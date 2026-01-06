Ex-CEO da Hurb, preso em Aeroporto de Jericoacoara, é solto em audiêndia de custódia no CE

A prisão do empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da empresa Hurb (antigo Hotel Urbano), no Ceará, durou menos de 24 horas. Detido por uso de documento falso no Aeroporto de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, na noite da última segunda-feira (5), ele foi solto pela Justiça Estadual, em audiência de custódia, na tarde desta terça (6).

A reportagem apurou que o juiz do Plantão Judiciário do 5º Núcleo Regional concedeu a liberdade provisória a João Ricardo, com aplicação de cinco medidas cautelares alternativas à prisão. São elas:

Comparecimento mensal em Juízo até o quinto dia útil do Fórum de sua Comarca para informar e justificar suas atividades; Proibição de sair da Comarca em que reside sem autorização judicial; Recolhimento domiciliar diário a partir das 19h; Proibição de frequentar bares, vaquejadas, festas ou locais que vendam/forneçam bebida alcoólica; Não ser preso novamente.

O magistrado justificou, na decisão, que deixou que aplicar a medida cautelar de monitoramento por tornozeleira eletrônica, em razão do suspeito já utilizar o equipamento, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Como aconteceu a prisão no aeroporto

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o empresário foi detido enquanto tentava embarcar em um voo para Guarulhos, em São Paulo, após funcionários da companhia aérea e da equipe de segurança aeroportuária desconfiarem da irregularidade e acionarem policiais militares.

"No local, durante a verificação da documentação apresentada, a equipe constatou que o documento de identidade era falso. Diante da confirmação da irregularidade, foi dada voz de prisão ao suspeito, que se encontrava utilizando tornozeleira eletrônica, a qual estava descarregada no momento da abordagem", disse a SSPDS, em nota.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado com base pelo artigo 304 do Código Penal Brasileiro - que trata do crime do uso de documento falso.

João Ricardo atuou como CEO da Hurb até o ano de 2023. Dezenas de clientes denunciaram à Polícia e à Justiça ter sofrido um golpe da empresa. Ele chegou a ser acusado de ofender e ameaçar clientes.

O Diário do Nordeste tentou contato com a defesa do empresário. Se houver retorno, este texto será atualizado.

Furto de obras de arte valiosas

João Ricardo Rangel Mendes foi preso em flagrante em abril de 2025 pelo furto de obras de arte valiosas de um hotel e de um escritório de arquitetura, ambos no Rio de Janeiro.

Em maio, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por furto qualificado e adulteração de identificação de veículo. Na ocasião, o órgão também pediu pela manutenção de sua prisão preventiva. Entretanto, ele foi solto com uso da tornozeleira eletrônica.

Antes do furto das obras de arte, o empresário já era réu em outro processo criminal, pelo crime de estelionato, segundo informações da Agência Brasil.