Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar
A confraternização natalina é o momento perfeito para experimentar novas receitas de fim de ano.
Com o final do ano batendo à porta, é chegada a hora de organizar os últimos detalhes para o feriado de Natal. Sortear o amigo secreto, finalizar a decoração e, claro, decidir quais pratos servir para os familiares.
Apesar do mês de dezembro ser repleto de comidas gostosas, que trazem à tona o bom espírito natalino, é na Ceia de Natal que o típico cardápio de fim de ano se reúne em uma única mesa de jantar.
Salgados, guarnições, saladas e doces, todos precisam ser lembrados para diversificar a bancada que servirá o famoso peru ou chester. Seja a clássica rabanada, um arroz para acompanhar ou uma mousse, este é o momento de decidir qual familiar ficará responsável por cada item do cardápio!
Para ajudar no preparo dessas gostosuras natalinas, o Diário do Nordeste ouviu a chefe Maninha Menezes e a cozinheira Andreza Martins, que ajudaram a separar algumas dicas de receitas para servir na Ceia de Natal. Confira!
Receitas natalinas
Arroz natalino
Para acompanhar o prato principal, não podemos deixar de fazer o bom e velho arroz natalino. Se o clássico arroz com passas não agradar, a opção a seguir pode ser uma boa pedida!
INGREDIENTES
- 1/2 cebola média
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de sopa de alecrim
- 2 xícaras de chá de arroz
- 2 xícaras de chá de suco de laranja sem açúcar
- 1 xícara de chá de presunto de parma picado
- 2 alhos-porós cortados em tiras finas, no sentido do comprimento
- Óleo
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO
- Refogue a cebola no azeite e junte o alecrim e o arroz. Deixe fritar até que o arroz fique transparente e acrescente o sal.
- Ferva duas xícaras e meia de chá de água e misture o suco de laranja.
- Adicione essa mistura ao arroz, baixe o fogo e cozinhe até secar todo o líquido e o arroz ficar macio.
- À parte, frite o presunto de parma em uma frigideira antiaderente e misture no arroz. Reserve.
- Frite as tiras finas de alho-poró em bastante óleo quente, até ficar crocante. Agora, basta servir o arroz com o alho-poró crocante!
Couve-flor gratinada
Uma boa pedida para a salada é a couve-flor gratinada, acompanhada de molho de castanha de caju e missô, que traz um diferencial à receita. E a melhor parte, essa opção também é vegana!
INGREDIENTES
Para a couve-flor:
- 1 couve-flor grande, cortada em floretes
- Sal a gosto
- Pimenta do reino à gosto
- 1 fio de azeite
Para o molho:
- 300 gramas de castanha de caju
- 15 gramas de missô
- Água
- 1 cebola inteira
- Sal e pimenta a gosto
- 1 fio de azeite
- Noz-moscada a gosto
Para gratinar:
- Meia xícara de chá de farofa de pão (panko ou caseira)
- Azeite
MODO DE PREPARO
Cozinhe a couve-flor:
- Cozinhe os floretes no vapor ou em água fervente com sal a gosto por 5 minutos, apenas até ficarem "al dente".
- Escorra bem a água.
Prepare o molho cremoso:
- Em uma panela, despeje a castanha de caju e cubra com água.
- Leve para fogo médio e deixe que ferva por 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe descansar por 20 minutos.
- Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola cortada em cubos pequenos, até ficar transparente, e reserve.
- Em um liquidificador, bata a castanha que ficou de molho junto ao seu líquido e à cebola refogada.
- Acrescente o missô e mais um fio de azeite.
- Bata até que fique homogêneo - caso precise, adicione um pouco mais de água até dar o ponto. O resultado esperado é de um molho fluido, mas ainda com estrutura.
- Junte o sal, pimenta e noz-moscada a gosto. A última é opcional, mas traz um gosto ainda melhor ao prato. Prove!
Monte o gratinado:
- Pré-aqueça o forno à 180 °C.
- Em uma travessa, distribua a couve-flor.
