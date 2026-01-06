Diário do Nordeste
Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel é preso com documento falso no aeroporto de Jeri

O empresário ainda estava com tornozeleira eletrônica desligada ao tentar embarcar para São Paulo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
João Ricardo Rangel Mendes.
Legenda: João Ricardo atuou como CEO da Hurb até o ano de 2023.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb, antigo Hotel Urbano, foi preso por uso de documento falso no Aeroporto de Jericoacoara, no litoral do Ceará, na noite dessa segunda-feira (5). 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o empresário foi detido enquanto tentava embarcar em um voo para Guarulhos, em São Paulo, após funcionários da companhia aérea e da equipe de segurança aeroportuária desconfiarem da irregularidade e acionarem policiais militares. 

"No local, durante a verificação da documentação apresentada, a equipe constatou que o documento de identidade era falso. Diante da confirmação da irregularidade, foi dada voz de prisão ao suspeito, que se encontrava utilizando tornozeleira eletrônica, a qual estava descarregada no momento da abordagem", disse a SSPDS, em nota. 

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado com base no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime do uso de documento falso.

João Ricardo atuou como CEO da Hurb até o ano de 2023. A saída do empresário foi marcada por controvérsias. Ele chegou a ser acusado de ofender e ameaçar clientes. 

O Diário do Nordeste tenta contato com a defesa do empresário. Se houver retorno, este texto será atualizado. 

Furto de obras de arte

João Ricardo Rangel Mendes foi preso em flagrante em abril de 2025 pelo furto de obras de arte de um hotel e de um escritório de arquitetura, ambos no Rio de Janeiro.

Em maio, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por furto qualificado e adulteração de identificação de veículo. Na ocasião, o órgão também pediu pela manutenção de sua prisão preventiva. 

Antes do furto das obras de arte, o empresário já era réu em outro processo criminal, no qual responde pelo crime de estelionato, segundo informações da Agência Brasil.

