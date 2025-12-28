Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?
O clássico começa mais tarde, às 14h20, após a reprise do especial "Roberto Carlos - Noite Feliz".
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (28), exibe o filme "Titanic", após a reprise do especial "Roberto Carlos - Noite Feliz". O longa vai ao ar a partir das 14h20, na TV Globo.
Sinopse de 'Titanic'
Um clássico dos cinemas, o filme apresenta a história de dois personagens principiais: Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet), jovens que vivem em mundos diferentes de pobreza e riqueza. Na viagem inaugural do famoso Titanic, eles flertam com uma história de amor enquanto o fatídico iceberg os aguarda oceano adentro.
Ficha técnica de 'Titanic'
- Título original: Titanic;
- Elenco: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet;
- Direção: James Cameron;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Drama/Romance.
