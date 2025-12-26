A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Com a chegada de um novo ano, é comum se sentir perdido diante de tantas possibilidades. 2026 promete ser um ano de lideranças, recomeços e vibrações intensas. Por isso, estar confiante neste ciclo prestes a iniciar, é essencial para garantir boas oportunidades na vida.

Na busca por esse equilíbrio, muitas pessoas recorrem à litoterapia. Essa prática é famosa por utilizar cristais e pedras especiais para cuidar do bem-estar físico e mental. Mas para obter essa sabedoria, é preciso escolher os artefatos com cuidado.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou um guia completo para você conhecer os cristais que irão reger o ano de 2026, e qual a melhor maneira de utilizá-los na passagem do ano.

Veja também Zoeira Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You' Zoeira Confira looks de famosos na véspera de Natal

Influência da numerologia

Antes de saber dos cristais regentes, é necessário compreender quais desafios serão propostos por 2026. Recorrendo à numerologia, este novo ciclo soma um número universal 1 (2+0+2+6=10=1). O número 1 é a energia do "Eu Sou", do pioneirismo, da individualidade e da força bruta de criação.