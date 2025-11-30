Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC
Indiciado de 67 anos foi detido enquanto trabalhava no local, em Lages.
Um homem de 67 anos preso enquanto atuava como Papai Noel em um shopping de Lages, na Serra de Santa Catarina, foi indiciado por estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, os crimes não ocorreram no estabelecimento, mas detalhes das denúncias não foram divulgados.
Um vídeo divulgado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) mostra o momento em que o homem é abordado pelos policiais durante o expediente. Nas imagens, ele aparece sendo conduzido até a viatura ainda vestido com a fantasia de Papai Noel.
Segundo a delegada Bruna Viana, as investigações começaram após uma denúncia de crime supostamente ocorrido neste ano. O inquérito referente a essa primeira acusação já foi concluído, mas outras diligências seguem em andamento. O nome do suspeito não foi revelado por causa do sigilo no processo.
“O mandado foi expedido e nós fomos comunicados imediatamente para o cumprimento. Nesse mesmo momento, veio a informação de que esse indivíduo estaria exercendo a função de Papai Noel no shopping da cidade. Nós nos organizamos com a equipe de investigação e nos deslocamos imediatamente ao local”, afirmou a delegada.
O homem foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Em nota, o shopping informou que rescindiu o contrato com o contratado e manifestou “absoluto repúdio a qualquer conduta que comprometa a integridade de seus clientes”. O estabelecimento reforçou que a programação de Natal segue normalmente e que novos profissionais já foram contratados para substituir o suspeito.