Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Dupla chamou atenção no aeroporto. Cantor tirou fotos com fãs.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
Zoeira
Bruna Marquezine e Shawn Mendes caminhando em um terminal de aeroporto, com malas e mochilas, em um ambiente interno iluminado.
Legenda: Shawn e Bruna irão curtir a virada do ano no Nordeste.
Foto: Reprodução/Instagram.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos juntos, na tarde desse domingo (28), ao desembarcarem em Maceió, capital de Alagoas.

A chegada dos dois ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares rapidamente repercutiu entre fãs que aguardavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o cantor canadense atendendo a pedidos de fotos de um grupo de jovens antes de deixar o saguão. Enquanto isso, a atriz seguiu alguns passos à frente, puxando a mala e usando boné e óculos escuros.

Veja também

teaser image
É Hit

Xand Avião publica vídeo da filha dançando e imagens viralizam

Mais cedo, Shawn Mendes havia sido flagrado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde também parou para falar com admiradores e posar para registros. Segundo apuração do g1, a passagem por Maceió deve ser breve, já que a dupla pretende seguir para a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte alagoano, região conhecida por praias paradisíacas e resorts de alto padrão.

Nos últimos meses, o cantor tem circulado pelo Brasil e já foi visto em cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Durante essa temporada, aparições ao lado de Marquezine, incluindo flagras no cinema e na praia, aumentaram os comentários sobre a proximidade entre os dois.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes caminhando em um terminal de aeroporto, com malas e mochilas, em um ambiente interno iluminado.
Zoeira

Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Dupla chamou atenção no aeroporto. Cantor tirou fotos com fãs.

Redação
Há 49 minutos
Apresentadora Poliana Abritta posa para foto.
Zoeira

Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)

Especial de Ano Novo traz novo apresentador, atrações musicais e histórias emocionantes.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Patrícia Abravanel com blusa marrom, sorrindo para a câmera enquanto apresenta o quadro Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (28)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Daniella tinha 22 anos e estrelava a novela
Zoeira

33 anos sem Daniella Perez: homenagens emocionam redes sociais

Familiares e amigos relembraram atriz e reforçam memória viva.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto de Romagaga em ensaio fotográfico e sede da Polícia Civil em SP.
Zoeira

Influenciadora cearense Romagaga é solta em audiência após prisão durante confusão em hotel de SP

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, em São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Paulinha Leite com camiseta amarela na entrada de uma porta segurando a porta com uma das mãos.
Zoeira

Mega da Virada: Paulinha Leite dá dicas para apostar

Ex-BBB, que já ganhou mais de 30 vezes, falou sobre suas estratégias.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'
Zoeira

Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'

Ela até já tomou banho em pet shop para gravar produções.

João Lima Neto
28 de Dezembro de 2025
Larissa Manoela de vestido verde, cabelo com penteado e tranças pequenas, enquanto André Luiz Frambach está com camisa de botões branca.
Zoeira

Larissa Manoela rebate críticas ao marido por filme de Carmen Miranda

Segundo atriz, André Luiz Frambach foi convidado antes dela para participação.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?

O clássico começa mais tarde, às 14h20, após a reprise do especial "Roberto Carlos - Noite Feliz".

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o cantor Daniel sorridente, segurando um violão em um ambiente de estúdio, promovendo o programa Viver Sertanejo, da TV Globo, do qual é apresentador.
Zoeira

'Viver Sertanejo' exibe especial de Ano Novo e relembra momentos de 2025

Daniel celebra encontros, histórias e canções que construíram a identidade do programa.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fruto cupuaçu preso em uma árvore, ilustrando fruto cupuaçu.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (28) ensina receitas com cupuaçu

Atração exibe passo a passo de jujuba e geleia feita do fruto amazônico.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Fotografia de meio corpo da atriz Anne Hathaway em um tapete vermelho. Ela sorri e olha para a câmera. Veste um vestido vermelho sem alças com design estruturado e geométrico no busto. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo alto com franja reta. Ao fundo, um painel lilás com o título 'The Idea of You' e o logotipo do Prime Video.
Zoeira

Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Bella Campos, Felca, Kenya Sade e Serginho no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado celebra Ano Novo, com Bela Campos e Felca

Cearense Matheus Fernandes também participa de programa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Fran Chagas compartilhou fotos da viagem nas redes sociais.
Zoeira

Governanta agradece Virginia por realizar sonho de conhecer o mar

Funcionária celebrou viagem a Angra dos Reis e gesto da patroa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Virginia se declarou a Lucas Guedez nas redes sociais como forma de apoio.
Zoeira

Virginia se declara a Lucas Guedez após treta do ‘brisadeiro’

Influenciadora demonstrou apoio ao amigo depois de polêmica com Carlinhos Maia.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém Tyler Perry, cineasta e magnata.
Zoeira

Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Bilionário teria praticado episódios reiterados contra as duas vítimas ao longo de vários anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Zoeira

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Redação
27 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o apresentador Marcos Mion e outra pessoa, que utiliza uma cabeça representativa da TV Globo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

Atores das novelas 'Três Graças' e 'Vale Tudo' participam de games.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Lucca Picon é ator e Luana é produtora.
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

Ator publicou fotos ao lado da irmã de Bruna Marquezine e declarou: “Te amo”.

Redação
27 de Dezembro de 2025