foi presa na manhã desta sexta-feira (1º) na BR-116 no município paraibano de Cachoeira dos Índios, na divisa entre o Ceará e a Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela levava cerca de dois quilos de cocaína em um ônibus interestadual.

A jovem, que não teve a identidade revelada, estava em um ônibus que fazia a linha entre Goiânia (GO) e João Pessoa (PB). O veículo trafegava pela rodovia no Ceará quando foi parado por equipes da PRF na Paraíba, nas proximidades da divisa com o território cearense.

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Os policiais, durante a fiscalização, notaram que a mulher estava nervosa e não sabia dizer os locais onde teria permanecido em Goiânia.

Após as inconsistências, os policiais encontraram no fundo de uma das bolsas de bagagem da gestante dois tabletes de substância análoga à cocaína, que totalizaram aproximadamente dois quilos.

Droga tinha como destino João Pessoa

Em declarações à polícia, a mulher disse ter recebido a droga em Goiânia e que entregaria os tabletes em João Pessoa. Ela afirma ter recebido R$ 6 mil pelo transporte da cocaína.

A gestante foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela e os tabletes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Cajazeiras, na Paraíba, onde o flagrante foi registrado.