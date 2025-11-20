Corpo é encontrado em cova rasa no Interior do Ceará

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado por moradores de Santana do Acaraú, na Região Norte do Ceará, em uma cova rasa, na última quarta-feira (19).

"O corpo da vítima, não identificada formalmente, foi encontrado em estado de decomposição na localidade de Sítio Ectose", confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota.

Equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para a investigação policial, que será conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú.

"Somente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) poderá ser determinada a causa da morte", destacou a SSPDS.

O corpo teria sido descoberto após moradores da região sentirem um cheiro desagradável e perceberem a presença de urubus no local.

A Secretaria da Segurança Pública lembrou, na nota, que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

