Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama

Um dos momentos mais aguardados de dezembro está finalmente batendo à porta. Muito mais que um feriado, o Natal é envolto em símbolos de esperança, renovação e prosperidade para a população mundial.

A origem da data vem do cristianismo e significa o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus. Entretanto, apesar de ser uma data católica, a simbologia do Natal se transformou em um momento de celebração para pessoas de muitas religiões.

Época de perdão, alegria e solidariedade, tornou-se tradição o envio de mensagens carinhosas e de afeto para amigos, familiares, amores e até colegas de trabalho. Receber ou encaminhar uma frase bem pensada é marca registrada do dia de Natal, seja em um grupo de WhatsApp ou em um cartão natalino escrito à mão. O que vale é ser de coração!

Veja também Culinária Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar Zoeira O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou dez mensagens natalinas para comemorar o momento e, também, inspirar nesta data. Confira!

10 frases natalinas para enviar aos entes queridos