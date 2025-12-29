Xand Avião publica vídeo da filha dançando e imagens viralizam

Xand Avião movimentou as redes sociais, nesse domingo (28), ao publicar um vídeo da filha caçula, Bebella, de 13 anos, dançando ao som da música “Muído de Vaquejada”, de Zé Vaqueiro, Talita Mel, Felipe Amorim e do próprio Xand.

A menina, fruto do relacionamento do cantor com Isabele Temoteo, mostrou desenvoltura ao arriscar o passinho do sucesso que domina as plataformas.

A gravação foi compartilhada no TikTok e rapidamente ganhou destaque, ultrapassando 326 mil visualizações e somando mais de 23 mil curtidas.

Assista:

Veja também João Lima Neto Qual a música mais tocada nas rádios em 2025? Veja ranking É Hit João Gomes vira tema de TCC e emociona estudante em Porto Alegre

Nos comentários, o público não economizou elogios e brincadeiras. “Bebella sabe viver”, escreveu um seguidor. “A energia caótica do pai”, comentou outro. “Pensava que a Bebella ia ser uma mocinha fresca, mas meu coração ficou quentinho vendo ela se jogando assim. Uma diva”, disse mais um internauta.

Além de Bella, Xand Avião também é pai de Enzo Temoteo, do casamento com Isabele, e de Adryan Alexandre e Águida Hissa, de um relacionamento anterior.