Suspeito de abuso sexual contra crianças é morto em ação policial no Ceará

O homem investiu contra a equipe policial com uma faca, segundo a Polícia Militar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas.
Legenda: A Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Tauá compareceram ao local onde estariam sendo filmados abusos sexuais.
Foto: José Leomar.

Um homem suspeito de cometer abuso sexual contra crianças foi morto em uma ação policial, no Município de Tauá (a cerca de 340 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, na noite da última quarta-feira (19).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por nota, que foi acionada "após o recebimento de informações que apontavam que um homem estaria cometendo atos de abuso contra crianças, inclusive realizando transmissões em vídeo".

O Conselho Tutelar do Município e uma composição do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) compareceram ao local, na localidade de Vila de Marruás.

Ao chegar à residência indicada, a equipe policial localizou o suspeito na calçada. No momento da tentativa de abordagem, o indivíduo resistiu e investiu contra os policiais com uma faca, sendo necessário o uso proporcional da força para conter a agressão. O homem foi alvejado e veio a óbito no local."
Polícia Militar do Ceará
Em nota

A identidade do suspeito não foi divulgada. A morte em intervenção policial foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Tauá, que irá investigar o caso.

