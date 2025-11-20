Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corpo é encontrado em cova rasa no Interior do Ceará

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um homem com uma enxada, retirando areia de uma cova rasa onde está um corpo.
Legenda: Moradores da região encontraram o corpo em uma cova rasa, no Sítio Ectose.
Foto: Reprodução.

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado por moradores de Santana do Acaraú, na Região Norte do Ceará, em uma cova rasa, na última quarta-feira (19).

"O corpo da vítima, não identificada formalmente, foi encontrado em estado de decomposição na localidade de Sítio Ectose", confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota.

Equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para a investigação policial, que será conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú.

"Somente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) poderá ser determinada a causa da morte", destacou a SSPDS.

O corpo teria sido descoberto após moradores da região sentirem um cheiro desagradável e perceberem a presença de urubus no local.

A Secretaria da Segurança Pública lembrou, na nota, que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

Confira os canais de denúncia:

  • O número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS;
  • O número de WhatsApp (85) 3101-0181, pelo qual podem ser enviadas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
  • O serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.
Assuntos Relacionados
A imagem mostra um homem com uma enxada, retirando areia de uma cova rasa onde está um corpo.
Segurança

Corpo é encontrado em cova rasa no Interior do Ceará

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
Há 17 minutos
Colagem mostra, à esquerda, imagem de homem flagrado se masturbando no metrô de Fortaleza em uma versão censurada, e, à direita, um veículo do metrô de Fortaleza.
Segurança

Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Esse é o 3º caso de importunação sexual registrado no Ceará entre terça (18) e quarta-feira (19).

Carol Melo
Há 2 horas
Foto mostra ponto comercial e os corpos dos homens mortos a tiros em Maranguape.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

O triplo homicídio foi registrado no bairro Guabiraba.

Redação
20 de Novembro de 2025
Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE
Segurança

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na Região do Cariri.

Redação
20 de Novembro de 2025
Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo
Segurança

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Foto mostra mãe e filha de costas após a prisão na Delegacia de Jucás.
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

Dupla teria saqueado mais de R$ 2,5 mil da vítima.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem realizando uma prova do Enem. É possível ver as mãos dele, a caneta e o caderno de provas.
Segurança

Médico é condenado pela Justiça por fraude ao Enem no Ceará

O acusado já atuou como secretário de Saúde de três cidades cearenses.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
Fachada do edifício da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, com viaturas policiais e iluminação noturna.
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O sobrinho estaria em um relacionamento com a ex-namorada do tio, o que teria supostamente motivado o crime.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra policiais penais caminhando pelos corredores da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

A medida vale para a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará, que recebe principalmente líderes de facções.

Messias Borges
19 de Novembro de 2025
Agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Ele possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem aerea de policiais penais abatendo um drone. ao lado imagem do drone e demais materiais apreendidos
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Quatro mandados de prisão foram cumpridos.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto de pessoas entrando no forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar filho de um ano no Ceará

A mulher foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado. Defesa já recorreu da sentença.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
trecho de video de camera de seguranca mostrando quando homem armado mira e acerta vitima de homicdio na rmf.
Segurança

Crime sob encomenda: dois PMs e um ex-PM vão a júri por morte de empresário

O homicídio aconteceu em Maracanaú. A família diz esperar por 'Justiça'.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto do vereador denunciado Francisco Geovane Gonçalves, acusado de integrar organizacao criminosa.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa no CE deve permanecer afastado

A decisão é dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do TJCE.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar em frente à Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza, com outros carros estacionados nas proximidades.
Segurança

PM é demitido por atirar na casa de colega de farda em Fortaleza

O acusado era ex-namorado da mulher que se relacionava com o outro PM.

Redação
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra computadores e outras máquinas que formam uma mineradora de criptomoedas, que funcionava em uma casa de médio porte, em Chorozinho.
Segurança

Operação contra 'streamings' piratas encontra 'mineradora' de criptomoedas no Ceará

Organização criminosa vendia serviços ilegais de 'streaming' para clientes de todo o Brasil.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Segurança

Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Emanoela Campelo de Melo
18 de Novembro de 2025
foto de uma mulher em frente ao forum clovis bevilaqua, em fortaleza
Segurança

Mãe acusada de matar filho de um ano em Fortaleza vai a júri

A acusação afirma que o menino era espancado com frequência. A defesa nega a autoria e afirma que a mulher também era vítima do marido, já condenado pelo homicídio.

Redação
18 de Novembro de 2025
Equipamentos utilizados por empresas supostamente envolvidas com pirataria digital investigadas pelo MPCE.
Segurança

Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

Além dos mandados, operação 'Endpoint' realizou sequestro de bens e R$ 12 milhões.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Segurança

Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

Redação
18 de Novembro de 2025