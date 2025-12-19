João Gomes vira tema de TCC e emociona estudante em Porto Alegre
Universitária analisou impacto do piseiro na região Sul do País.
O cantor pernambucano João Gomes, um dos principais nomes do piseiro no Brasil, foi objeto de um estudo acadêmico.
A universitária Laura Ancina, estudante de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desenvolveu o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com o tema "A Ascensão do Piseiro no Mainstream", tendo como foco o consumo artístico de João Gomes no estado do Rio Grande do Sul.
O trabalho analisa como o piseiro rompeu a barreira da regionalidade nordestina e conquistou espaço no mercado musical nacional, especialmente em um estado tradicionalmente mais resistente à incorporação de artistas de outras regiões, como o Rio Grande do Sul.
Segundo Laura, a escolha do cantor foi estratégica e baseada em uma leitura mercadológica do cenário musical.
“Eu escolhi o João como um case estratégico, porque eu sabia que ele estouraria muito em 2025. E o Sul é um estado que demora um pouco para se adaptar a trazer artistas de outros estados”, afirmou a estudante em depoimento publicado no Instagram do projeto "Dominguinho", na noite dessa quinta-feira (18).
Encontro emocionado
O encontro entre pesquisadora e artista aconteceu de forma inesperada e carregada de emoção. Laura conseguiu entregar o TCC pessoalmente a João Gomes durante show do projeto "Dominguinho" em Porto Alegre.
Em publicação nas redes sociais, ela contou que sequer tinha ingresso para o evento. “Aí acordei com um amigo me convidando pra ir, com um ingresso sobrando. Encadernei meu TCC, falei com a produção. E não é que deu certo?”, relatou.
Mais do que um estudo acadêmico, o trabalho teve um significado pessoal profundo para a estudante. Laura revelou que o TCC foi escrito durante um dos períodos mais difíceis da vida dela e que a pesquisa se tornou uma motivação diária. “Poder entregar para ele em mãos é surreal, sem palavras”, declarou a gaúcha.
A universitária destacou ainda que o processo de pesquisa a levou a conhecer não apenas a trajetória artística de João Gomes, mas a história pessoal e familiar dele. "Eu comecei admirando o artista e terminei o trabalho conhecendo a história dele, da esposa, dos dois filhos. É muito bonito quando o trabalho transcende e não se torna só algo profissional, mas sim um propósito de vida".