Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar

Com o final do ano batendo à porta, é chegada a hora de organizar os últimos detalhes para o feriado de Natal. Sortear o amigo secreto, finalizar a decoração e, claro, decidir quais pratos servir para os familiares.

Apesar do mês de dezembro ser repleto de comidas gostosas, que trazem à tona o bom espírito natalino, é na Ceia de Natal que o típico cardápio de fim de ano se reúne em uma única mesa de jantar.

Salgados, guarnições, saladas e doces, todos precisam ser lembrados para diversificar a bancada que servirá o famoso peru ou chester. Seja a clássica rabanada, um arroz para acompanhar ou uma mousse, este é o momento de decidir qual familiar ficará responsável por cada item do cardápio!

Para ajudar no preparo dessas gostosuras natalinas, o Diário do Nordeste ouviu a chefe Maninha Menezes e a cozinheira Andreza Martins, que ajudaram a separar algumas dicas de receitas para servir na Ceia de Natal. Confira!

Receitas natalinas

Arroz natalino

Para acompanhar o prato principal, não podemos deixar de fazer o bom e velho arroz natalino. Se o clássico arroz com passas não agradar, a opção a seguir pode ser uma boa pedida!

Legenda: Arroz é uma guarnição clássica em qualquer época do ano. Foto: Shutterstock.

INGREDIENTES

1/2 cebola média

3 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de alecrim

2 xícaras de chá de arroz

2 xícaras de chá de suco de laranja sem açúcar

1 xícara de chá de presunto de parma picado

2 alhos-porós cortados em tiras finas, no sentido do comprimento

Óleo

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Refogue a cebola no azeite e junte o alecrim e o arroz. Deixe fritar até que o arroz fique transparente e acrescente o sal. Ferva duas xícaras e meia de chá de água e misture o suco de laranja. Adicione essa mistura ao arroz, baixe o fogo e cozinhe até secar todo o líquido e o arroz ficar macio. À parte, frite o presunto de parma em uma frigideira antiaderente e misture no arroz. Reserve. Frite as tiras finas de alho-poró em bastante óleo quente, até ficar crocante. Agora, basta servir o arroz com o alho-poró crocante!

Couve-flor gratinada

Uma boa pedida para a salada é a couve-flor gratinada, acompanhada de molho de castanha de caju e missô, que traz um diferencial à receita. E a melhor parte, essa opção também é vegana!

Legenda: A couve-flor está entre as ideias de pratos gratinados para o período natalino. Foto: Shutterstock/Alex Donin.

INGREDIENTES

Para a couve-flor:

1 couve-flor grande, cortada em floretes

Sal a gosto

Pimenta do reino à gosto

1 fio de azeite

Para o molho:

300 gramas de castanha de caju

15 gramas de missô

Água

1 cebola inteira

Sal e pimenta a gosto

1 fio de azeite

Noz-moscada a gosto

Para gratinar:

Meia xícara de chá de farofa de pão (panko ou caseira)

Azeite

MODO DE PREPARO

Cozinhe a couve-flor:

Cozinhe os floretes no vapor ou em água fervente com sal a gosto por 5 minutos, apenas até ficarem "al dente". Escorra bem a água.

Prepare o molho cremoso:

Em uma panela, despeje a castanha de caju e cubra com água. Leve para fogo médio e deixe que ferva por 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe descansar por 20 minutos. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola cortada em cubos pequenos, até ficar transparente, e reserve. Em um liquidificador, bata a castanha que ficou de molho junto ao seu líquido e à cebola refogada. Acrescente o missô e mais um fio de azeite. Bata até que fique homogêneo - caso precise, adicione um pouco mais de água até dar o ponto. O resultado esperado é de um molho fluido, mas ainda com estrutura. Junte o sal, pimenta e noz-moscada a gosto. A última é opcional, mas traz um gosto ainda melhor ao prato. Prove!

