Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos juntos, na tarde desse domingo (28), ao desembarcarem em Maceió, capital de Alagoas.

A chegada dos dois ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares rapidamente repercutiu entre fãs que aguardavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o cantor canadense atendendo a pedidos de fotos de um grupo de jovens antes de deixar o saguão. Enquanto isso, a atriz seguiu alguns passos à frente, puxando a mala e usando boné e óculos escuros.

Veja também É Hit Xand Avião publica vídeo da filha dançando e imagens viralizam

Mais cedo, Shawn Mendes havia sido flagrado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde também parou para falar com admiradores e posar para registros. Segundo apuração do g1, a passagem por Maceió deve ser breve, já que a dupla pretende seguir para a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte alagoano, região conhecida por praias paradisíacas e resorts de alto padrão.

Nos últimos meses, o cantor tem circulado pelo Brasil e já foi visto em cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Durante essa temporada, aparições ao lado de Marquezine, incluindo flagras no cinema e na praia, aumentaram os comentários sobre a proximidade entre os dois.