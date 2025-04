Ex-CEO da Hurb é preso por furto de obras de arte avaliadas em R$ 28 mil no RJ

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), foi preso em flagrante pelo furto de obras de arte avaliadas em R$ 28 mil na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a prisão se deu a partir da investigação de dois crimes. Um hotel de luxo do bairro sofreu furto de obras de arte e, depois, um shopping buscou a polícia após também ter sido alvo do crime.

Câmeras de segurança do empreendimento registraram um homem furtando quadros e esculturas de um escritório de arquitetura que fica no shopping.

Análise das imagens e investigações feitas pela PCERJ apontaram que o autor havia sido o mesmo, tendo sido identificado como João Ricardo.

A Polícia Civil foi até a cobertura de luxo do empresário e o ex-CEO tentou fugir. No local, estavam três esculturas de cerâmica e um quadro do hotel. Outro quadro, também furtado por ele, não foi encontrado.

Legenda: Três esculturas em cerâmica e um quadro foram encontrados na casa do empresário Foto: Polícia Civil do RJ / Divulgação

A motocicleta utilizada por João Ricardo na ação, que estava sem placa, também foi apreendida pela polícia.

O empresário foi autuado em flagrante por furto e transferido para uma cadeia pública na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os itens subtraídos foram devolvidos aos proprietários.

Legenda: João Ricardo Mendes foi CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano) até 2023 Foto: Reprodução / Redes sociais

João Ricardo atuou como CEO da Hurb até 2023. A saída do empresário foi marcada por controvérsias. Ele chegou a ser acusado de ofender e ameaçar clientes.

A empresa de compra de viagens enfrenta mais de 100 mil ações na Justiça que somam quase R$ 4 milhões em indenizações.