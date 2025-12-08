15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape

Após meses de investigação, policiais civis desarticularam um esquema de tráfico de drogas que funcionava na Praia do Iguape, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dois suspeitos da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos e um 'bunker do crime' localizado no subterrâneo de uma casa de praia.

Pouco mais de uma tonelada de drogas foi apreendida no último sábado (6). O entorpecente estava escondido embaixo do piso de um dos compartimentos do imóvel, junto a armas de grosso calibre, incluindo uma submetralhadora, munições de fuzil e coletes balísticos que suportam tiros de fuzil.

A estrutura do 'bunker subterrâneo' impressionou os investigadores: "a gente nunca tinha visto isso de perto. Grande complexidade de estrutura”, disse o delegado Raphael Vilarinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), especializada responsável pela operação.

O espaço foi "estruturado para oferecer resistência e segurança contra eventuais ataques".

O delegado-geral da PCCE Márcio Gutierrez destacou que o material bélico apreendido é resultado de "uma minuciosa investigação. Essa investigação é mais uma de enfrentamento ao crime organizado no nosso Estado... tudo isso aqui se reflete a prejuízo para o crime organizado".

Legenda: A investigação continua para tentar localizar o proprietário do material apreendido. Foto: Divulgação/PCCE.

COMO O 'BUNKER FUNCIONAVA'

O titular da DRF detalhou como o 'bunker do crime' funcionava. Segundo o delegado, quando os policiais chegaram ao local perceberam que parte do piso de um quarto estava 'oco'.

"O piso estava rejuntado, todo direitinho. Começamos a bater no chão e quebrar todo o piso da casa. Encontramos uma tampa e tinha um metro de areia. Começamos a cavar. E aí encontramos um bunker com 15 metros de profundidade, ar-condicionado, estrutura de luz, mais de 600 munições de fuzis, coletes balísticos, toda uma complexidade interessante", afirmou Raphael Vilarinho.

"Era uma casa como muro altíssimo e um terreno do lado" Raphael Vilarinho Delegado da DRF

"Todo o material, assim como os suspeitos, foram encaminhados à sede da DRF", segundo a Polícia. Os nomes dos presos não foram divulgados.

MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA

A Polícia Civil passou a investigar os ocupantes do imóvel depois de receber informações que homens vinham praticando uma série de crimes na região do Iguape.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (8), Raphael Vilarinho contou que a investigação começou há pouco mais de dois meses e durante dias os policiais se revezavam "escondidos" em um matagal monitorando a residência suspeita e o entorno dela.

"Todo dia por volta de 2h da manhã saía uma motocicleta com uma carga pequena, ia a um local e encontrava um veículo. Entregava a droga e a motocicleta voltava para a casa. De pouco em pouco chegamos a essa residência e no sábado identificamos. Abordamos e conduzimos ele até a residência", disse Vilarinho.

Legenda: Os delegados concederam coletiva de imprensa detalhando como o esquema funcionava na RMF. Foto: Foto: Emanoela Campelo de Melo

Os suspeitos chegaram a resistir à ação e foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tráfico de arma de fogo, integrar organização criminosa, receptação e desacato. "A PCCE segue com as investigações para identificar o destino dos ilícitos e localizar outros integrantes do esquema criminoso".

A droga seria entregue em Fortaleza

TONELADAS DE MACONHA APREENDIDAS

Em pouco mais de 48 horas, as Forças de Segurança do Ceará apreenderam cerca de 3,5 toneladas de drogas no Estado. Na última quinta-feira (4), as polícias Civil e Militar retiraram de circulação mais de 2,5 toneladas de maconha, em abordagens nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

"Com esse montante retirado de circulação, a SSPDS reafirma o impacto direto das investigações e das ofensivas integradas no enfraquecimento de organizações criminosas que atuam com o tráfico de drogas. As equipes seguem em diligências contínuas para identificar e capturar demais envolvidos nas ocorrências, bem como aprofundar linhas investigativas relacionadas às apreensões" SSPDS

A reportagem apurou que a droga está avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões. Um homem foi preso em flagrante e ainda teria tentado subornar os policiais com R$ 100.