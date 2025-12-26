A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade
Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.
Com a chegada de um novo ano, é comum se sentir perdido diante de tantas possibilidades. 2026 promete ser um ano de lideranças, recomeços e vibrações intensas. Por isso, estar confiante neste ciclo prestes a iniciar, é essencial para garantir boas oportunidades na vida.
Na busca por esse equilíbrio, muitas pessoas recorrem à litoterapia. Essa prática é famosa por utilizar cristais e pedras especiais para cuidar do bem-estar físico e mental. Mas para obter essa sabedoria, é preciso escolher os artefatos com cuidado.
Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou um guia completo para você conhecer os cristais que irão reger o ano de 2026, e qual a melhor maneira de utilizá-los na passagem do ano.
Influência da numerologia
Antes de saber dos cristais regentes, é necessário compreender quais desafios serão propostos por 2026. Recorrendo à numerologia, este novo ciclo soma um número universal 1 (2+0+2+6=10=1). O número 1 é a energia do "Eu Sou", do pioneirismo, da individualidade e da força bruta de criação.
Assim, é correto dizer que 2026 exigirá uma saída da zona de conforto, em que rédeas da vida precisarão ser tomadas com força e vigor. É um ano "solar" e "marcial", regido pelo impulso.
Por isso, os cristais regentes para este período são aqueles que vibram na frequência do fogo, da vitalidade e do aterramento. A Cornalina surge, então, como a grande protagonista, acompanhada pela Pedra do Sol e pela Granada.
Enquanto a primeira oferece a coragem para dar o primeiro passo (essencial em um ano 1), a outra atua como um escudo protetor contra inveja e energias densas, garantindo que sua vitalidade não seja drenada.
O impacto dos cristais na rotina
Os cristais regentes auxiliam na canalização de energias positivas e na preservação do equilíbrio emocional. Apostar em manter a Cornalina ou a Pedra do Sol em 2026 é um caminho de sucesso para que a vida deixe de ser uma luta constante contra a correnteza.
Entre outros benefícios, está uma diminuição na procrastinação e um aumento na autoconfiança. Aquela sensação de dúvida que paralisa projetos tende a desaparecer, dando lugar a uma clareza mental afiada.
Como usar os cristais durante a passagem do ano
Conhecer mais dos cristais é apenas metade do caminho. Saber como utilizá-los é o fator decisivo. Para a noite de Réveillon e os primeiros dias do ano, o foco deve ser "blindagem com propósito".
Contato direto
Durante a festa da virada, mantenha uma Cornalina no bolso esquerdo ou em contato direto com a pele (como um pingente). O lado esquerdo é o receptor de energia, permitindo que a vibração de coragem entre no seu campo áurico.
Prepare as intenções
Antes da meia-noite, segure seu cristal com as duas mãos. Feche os olhos e visualize uma luz laranja ou dourada emanando dele e envolvendo todo o seu corpo. Diga mentalmente: "Eu ativo a força deste cristal para abrir meus caminhos e proteger minha jornada em 2026."
Banho de energização
Se você costuma tomar banhos de ervas, adicione uma Pedra do Sol (que pode ir na água) ao seu preparado de alecrim ou louro. A pedra potencializará a propriedade das ervas, trazendo o brilho pessoal necessário para um ano de liderança.
Proteja sua casa
Coloque uma drusa de Cristal de Quartzo (para amplificar) com uma Granada perto da porta de entrada da sua casa. Isso cria um filtro energético, impedindo que a negatividade externa entre no seu santuário durante o ano novo.