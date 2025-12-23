Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama
Textos podem ser usados para compartilhar a celebração com entes queridos.
Um dos momentos mais aguardados de dezembro está finalmente batendo à porta. Muito mais que um feriado, o Natal é envolto em símbolos de esperança, renovação e prosperidade para a população mundial.
A origem da data vem do cristianismo e significa o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus. Entretanto, apesar de ser uma data católica, a simbologia do Natal se transformou em um momento de celebração para pessoas de muitas religiões.
Época de perdão, alegria e solidariedade, tornou-se tradição o envio de mensagens carinhosas e de afeto para amigos, familiares, amores e até colegas de trabalho. Receber ou encaminhar uma frase bem pensada é marca registrada do dia de Natal, seja em um grupo de WhatsApp ou em um cartão natalino escrito à mão. O que vale é ser de coração!
Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou dez mensagens natalinas para comemorar o momento e, também, inspirar nesta data. Confira!
10 frases natalinas para enviar aos entes queridos
- "Como presente de Natal, peço que seu ano seja repleto de paz, amor, esperança e muita alegria! Feliz Natal!"
- "Só é Natal quando estamos juntos de quem amamos. Não há benção maior nessa noite do que poder te chamar de 'minha família'. Feliz Natal!"
- "Que a magia o Natal invada a sua casa, transforme sonhos em realidade e encha o seu coração e o das pessoas que você ama com a esperança que só essa época proporciona. Boas festas!"
- "Desejo que o Natal traga momentos inesquecíveis ao lado de quem mais importa, e que o ano que está por vir seja cheio de realizações e felicidade. Obrigado por ser sempre tão especial e presente em minha vida. Feliz Natal!"
- "Que o Natal possa ser um momento de reflexão e agradecimento pela vida, pela família, pelos amigos e pelos sonhos que estão por vir. Feliz Natal!"
- "Muda o ano, mudam os sonhos, mudam os objetivos, mas jamais se mudam os amigos. Feliz Natal!"
- "Que a paz e a alegria dessa época natalina esteja com você durante este novo ano que está por vir. Boas festas!"
- "A Magia do Natal nunca termina, e o maior dos presentes sempre será a família e os amigos. Feliz Natal e um próspero Ano Novo!"
- "Neste Natal, que as luzes do amor e da paz brilhem em sua vida, e que este novo ano traga muitas felicidades e dias prósperos!"
- "Que os sinos de Natal sejam portadores de alegres esperanças, e que o Ano Novo seja repleto de prosperidade. Boas festas!"