Cabeça de corpo humano é encontrada na faixa de areia da praia do Cumbuco

Uma cabeça de corpo humano foi encontrada por populares na faixa de areia da praia do Cumbuco, em Caucaia, na manhã deste domingo (14).

No dia anterior, um cadáver com sinais de extrema violência foi encontrado nas proximidades do local. O corpo estava sem braços, pernas e cabeça.

A suspeita é de que a cabeça localizada neste domingo e o corpo sejam da mesma vítima. Até o momento, a identidade do indivíduo não foi confirmada pelas autoridades.

OCORRÊNCIA

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas.

"Equipes da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Caucaia e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência. A 2ª Delegacia do DHPP de Caucaia segue com os trabalhos investigativos em andamento, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do caso, bem como identificar a autoria do crime", disse a Pasta.

A SSPDS pontua que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp".