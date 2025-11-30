Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC

Indiciado de 67 anos foi detido enquanto trabalhava no local, em Lages.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Momento em que o Papai Noel é preso.
Legenda: O homem foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Foto: Divulgação / Polícia Civil.

Um homem de 67 anos preso enquanto atuava como Papai Noel em um shopping de Lages, na Serra de Santa Catarina, foi indiciado por estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, os crimes não ocorreram no estabelecimento, mas detalhes das denúncias não foram divulgados.

Um vídeo divulgado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) mostra o momento em que o homem é abordado pelos policiais durante o expediente. Nas imagens, ele aparece sendo conduzido até a viatura ainda vestido com a fantasia de Papai Noel.

Segundo a delegada Bruna Viana, as investigações começaram após uma denúncia de crime supostamente ocorrido neste ano. O inquérito referente a essa primeira acusação já foi concluído, mas outras diligências seguem em andamento. O nome do suspeito não foi revelado por causa do sigilo no processo.

Veja também

teaser image
País

Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

“O mandado foi expedido e nós fomos comunicados imediatamente para o cumprimento. Nesse mesmo momento, veio a informação de que esse indivíduo estaria exercendo a função de Papai Noel no shopping da cidade. Nós nos organizamos com a equipe de investigação e nos deslocamos imediatamente ao local”, afirmou a delegada.

O homem foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Em nota, o shopping informou que rescindiu o contrato com o contratado e manifestou “absoluto repúdio a qualquer conduta que comprometa a integridade de seus clientes”. O estabelecimento reforçou que a programação de Natal segue normalmente e que novos profissionais já foram contratados para substituir o suspeito.

Assuntos Relacionados
Momento em que o Papai Noel é preso.
País

Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC

Indiciado de 67 anos foi detido enquanto trabalhava no local, em Lages.

Redação
Há 47 minutos
Um retrato de corpo inteiro de uma jovem identificada como Taynara Souza, agachada sobre trilhos de trem em uma área externa. Ela usa calça jeans clara, uma jaqueta preta de nylon e óculos de sol, olhando para a câmera e sorrindo. O fundo, ligeiramente desfocado, mostra mais pessoas e vegetação.
País

Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

Suspeito do crime está foragido.

Redação
Há 2 horas
Foto do calvo do Campari.
País

"Coach de masculinidade", Calvo do Campari é preso por agredir a namorada e liberado em seguida

Detido em flagrante por violência doméstica em Salto (SP), ele recebeu medidas protetivas.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Allane de Souza Pedrotti Matos e Layse Costa Pinheiro, vítimas de tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Atirador do Cefet não aceitava chefia de mulheres e teve problemas de convivência

João Antônio Miranda Gonçalves estava afastado há 60 dias e atirou contra duas colegas.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos de professor dando aula durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Professor dá aula com barricada na porta durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no RJ

Funcionário afastado matou a tiros duas mulheres na instituição.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, um homem usando a farda da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de costas para câmera
País

Jovem de 19 anos é presa suspeita de envenenar a própria mãe

A Suspeita teria agido com o pai, as investigações apontam que os dois fizeram testes em galinhas para ver a eficácia do veneno

Redação
29 de Novembro de 2025
Benício em foto sozinho e em outra ao lado da família, em uma roda gigante, sorrindo em ambas.
País

Veja o que se sabe sobre caso de criança que faleceu após tomar adrenalina no AM

Benício Xavier recebeu prescrição para doses de adrenalina na veia.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem de prédio em Minas Gerais com viaturas do Corpo de Bombeiros após queda de criança de 5 anos.
País

Menino que morreu após cair de prédio em MG estava sozinho em casa

Criança de 5 anos usou cadeira e mesa para alcançar janela do banheiro do apartamento.

Redação
29 de Novembro de 2025
Tio da Michelle Bolsonaro é preso
País

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo criminoso

Em agosto, ele já tinha sido preso sob acusação de armazenar material pornográfico de crianças.

Geovana Almeida*
29 de Novembro de 2025
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master é solto por decisão da justiça.
País

Justiça manda soltar Vorcaro, dono do Master

Daniel Vorcaro deverá usar tornozeleira eletrônica.

Redação e Agência Brasil
28 de Novembro de 2025
Tiroteio no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro.
País

Ex-funcionário mata duas mulheres no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro

O tiroteio ocorreu nesta sexta-feira (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, dois frascos transparentes de cápsulas da marca Gold Green, com tampas pretas. O rótulo em português diz
País

Anvisa proíbe venda de suplemento com aloe vera e óleo de avestruz falsificado

A agência proíbe a venda de itens com aloe vera.

Redação
27 de Novembro de 2025
Várias cédulas de R$ 100 dispostas em cima de uma mesa ao lado de um contador de cédulas.
País

Grupo do ramo de combustíveis vira alvo de megaoperação por fraude bilionária

Ao todo, 190 alvos foram detectados por investigação.

Redação
27 de Novembro de 2025
montagem de fotos mostra policiais federais em operação contra quadrilha que fabricava Mounjaro falso.
País

PF deflagra operação contra quadrilha que fabricava falso Mounjaro

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

Redação
27 de Novembro de 2025
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e viaturas em uma rua urbana, em frente a um edifício com colunas, indicando operação de segurança ou bloqueio.
País

Mala apontada por suspeita de bomba em Brasília estava vazia

Uma mala foi encontrada abandonada em frente ao Ministério da Ciência e Tecnologias.

Redação
25 de Novembro de 2025
Vista aérea do Ministério das Esplanadas.
País

Explosão na Esplanada dos Ministérios deixa homem com 60% do corpo queimado

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (25) no prédio em que funciona o Ministério da Igualdade Racial.

Redação
25 de Novembro de 2025
Suspeito entala em porta giratória ao invadir banco; veja vídeo
País

Suspeito entala em porta giratória ao invadir banco; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram ação do homem no Interior de Minas Gerais.

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra os bitijões de gás.
País

Governo inicia entrega direta de botijões pelo Gás do Povo; primeira fase recebe R$ 94 milhões

Programa começa em dez capitais e deve atender 1 milhão de famílias; meta é alcançar 15 milhões de lares até 2026.

Redação
24 de Novembro de 2025
Lurrique Ferrari.
País

Piloto morre após acidente em apresentação no Beto Carrero World

O motociclista foi socorrido, mas não resistiu.

Redação
23 de Novembro de 2025
Fotos mostram momento do acidente no qual árvore de Natal caiu sobre trabalhadores em Manaus.
País

Árvore de natal mata trabalhador após guindaste tombar em Manaus

Outro funcionário que atuava na montagem ficou ferido e foi internado.

Redação
23 de Novembro de 2025