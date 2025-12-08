'Bunker' do tráfico: Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Aquiraz

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu cerca de uma tonelada de drogas em um imóvel que funcionava como um "bunker", em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (6).

A casa, com estrutura reforçada, era utilizada por um grupo criminoso de origem carioca, segundo a PCCE. Dois homens que estavam no local foram presos.

Munições e armas de fogo

Além dos entorpecentes, foram apreendidos centenas de munições de grosso calibre, armas de fogo e diversos apetrechos utilizados para aperfeiçoamento de armamento.

Mais detalhes sobre a ocorrência serão apresentados em coletiva de imprensa da Polícia, na manhã desta segunda-feira (8).