O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

As opções podem incluir itens materiais e vales-experiência.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
Zoeira
Duas caixas retangulares com embrulho listrado em branco, verde e vermelho e um laço vermelho, simbolizando presentes. Ao fundo, em desfoque, uma árvore de Natal verde decorada.
Legenda: É preciso definir as prioridades antes de dar início à compra de presentes.
Foto: Shutterstock/Pixel-Shot.

Confraternizações, amigos secretos e celebrações em família são compromissos confirmados no calendário de dezembro dos brasileiros. É o momento de comemorar mais um ano finalizado e, claro, presentear uns aos outros.

O mês também marca, entretanto, um alerta no limite financeiro da população, que precisa controlar os gastos devido a possíveis dívidas, impostos e, inclusive, parcelas relacionadas ao planejamento para o Réveillon.

Essa complicação é o que faz muitos hesitarem ao pensar nos presentes para confraternizações. Entretanto, há uma variedade de opções baratas que podem ser selecionadas para essa tarefa, como acessórios funcionais ou itens artesanais.

Pensando nisso, a colunista do Diário do Nordeste Ana Karenyna traz algumas dicas de presentes natalinos com valores acessíveis para familiares, amigos e até colegas de trabalho.

Como escolher o presente?

Em dezembro, as celebrações estão a todo vapor. Têm a festa de Natal em família, as últimas saídas do ano com amigos ou a confraternização do trabalho. Com tantas pessoas, às vezes fica difícil se organizar no momento de escolher o presente de cada um.

A primeira dica de Ana Karenyna é escolher suas prioridades antes de ir às compras. Para isso, não tem resposta certa. “Às vezes, temos mais proximidade e conexão com alguém do trabalho do que com um familiar, então é muito individual”, diz.

Independentemente de quem esteja no topo dessa "lista mental de prioridades", a melhor sugestão na hora de decidir qualquer presente é parar um pouco e pensar nas características dessa pessoa.

“Se for alguém meio workaholic, por exemplo, uma agenda ou caneta mais especial pode agradar. Caso seja uma pessoa que goste de tecnologia, caixinha de som ou bateria portátil são super úteis. E assim por diante, sempre escolhendo o presente pensando no gosto pessoal daquela pessoa”
Ana Karenyna
Colunista

Presente retangular embalado em papel marrom com laço de corda.
Legenda: Livros, chocolates e acessórios podem ser ótimas opções que agradam a todos os públicos.
Foto: Shutterstock/Oatawa.

Confira dicas para presentear

Apesar de ser uma época de festividades, é importante lembrar que os presentes não precisam ter preços exagerados. Em geral, as chamadas “lembrancinhas” são acertos na hora de presentear amigos, colegas de trabalho e até alguns familiares.

CHOCOLATE

Popular em todo o mundo, o chocolate é “opção coringa” ao escolher presentes. Se o evento natalino envolver o chamado jogo de “amigo secreto”, a iguaria fica no topo da lista de opções para presentear.

Por ter uma alta variedade de opções, indo do clássico amargo até as novidades com nozes ou pistache, o item agrada praticamente todos os públicos.

Apesar de haver marcas mais caras, caixas de chocolate tradicionais custam em torno de R$ 20. Se preferir opções mais finas, há a possibilidade de encontrá-las por cerca de R$ 45.

LIVROS

Outra ótima ideia para esse período são os livros, uma lembrancinha que também agrada diferentes idades. Se a pessoa presenteada tiver o hábito de leitura, basta escolher o gênero literário que mais a instiga e o presente está garantido.

Apesar de seu valor ter aumentado nos últimos anos, a opção ainda é bastante popular e útil. A dica principal é fazer uma sondagem de preços, conferindo em livrarias físicas e online para conseguir a melhor oferta.

VALE-EXPERIÊNCIA

Mesmo sendo uma opção conhecida, o vale-experiência, muitas vezes, passa despercebido quando se cogita um presente de Natal. Porém, Ana afirma que é uma ideia boa e pensada com afetividade.

A diversidade de eixos também é imensa, podendo ir de ingressos para o cinema ou teatro até passeios para outra cidade.

“Eu amo presentear com experiências, seja um final de semana viajando ou um voucher massagem. Podem ser presentes preciosos, tudo vai depender do orçamento disponível. [...] Pense no gosto pessoal da pessoa, pois um salto de paraquedas para alguém aventureiro pode ser surpreendente e, para quem ama autocuidado, um voucher no salão de beleza vai ser incrível”
Ana Karenyna
Colunista

ARTESANATO

Seja o “faça você mesmo” (DIY, em inglês) ou uma arte à mão feita por um profissional local, itens de artesanato são úteis e delicados. Crochê, potes de cerâmica ou objetos decorativos trazem a individualidade da lembrancinha.

“Presentes com detalhes feitos à mão, seja uma embalagem ou um recadinho acompanhando o mimo, vão sempre fazer sucesso”, afirma a colunista.

Material de embrulho, com caixa vermelha, fita vermelha, tesoura, caixa verde embrulahda e outros itens vermelhos e verdes espalhados em uma mesa de madeira. Atrás, há o torso de uma pessoa com um moletom vermelho e calça branca que está embrulhando um presente.
Foto: Shutterstock/LightField Studios.

VEJA MAIS OPÇÕES

A seguir, Ana traz outras ideias de presentes com valores mais acessíveis para a época natalina:

  • Acessórios;
  • Bebidas finas;
  • Canecas;
  • Cartões-presente;
  • Garrafas térmicas;
  • Necessaires;
  • Panetones;
  • Porta-documentos;
  • Porta-retratos;
  • Velas perfumadas;

O que evitar?

Por mais que possa se tratar de um presente menor, é preciso ficar atento para não vacilar no momento de escolha. Por exemplo, nesse período, presentear com itens pessoais ou intimistas não é a melhor opção.

“Acredito que a gente só dá presente como roupas e calçados quando conhecemos muito alguém. Tudo que necessite experimentar, devemos evitar para dar a quem não temos intimidade”, explica a colunista.

Ela ainda enfatiza que itens de perfumaria estão inclusos na lista de itens pessoais, pois o gosto é muito variável, e que só apostaria na ideia “conhecendo o perfume que a pessoa usa”.

“A dica de pensar no grau de intimidade para presentear vale em todos os momentos. Imagina dar cuecas e meias para o chefe na confraternização da empresa? Não pega bem. Evite presentes muito intimistas em ambientes mais formais e capriche na afetividade com quem você ama”, conclui.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

