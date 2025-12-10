João Gomes é o grande destaque do Prêmio Multishow 2025 com 'Dominguinho'

O cantor pernambucano João Gomes foi o grande destaque do Prêmio Multishow 2025. A premiação consagrou os maiores nomes da música brasileira na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (9).

O ídolo do forró e piseiro levou para casa quatro troféus, incluindo a disputada categoria de Artista do Ano.

Emocionado, João Gomes subiu ao palco para receber os prêmios e aproveitou para fazer um discurso de agradecimento aos fãs e à família. "Glória a Deus, e obrigado minha esposa por me fazer um cara mais legal todo santo dia", disse.

O cantor ainda confessou ter ficado sem graça com tamanha aclamação e disse que não esperava ser premiado em tantas categorias. "Eu não sei nem mais o que dizer, confesso", afirmou.

Veja também Zoeira Beyoncé aciona justiça por uso de música em filme de Bolsonaro Zoeira Ticiane Pinheiro sai da Record após semanas de negociação

'Dominguinho'

Além de ganhar o principal prêmio da noite, João Gomes arrematou mais três categorias, ao lado de Jota.pê e Mestrinho, pelo projeto "Dominguinho". O trio venceu a disputa por Capa do Ano, Álbum do Ano e Forró e Piseiro do Ano.

"Esse projeto é um rolê de amigos que se amam e tocam um som juntos, que virou um disco”, ressaltou Jota.pê. O nome do álbum remete ao clima descontraído de domingo e à amizade entre os músicos, além da forte referência a Dominguinhos, artista que influenciou a criação do trabalho.

Homenagem a Gilberto Gil

Legenda: Gilberto Gil foi o grande homenageado da noite no Prêmio Multishow 2025. Foto: Manoella Mello/Globo.

Um dos momentos mais emocionantes da edição foi a homenagem a Gilberto Gil. Com uma interpretação comovente, Ney Matogrosso interpretou "Se Eu Quiser Falar com Deus".

Caetano Veloso, grande parceiro de Gil, cantou "Drão".

Logo depois, as celebrações continuaram quando Gilberto assumiu o palco e soltou a voz em "Toda Menina Baiana" e "Andar com Fé". No telão, diversas fotos de momentos icônicos da carreira do artista, inclusive ao lado da filha, Preta Gil, emocionaram a plateia.

No seu discurso, Gilberto Gil agradeceu as homenagens. "Eu sou desse prosseguimento da música brasileira. E todos esses que estiveram por aqui seguirão. Eu faço parte disso", disse o baiano.

Já Chico Buarque, Hebert Vianna, Maria Bethânia e Roberto Carlos entoaram "A Paz".