Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar

A confraternização natalina é o momento perfeito para experimentar novas receitas de fim de ano.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
Culinária
Mesa de toalha vermelha repleta de variados pratos de comida e taças de vinho. Ao centro, três velas.
Legenda: Bolo de nozes e mousse de chocolate são apenas algumas das opções de sobremesas para a Ceia de Natal.
Foto: Shutterstock/dba87.

Com o final do ano batendo à porta, é chegada a hora de organizar os últimos detalhes para o feriado de Natal. Sortear o amigo secreto, finalizar a decoração e, claro, decidir quais pratos servir para os familiares.

Apesar do mês de dezembro ser repleto de comidas gostosas, que trazem à tona o bom espírito natalino, é na Ceia de Natal que o típico cardápio de fim de ano se reúne em uma única mesa de jantar.

Salgados, guarnições, saladas e doces, todos precisam ser lembrados para diversificar a bancada que servirá o famoso peru ou chester. Seja a clássica rabanada, um arroz para acompanhar ou uma mousse, este é o momento de decidir qual familiar ficará responsável por cada item do cardápio!

Para ajudar no preparo dessas gostosuras natalinas, o Diário do Nordeste ouviu a chefe Maninha Menezes e a cozinheira Andreza Martins, que ajudaram a separar algumas dicas de receitas para servir na Ceia de Natal. Confira!

Receitas natalinas

Arroz natalino

Para acompanhar o prato principal, não podemos deixar de fazer o bom e velho arroz natalino. Se o clássico arroz com passas não agradar, a opção a seguir pode ser uma boa pedida!

Colher de arroz branco em foco, com prato azulado cheio de arroz em segundo plano.
Legenda: Arroz é uma guarnição clássica em qualquer época do ano.
Foto: Shutterstock.

INGREDIENTES

  • 1/2 cebola média
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 colher de sopa de alecrim
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 2 xícaras de chá de suco de laranja sem açúcar
  • 1 xícara de chá de presunto de parma picado
  • 2 alhos-porós cortados em tiras finas, no sentido do comprimento
  • Óleo
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO

  1. Refogue a cebola no azeite e junte o alecrim e o arroz. Deixe fritar até que o arroz fique transparente e acrescente o sal.
  2. Ferva duas xícaras e meia de chá de água e misture o suco de laranja.
  3. Adicione essa mistura ao arroz, baixe o fogo e cozinhe até secar todo o líquido e o arroz ficar macio.
  4. À parte, frite o presunto de parma em uma frigideira antiaderente e misture no arroz. Reserve.
  5. Frite as tiras finas de alho-poró em bastante óleo quente, até ficar crocante. Agora, basta servir o arroz com o alho-poró crocante!

Couve-flor gratinada

Uma boa pedida para a salada é a couve-flor gratinada, acompanhada de molho de castanha de caju e missô, que traz um diferencial à receita. E a melhor parte, essa opção também é vegana!

Travessa azul com couve-flor gratinada dentro, na cor amarela.
Legenda: A couve-flor está entre as ideias de pratos gratinados para o período natalino.
Foto: Shutterstock/Alex Donin.

INGREDIENTES

Para a couve-flor:

  • 1 couve-flor grande, cortada em floretes
  • Sal a gosto
  • Pimenta do reino à gosto
  • 1 fio de azeite

Para o molho:

  • 300 gramas de castanha de caju
  • 15 gramas de missô
  • Água
  • 1 cebola inteira
  • Sal e pimenta a gosto
  • 1 fio de azeite
  • Noz-moscada a gosto

Para gratinar:

  • Meia xícara de chá de farofa de pão (panko ou caseira)
  • Azeite

MODO DE PREPARO

Cozinhe a couve-flor:

  1. Cozinhe os floretes no vapor ou em água fervente com sal a gosto por 5 minutos, apenas até ficarem "al dente".
  2. Escorra bem a água.

Prepare o molho cremoso:

  1. Em uma panela, despeje a castanha de caju e cubra com água.
  2. Leve para fogo médio e deixe que ferva por 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe descansar por 20 minutos.
  3. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola cortada em cubos pequenos, até ficar transparente, e reserve.
  4. Em um liquidificador, bata a castanha que ficou de molho junto ao seu líquido e à cebola refogada.
  5. Acrescente o missô e mais um fio de azeite.
  6. Bata até que fique homogêneo - caso precise, adicione um pouco mais de água até dar o ponto. O resultado esperado é de um molho fluido, mas ainda com estrutura.
  7. Junte o sal, pimenta e noz-moscada a gosto. A última é opcional, mas traz um gosto ainda melhor ao prato. Prove!

