Após susto, Leonardo recebe alta e fala sobre saúde

Após alguns dias de preocupação para os fãs, Leonardo já está em casa. O cantor sertanejo, de 62 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (9), depois de ser internado em Goiânia. Nas redes sociais, ele surgiu bem-humorado para contar o que aconteceu, agradecer as mensagens de carinho e tranquilizar o público.

Com seu jeito descontraído, o artista detalhou o problema de saúde e não perdeu a chance de brincar com a situação. “Fala, gente, acabei de chegar em casa, graças a Deus. Tive uma gastroenterite, caganeira, desidratei, deu câimbra nas minhas pernas, tive que correr para o hospital. Tomei soro. Tô em casa, tá beleza, e logo mais à noite estarei em um leilão beneficente. Obrigado pelo carinho. Não foi dessa vez não”, disse o artista.

Mais cedo, a esposa do cantor, Poliana Rocha, de 49 anos, já havia informado que o marido estava prestes a deixar o Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde passou a noite em observação. A influenciadora também fez questão de agradecer o atendimento da equipe médica responsável.

“Ele foi muito bem tratado nesse hospital. Temos o privilégio de estar em um lugar bom, então tenho muitos agradecimentos a Deus por permitir isso. Quero agradecer à segurança, às faxineiras, às meninas da nutrição, às enfermeiras e aos médicos. Ele está bem e já, já estamos indo para casa”, disse.

Leonardo foi internado após apresentar um quadro de diarreia intensa e desidratação, conforme relatado por Poliana nas redes sociais. Em tom de brincadeira, ela chegou a comentar no início da internação: “Será que é ressaca? Só que não". Durante todo o período no hospital, a influenciadora permaneceu ao lado do marido e compartilhou registros da rotina de cuidados.