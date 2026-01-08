Diário do Nordeste
Quem é '2M', o chefe do CV foragido no RJ que ordena ataques a provedores de internet no Ceará

O homem responde a múltiplos processos na Justiça do Ceará.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
alvaro, conhecido como 2m ou paizao, segurando arma de grosso calibre.
Legenda: '2M' é dono de uma ficha criminal extensa.
Foto: Arquivo

Por trás de dezenas de ataques recentes a provedores de internet está um jovem cearense de 26 anos. Foragido da Justiça do Ceará, Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', 'Paizão' ou 'Sonic', é apontado pelo Ministério Público Estadual como um dos chefes do Comando Vermelho (CV), atualmente escondido no Rio de Janeiro.

O Diário do Nordeste apurou que foi Álvaro quem ordenou a destruição em massa de mais de 100 equipamentos em São Gonçalo do Amarante, na madrugada dessa terça-feira (6). Também são atribuídos a ele ataques nas cidades de Graça, Sobral e São Benedito.

'2M' é dono de uma ficha criminal extensa. Ele responde a, pelo menos, seis processos por crimes, como, tráfico de drogas, roubo, homicídio e integrar organização criminosa. Contra ele há três mandados de prisão em aberto, um deles expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza.

Nessa terça-feira, mais de três mil clientes ficaram sem internet na região de São Gonçalo do Amarante, devido ao ataque em massa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que "investiga uma ocorrência de dano, registrada nesta terça-feira (6), no distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante" e que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e reforçou o policiamento ostensivo na região.

MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS

O Ministério Público aponta que Álvaro Luís está escondido no Rio de Janeiro e mantém contato com membros da facção no Ceará por meio de mensagens criptografadas.

No primeiro semestre de 2025, a Polícia teve acesso a áudios, imagens e vídeos acerca de uma 'zona de guerra' vivida pela população de São Benedito. Álvaro organizou os crimes à distância. 

"Tudo que fora apurado no relatório, já havia sido confirmado em interrogatório pelos próprios autuados, que colocam '2M' na condição de liderança. É perceptível seu poder de comando, logística, como alimentação, estadia, aparato bélico, fuga e estratégias de combate", diz trecho de relatório da PCCE.

Em outro processo, os investigadores voltam a dizer que o foragido emite ordens diretas "para que seus subordinados e mandantes, situados em outras localidades, executem práticas ilícitas, reforçando sua condição de liderança no contexto da organização criminosa".

BUSCA POR TERRITÓRIO

No início do ano passado, '2M' foi acusado por ordenar uma invasão à cidade de São Benedito. Homens armados e encapuzados efetuaram vários disparos para intimidar rivais da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP).

A foto mostra cinco pessoas, na posse de armas de fogo, em uma região de mata no Ceará.
Legenda: Criminosos ligados à 'Tropa do 2M' fizeram fotografia armados, em uma região de mata no Ceará.
Foto: Reprodução.

Em 2022, o membro do CV já teria protagonizado outra invasão, daquela vez em Sobral, especificamente no Residencial Nova Caiçara e em seguida no bairro Sumaré.

As ordens dadas por Álvaro Luis Timbó Martins para expulsar moradores do Residencial Nova Caiçara teriam se repetido em 2025, segundo a Polícia.

O conflito entre facções teria levado '2M' a ordenar a morte de Francisco Maycon Douglas Carvalho Sales. O crime foi cometido por dois adolescentes, em um apartamento do Residencial, na madrugada de 16 de janeiro de 2025.

A denúncia do Ministério Público do Ceará contra Álvaro Luis narrou que a vítima estava deitada em casa, quando ouviu um barulho. Ao sair do imóvel para checar o motivo do barulho, Francisco Maycon foi surpreendido, rendido por cerca de 10 criminosos e executado a tiros.

