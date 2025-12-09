Beyoncé aciona justiça por uso de música em filme de Bolsonaro

A equipe da cantora Beyoncé acionou a Justiça essa semana após o uso indevido da música "Survivor" no teaser do filme inédito "Dark horse", que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo brasileiro Anderson Nick, integrante da Beygood, organização filantrópica mantida pela artista.

O objetivo da ação, segundo Anderson, é que o trailer seja retirado do ar. "Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado o mais rápido possível", afirmou o brasileiro em seu perfil do Instagram.

A música, composta por Beyoncé, Anthony Dent e Mathew Knowles, se tornou sucesso mundial nos anos 2000, na voz do antigo grupo Destiny’s Child, formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.

Mártir político

A letra da música serviu de trilha sonora para o primeiro teaser do filme, que tem produção e roteiro do deputado federal Mario Frias (PL-SP). O longa-metragem busca retratar Jair Bolsonaro como um mártir político e tem estreia prevista para 2026.

As primeiras cenas exibidas do filme mostram a atuação de Bolsonaro como deputado, o casamento com Michelle Bolsonaro e o atentado sofrido por ele durante a campanha presidencial de 2018.