Monte o gratinado:

Pré-aqueça o forno à 180 °C. Em uma travessa, distribua a couve-flor. Cubra com o molho de castanha de caju. Misture a farofa de pão com um fio de azeite e salpique por cima. Leve ao forno e deixe assar por 20 minutos, até dourar e formar aquela casquinha crocante irresistível. Agora é só servir!

Mousse de chocolate

Finalizado com azeite e flor de sal, a mousse de chocolate é uma receita rápida e fácil de ser feita. Andreza Martins garante a sobremesa irá “agradar e surpreender no final da festa”.

Legenda: A mousse de chocolate é uma pedida clássica na época natalina. Foto: Shutterstock/New Africa.

INGREDIENTES

350 gramas de chocolate meio amargo

50 gramas de manteiga sem sal

6 ovos

70 gramas de açúcar

Azeite

Flor de sal

Raspas de laranja

MODO DE PREPARO

Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Se optar pelo micro-ondas, ponha de 10 em 10 segundos, até que derreta por completo. Separe as gemas e as claras dos ovos. Dê preferência por usar ovos caipiras e novos, pois vão fazer a diferença no resultado de sua mousse. Bata as gemas e o açúcar com um batedor, estilo fouet, até virar uma mistura homogênea, aerada e com uma tonalidade de amarelo claro. Agregue o chocolate e a manteiga derretidos às gemas e açúcar aos poucos. Misture com uma espátula de silicone com cuidado. Tente não perder muito o ar incorporado à massa, para que a mousse ficar bem leve no final. Bata as claras em neve, até que sobre restos de claras no fundo da tigela. É importante ter paciência e fazer com calma. Na tigela contendo o chocolate, a manteiga, as gemas e o açúcar já misturados por completo, agregue as claras em neve pouco a pouco, sempre misturando com delicadeza, com movimentos de baixo para cima. Terminado o processo, despeje em uma tigela, cubra e leve para geladeira. Descanse a mousse por um dia. Para a finalização, recomenda-se raspas de laranja Bahia, uma pitada de flor de sal e um fio generoso de um bom azeite. Depois é só servir aos convidados!

Bolo de nozes

Outra delícia natalina é, sem dúvidas, o bolo! Se ele for de nozes, então, fica ainda mais saboroso. Confira a receita de Maninha Menezes a seguir!

Legenda: Nozes é um complemento com cara de Natal e que combina bastante com receitas de bolo. Foto: Shutterstock/MShev.

INGREDIENTES

Para a massa:

75 gramas de margarina

50 gramas de manteiga

300 gramas de açúcar

30 mililitros de óleo

4 ovos

150 mililitros de leite

260 gramas de farinha de trigo com fermento

100 gramas de nozes

1 pitada de sal

Para a cobertura:

100 mililitros de leite de coco

250 gramas de açúcar confeiteiro

1 pitada de sal

2 gotas de corante comestível branco

Para a calda:

100 gramas de chocolate ao leite

200 gramas de creme de leite

1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

Prepare a massa:

Coloque o açúcar, a margarina, a manteiga, o óleo e o sal na batedeira. Bata até virar um creme. Depois, coloque os ovos, um de cada vez, batendo sempre. Após o último ovo, bata por três minutos. Com a ajuda de um batedor fouet, misture a farinha, intercalando com o leite. É importante não bater essa mistura, para que a farinha não desenvolva o glúten. Adicione as nozes picadas. Deixe o forno pré-aquecido à 160 graus. Leve para assar em forma de buraco, untada e polvilhada com farinha de trigo. Mantenha-a no forno de 30 a 40 minutos.

Prepare a cobertura:

Peneire o açúcar confeiteiro em uma tigela refratária. Junte o leite e o sal. Leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre e por 10 minutos, até ficar líquido. Retire do fogo, despeje no bolo e decore com nozes.

Prepare a calda:

Coloque o chocolate picado em um refratário e derreta em banho-maria. Adicione o creme de leite e mexa bem, até ficar bem emulsionado. Coloque a calda dentro de uma compoteira e sirva sobre a fatia de bolo. Agora é só degustar!

