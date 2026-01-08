Suspeito de tentativa de chacina em Tauá é preso em Fortaleza
Homem teria fugido para a Capital logo após o crime, que matou uma mulher e feriu outras três pessoas.
Um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de chacina em Tauá, no último fim de semana, foi preso nessa quarta-feira (7), em Fortaleza, segundo a Polícia Federal. Na ação criminosa, uma pessoa foi morta e três ficaram feridas.
De acordo com as investigações, o suspeito teria fugido para a Capital logo após o crime.
A prisão dele foi executada por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado (Ficco/CE), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI-Sul) e da Delegacia de Tauá.
Sobre o crime
Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso foi no sábado (3). Conforme a pasta, uma mulher de 27 anos foi atingida por disparos de arma de fogo em um bar do Município e morreu ainda no local.
Ainda conforme a Secretaria, a vítima tinha antecedentes por porte irregular de arma de fogo, duas ocorrências por tráfico de drogas e uma por associação para o tráfico.
Na ação criminosa, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para uma unidade de saúde.