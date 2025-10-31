Diário do Nordeste
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.

País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro 29 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.

País

Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro 29 de Outubro de 2025
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.

PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação 28 de Outubro de 2025
Armas apreendidas em operação da polícias no Rio de Janeiro

País

Megaoperação deixa mortos e presos do Comando Vermelho no Rio

Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros são usados em ações.

Redação 28 de Outubro de 2025

Segurança

Mulher acusada de chefiar a GDE e ordenar expulsões e mortes no Conjunto José Euclides é condenada

Tamiris Santos Almeida, conhecida como "Tamirão", foi sentenciada a cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Lula durante discurso usada em matéria onde presidente se retrata por fala sobre traficantes serem vítimas.

PontoPoder

Lula diz que comentário sobre traficantes foi 'frase mal colocada'

Após repercussão negativa da fala, presidente se retratou nas redes sociais.

Redação 24 de Outubro de 2025
Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação 24 de Outubro de 2025
selfie de Melissa said, influenciadora que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. ela usa biquini e está diante do espelho. ela foi alvo de operação contra tráfico de drogas.

Zoeira

Influenciadora Melissa Said está foragida após operação contra tráfico

Com mais de 300 mil seguidores, baiana foi alvo de operação que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Redação 23 de Outubro de 2025
Melissa Said, investigada em operação na Bahia, em foto do Instagram com roupa preta

Zoeira

Influenciadora baiana é alvo de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Segundo a TV Bahia, Melissa Said, que tem mais de 320 mil seguidores, ainda faria apologia às drogas

Redação 22 de Outubro de 2025
