'Bunker' do tráfico: Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Aquiraz
No local também foram encontradas armas e 600 munições.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:55)
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu cerca de uma tonelada de drogas em um imóvel que funcionava como um "bunker", em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (6).
A casa, com estrutura reforçada, era utilizada por um grupo criminoso de origem carioca, segundo a PCCE. Dois homens que estavam no local foram presos.
Munições e armas de fogo
Além dos entorpecentes, foram apreendidos centenas de munições de grosso calibre, armas de fogo e diversos apetrechos utilizados para aperfeiçoamento de armamento.
Mais detalhes sobre a ocorrência serão apresentados em coletiva de imprensa da Polícia, na manhã desta segunda-feira (8).
Assuntos Relacionados