Como fazer um smoothie de banana e morango cremoso em 2 minutos
Receita para lanche rápido leva apenas cinco ingredientes.
Quem lida com uma rotina corrida nem sempre consegue reservar um tempo para cozinhar. Pensando em opções práticas e rápidas, a nutricionista Giselle Freire compartilhou a receita de um smoothie de banana e morango cremoso, que pode ser preparado em 2 minutos, para um lanche rápido.
Dicas de preparo antecipado
Para otimizar ainda mais o tempo, Giselle Freire deu algumas dicas, como:
- Deixar as frutas já picadas e separadas em porções individuais no freezer;
- Usar cubinhos de iogurte ou leite vegetal congelado;
- Evitar adoçar antes do congelamento.
As frutas picadas e guardadas em um saquinho garantem uma textura cremosa e dispensa o uso de gelo. Da mesma forma, congelar o leite vegetal ou o iogurte em formas de gelo ajuda na cremosidade.
Por fim, a escolha de adoçar apenas na hora de consumir ajuda a manter o sabor natural e evitar alteração na textura das frutas congeladas.
Ingrediente 'coringa' para cremosidade
O iogurte natural é um dos ingredientes coringas. "Ele ajuda a deixar o smoothie mais encorpado, aumenta o teor proteico e contribui para a sensação de saciedade", detalhou Giselle.
Para os que preferem uma versão vegetal, a nutricionista citou o leite de aveia.
Quais os nutrientes do smoothie para fornecer energia e saciedade?
A banana é rica em carboidratos e potássio, sendo de fácil digestão, com nutrientes que ajudam no funcionamento dos músculos. O morango fornece vitamina C e antioxidantes, ajudando a fortalecer o sistema imunológico.
Já o leite ou iogurte possuem proteínas e cálcio. Por sua vez, as fibras da chia ou aveia ajudam a prolongar a saciedade, assim como a regular o trânsito intestinal.
Dicas da nutricionista
- Para ganhar massa: acrescente 1 dose de whey protein (sabor neutro ou baunilha), o smoothie passa a ter cerca de 270 kcal e 25 g de proteína;
- Para emagrecimento: use apenas ½ banana e substitua o leite por água de coco, reduz para cerca de 130 kcal por porção.
Smoothie de Morango com Banana
Ingredientes
- 1 banana média madura
- 5 morangos frescos ou congelados
- 200 ml de leite vegetal (como leite de aveia ou de amêndoas) ou leite desnatado
- 1 colher de sopa de iogurte natural (opcional, para deixar mais cremoso)
- 1 colher de chá de chia ou aveia (opcional, para adicionar fibras e saciedade)
- Gelo a gosto