- Cubra com o molho de castanha de caju.
- Misture a farofa de pão com um fio de azeite e salpique por cima.
- Leve ao forno e deixe assar por 20 minutos, até dourar e formar aquela casquinha crocante irresistível. Agora é só servir!
Mousse de chocolate
Finalizado com azeite e flor de sal, a mousse de chocolate é uma receita rápida e fácil de ser feita. Andreza Martins garante a sobremesa irá “agradar e surpreender no final da festa”.
INGREDIENTES
- 350 gramas de chocolate meio amargo
- 50 gramas de manteiga sem sal
- 6 ovos
- 70 gramas de açúcar
- Azeite
- Flor de sal
- Raspas de laranja
MODO DE PREPARO
- Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Se optar pelo micro-ondas, ponha de 10 em 10 segundos, até que derreta por completo.
- Separe as gemas e as claras dos ovos. Dê preferência por usar ovos caipiras e novos, pois vão fazer a diferença no resultado de sua mousse.
- Bata as gemas e o açúcar com um batedor, estilo fouet, até virar uma mistura homogênea, aerada e com uma tonalidade de amarelo claro.
- Agregue o chocolate e a manteiga derretidos às gemas e açúcar aos poucos.
- Misture com uma espátula de silicone com cuidado. Tente não perder muito o ar incorporado à massa, para que a mousse ficar bem leve no final.
- Bata as claras em neve, até que sobre restos de claras no fundo da tigela. É importante ter paciência e fazer com calma.
- Na tigela contendo o chocolate, a manteiga, as gemas e o açúcar já misturados por completo, agregue as claras em neve pouco a pouco, sempre misturando com delicadeza, com movimentos de baixo para cima.
- Terminado o processo, despeje em uma tigela, cubra e leve para geladeira.
- Descanse a mousse por um dia.
- Para a finalização, recomenda-se raspas de laranja Bahia, uma pitada de flor de sal e um fio generoso de um bom azeite. Depois é só servir aos convidados!
Bolo de nozes
Outra delícia natalina é, sem dúvidas, o bolo! Se ele for de nozes, então, fica ainda mais saboroso. Confira a receita de Maninha Menezes a seguir!
INGREDIENTES
Para a massa:
- 75 gramas de margarina
- 50 gramas de manteiga
- 300 gramas de açúcar
- 30 mililitros de óleo
- 4 ovos
- 150 mililitros de leite
- 260 gramas de farinha de trigo com fermento
- 100 gramas de nozes
- 1 pitada de sal
Para a cobertura:
- 100 mililitros de leite de coco
- 250 gramas de açúcar confeiteiro
- 1 pitada de sal
- 2 gotas de corante comestível branco
Para a calda:
- 100 gramas de chocolate ao leite
- 200 gramas de creme de leite
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO
Prepare a massa:
- Coloque o açúcar, a margarina, a manteiga, o óleo e o sal na batedeira. Bata até virar um creme.
- Depois, coloque os ovos, um de cada vez, batendo sempre. Após o último ovo, bata por três minutos.
- Com a ajuda de um batedor fouet, misture a farinha, intercalando com o leite. É importante não bater essa mistura, para que a farinha não desenvolva o glúten.
- Adicione as nozes picadas.
- Deixe o forno pré-aquecido à 160 graus.
- Leve para assar em forma de buraco, untada e polvilhada com farinha de trigo. Mantenha-a no forno de 30 a 40 minutos.
Prepare a cobertura:
- Peneire o açúcar confeiteiro em uma tigela refratária.
- Junte o leite e o sal.
- Leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre e por 10 minutos, até ficar líquido.
- Retire do fogo, despeje no bolo e decore com nozes.
Prepare a calda:
- Coloque o chocolate picado em um refratário e derreta em banho-maria.
- Adicione o creme de leite e mexa bem, até ficar bem emulsionado.
- Coloque a calda dentro de uma compoteira e sirva sobre a fatia de bolo. Agora é só degustar!
*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.