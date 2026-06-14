Três homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Senador Pompeu

Três homens foram presos na zona rural de Senador Pompeu, no Sertão Central cearense, em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e organização criminosa. O caso aconteceu nesse sábado (13).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar (PMCE) recebeu informações de homens armados em uma casa de Senador Pompeu.

No local, os agentes realizaram um cerco ao imóvel. Suspeitos conseguiram fugir, mas um trio foi capturado pelos policiais.

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Trio já acumula passagens pela polícia

Os três homens já tinham antecedentes criminais. O primeiro, de 20 anos, tinha passagem pela polícia por ter cometido atos infracionais análogos ao crime de tráfico ilícito de drogas, por ter sido cometido quando ainda era adolescente.

O segundo suspeito, de 22 anos, tem antecedentes de roubo, homicídio doloso e crime contra a administração pública; já o terceiro, também de 22 anos, tem passagens por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública.

Eles não tiveram as identidades reveladas. Na residência, foram encontradas quatro pistolas calibre .40, uma carabina calibre .40, 60 munições de calibre .40, seis carregadores de pistola calibre .40, uma balaclava e três aparelhos celulares, além de quantidades expressivas de cocaína, maconha e duas motocicletas.

O trio foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Senador Pompeu. Os homens foram autuados em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.