Monte o gratinado:

  1. Pré-aqueça o forno à 180 °C.
  2. Em uma travessa, distribua a couve-flor.
  3. Cubra com o molho de castanha de caju.
  4. Misture a farofa de pão com um fio de azeite e salpique por cima.
  5. Leve ao forno e deixe assar por 20 minutos, até dourar e formar aquela casquinha crocante irresistível. Agora é só servir!

Mousse de chocolate

Finalizado com azeite e flor de sal, a mousse de chocolate é uma receita rápida e fácil de ser feita. Andreza Martins garante a sobremesa irá “agradar e surpreender no final da festa”.

Pote branco com mousse de chocolate. Ele está posicionado em cima de uma tábua de madeira, com pedaços de chocolate e uma colhe larga aos lados.
Legenda: A mousse de chocolate é uma pedida clássica na época natalina.
Foto: Shutterstock/New Africa.

INGREDIENTES

  • 350 gramas de chocolate meio amargo
  • 50 gramas de manteiga sem sal
  • 6 ovos
  • 70 gramas de açúcar
  • Azeite
  • Flor de sal
  • Raspas de laranja

MODO DE PREPARO

  1. Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Se optar pelo micro-ondas, ponha de 10 em 10 segundos, até que derreta por completo.
  2. Separe as gemas e as claras dos ovos. Dê preferência por usar ovos caipiras e novos, pois vão fazer a diferença no resultado de sua mousse.
  3. Bata as gemas e o açúcar com um batedor, estilo fouet, até virar uma mistura homogênea, aerada e com uma tonalidade de amarelo claro.
  4. Agregue o chocolate e a manteiga derretidos às gemas e açúcar aos poucos.
  5. Misture com uma espátula de silicone com cuidado. Tente não perder muito o ar incorporado à massa, para que a mousse ficar bem leve no final.
  6. Bata as claras em neve, até que sobre restos de claras no fundo da tigela. É importante ter paciência e fazer com calma.
  7. Na tigela contendo o chocolate, a manteiga, as gemas e o açúcar já misturados por completo, agregue as claras em neve pouco a pouco, sempre misturando com delicadeza, com movimentos de baixo para cima.
  8. Terminado o processo, despeje em uma tigela, cubra e leve para geladeira.
  9. Descanse a mousse por um dia.
  10. Para a finalização, recomenda-se raspas de laranja Bahia, uma pitada de flor de sal e um fio generoso de um bom azeite. Depois é só servir aos convidados!

Bolo de nozes

Outra delícia natalina é, sem dúvidas, o bolo! Se ele for de nozes, então, fica ainda mais saboroso. Confira a receita de Maninha Menezes a seguir!

Travessa redonda verde com bolo baixo dentro, recheado com nozes na parte superior.
Legenda: Nozes é um complemento com cara de Natal e que combina bastante com receitas de bolo.
Foto: Shutterstock/MShev.

INGREDIENTES

Para a massa:

  • 75 gramas de margarina 
  • 50 gramas de manteiga
  • 300 gramas de açúcar
  • 30 mililitros de óleo
  • 4 ovos
  • 150 mililitros de leite
  • 260 gramas de farinha de trigo com fermento
  • 100 gramas de nozes
  • 1 pitada de sal

Para a cobertura:

  • 100 mililitros de leite de coco
  • 250 gramas de açúcar confeiteiro
  • 1 pitada de sal
  • 2 gotas de corante comestível branco

Para a calda:

  • 100 gramas de chocolate ao leite
  • 200 gramas de creme de leite
  • 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

Prepare a massa:

  1. Coloque o açúcar, a margarina, a manteiga, o óleo e o sal na batedeira. Bata até virar um creme.
  2. Depois, coloque os ovos, um de cada vez, batendo sempre. Após o último ovo, bata por três minutos.
  3. Com a ajuda de um batedor fouet, misture a farinha, intercalando com o leite. É importante não bater essa mistura, para que a farinha não desenvolva o glúten.
  4. Adicione as nozes picadas.
  5. Deixe o forno pré-aquecido à 160 graus.
  6. Leve para assar em forma de buraco, untada e polvilhada com farinha de trigo. Mantenha-a no forno de 30 a 40 minutos.

Prepare a cobertura:

  1. Peneire o açúcar confeiteiro em uma tigela refratária.
  2. Junte o leite e o sal.
  3. Leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre e por 10 minutos, até ficar líquido.
  4. Retire do fogo, despeje no bolo e decore com nozes.

Prepare a calda:

  1. Coloque o chocolate picado em um refratário e derreta em banho-maria.
  2. Adicione o creme de leite e mexa bem, até ficar bem emulsionado.
  3. Coloque a calda dentro de uma compoteira e sirva sobre a fatia de bolo. Agora é só degustar!

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

