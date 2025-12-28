Diário do Nordeste
Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'

Ela até já tomou banho em pet shop para gravar produções.

Escrito por
João Lima Neto
Zoeira

Natural de Canindé e criada em Fortaleza, no Ceará, Brena Jéssica, 34, transformou a rotina de vendedora ambulante nas feiras da capital cearense em vitrine para a internet e fez das redes sociais uma ferramenta de trabalho. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, ela deu contou como mudou de vida após cair no gosto popular dos lojistas do Centro e dos usuários do Instagram. 

A partir de vídeos improvisados, criatividade e experimentação, ela profissionalizou a produção de conteúdo, construiu audiência fiel e passou a gerar impacto financeiro para si e para a família, consolidando-se como uma das vozes mais reconhecidas no comércio popular de Fortaleza.

Entre os meses de novembro e dezembro deste ano, por conta das campanhas de Black Friday e Natal, a influenciadora Brena Jéssica gravou mais de 90 produções para o Instagram.

“Sou natural de Canindé, mas moro em Fortaleza desde sempre. Eu só nasci lá: minha mãe me teve em Canindé e, logo depois, a gente veio pra cá”, contou Brena.

A relação com a capital cearense é profunda. a influenciadora já viveu em bairros como Bom Jardim, João XXIII e Parangaba, até se estabelecer no Bonsucesso, onde mora há cerca de 15 anos. “Onde tinha casa pra alugar, eu tava lá. Meu pai adorava se mudar”, lembrou, rindo.

Desde a infância, a inquietação criativa já dava sinais do que viria pela frente. “Sempre gostei de criar, de inventar histórias, de brincar de teatro com meus irmãos. Nunca tive muita paciência pra ficar quieta". Curiosamente, na escola, o perfil era outro: “Eu era tímida, comportada. Não falava. Acho que guardei toda a energia pra vida adulta".

Formação, feira e o início nas redes

Brena concluiu o ensino médio e iniciou a faculdade de Contabilidade, chegando ao oitavo semestre, mas não concluiu o curso. Paralelamente, trabalhava com a família no ramo da confecção. “Minha família quase toda vive de roupa. Eu ajudava minha mãe a vender na feira, era vendedora ambulante, madrugava na feira de Fortaleza vendendo vestido de R$ 15".

Foi ali que a internet entrou de vez na rotina. “Eu gostava de fazer stories mostrando a feira. As pessoas pediam contato das lojas e eu passava.” Sem perceber, começou a marcar perfis e produtos. “Um dia me perguntaram se eu cobrava. Eu disse que não. A pessoa falou: ‘Por que você não cobra? Isso é trabalho’.” A partir daí, veio a virada: testar formatos, mostrar resultados e, então, profissionalizar.

O empurrão inicial veio em 2020, durante um curso online de inteligência emocional. “Uma das atividades era criar um perfil no TikTok pra destravar a timidez. Eu comecei bem quietinha, brincando.” Com o tempo, uniu os vídeos criativos às vendas da feira — e funcionou.

Ainda segundo Brena, o estilo que hoje é marca registrada dela nasceu do improviso. “Muita coisa que virou ‘exclusiva’ no meu vídeo foi erro”. O pulo das bancas, os gritos finais, as surpresas inesperadas. “Eu fazia por impulso, a galera gostava e pedia de novo".

Criações inusitadas com produtos importados garantem risos

Brena Jéssica em gravação com mala 'indestrutível' e tomando banho em pet shop.
Legenda: Brena Jéssica em gravação com mala 'indestrutível' e tomando banho em pet shop.
Foto: Reprodução/Instagram.

Entre as ações mais inusitadas nas redes sociais, uma ficou marcada: “Acho que a maior loucura foi tomar banho num pet shop". Diante do desafio de divulgar o espaço, ela decidiu ir além. “Usei o shampoo, lavei o cabelo, fui atendida pelo veterinário. Nem eu acreditei. Meu cabelo ficou belíssimo".

Com lojistas — inclusive empresários asiáticos do Centro — a relação é direta e prática. “Eles são de poucas palavras, mas comigo sempre foram muito flexíveis”. Em uma ação, Brena pulou de um banco direto sobre uma mala para provar a resistência do produto. “Ela dizia: ‘Pise, pule, faça o que quiser’. A loja entrou em promoção na hora".

Nem toda proposta vira parceria, afirma a influenciadora. “Eu analiso o perfil. Se vejo muita reclamação, eu prefiro não divulgar.” Para ela, a confiança do público vem antes. “Meus seguidores são fiéis. Eu preciso trazer algo útil, de boa intenção, não só pelo dinheiro".

Impacto financeiro e conquistas

O trabalho com publicidade mudou a realidade da família. “Mudou minha vida de zero pra 80. E não só a minha: eu ensinei minha mãe e minha irmã a trabalhar com internet". Sobre valores, ela prefere discrição: “É viável, popular, eu ganho no volume".

Uma conquista simbólica marcou a virada: “Comprei meu iPhone 14 de 1 tera (terabytes) à vista. Nunca imaginei comprar um celular assim, ainda mais à vista.” A compra, feita em 2023, demorou a cair a ficha. “Foi extraordinário.”

No Centro de Fortaleza, Brena é reconhecida pelo público. “‘Olha a doida!’ — sou eu”, brincou. “Eu faço questão de dar atenção. São as pessoas que propagam meu nome", destacou a influenciadora. 

