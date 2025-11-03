Diário do Nordeste
Como fazer um smoothie de banana e morango cremoso em 2 minutos

Receita para lanche rápido leva apenas cinco ingredientes.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 21:37)
Culinária
Imagem de um smoothie de banana e morango cremoso, para matéria sobre como fazer em 2 minutos para um lanche rápido.
Legenda: Lanche pode ser preparado em menos de dois minutos.
Foto: Shutterstock/Erhan Inga.
Categoria lanche, sobremesa
Total 2 min
Rendimento 1 porção
Palavra-chave prático, fácil, rápido, smoothie de banana, morango cremoso

Quem lida com uma rotina corrida nem sempre consegue reservar um tempo para cozinhar. Pensando em opções práticas e rápidas, a nutricionista Giselle Freire compartilhou a receita de um smoothie de banana e morango cremoso, que pode ser preparado em 2 minutos, para um lanche rápido.

Dicas de preparo antecipado

Para otimizar ainda mais o tempo, Giselle Freire deu algumas dicas, como:

  • Deixar as frutas já picadas e separadas em porções individuais no freezer;
  • Usar cubinhos de iogurte ou leite vegetal congelado;
  • Evitar adoçar antes do congelamento. 

As frutas picadas e guardadas em um saquinho garantem uma textura cremosa e dispensa o uso de gelo. Da mesma forma, congelar o leite vegetal ou o iogurte em formas de gelo ajuda na cremosidade. 

Por fim, a escolha de adoçar apenas na hora de consumir ajuda a manter o sabor natural e evitar alteração na textura das frutas congeladas. 

Ingrediente 'coringa' para cremosidade

O iogurte natural é um dos ingredientes coringas. "Ele ajuda a deixar o smoothie mais encorpado, aumenta o teor proteico e contribui para a sensação de saciedade", detalhou Giselle.

Para os que preferem uma versão vegetal, a nutricionista citou o leite de aveia

Quais os nutrientes do smoothie para fornecer energia e saciedade? 

A banana é rica em carboidratos e potássio, sendo de fácil digestão, com nutrientes que ajudam no funcionamento dos músculos. O morango fornece vitamina C e antioxidantes, ajudando a fortalecer o sistema imunológico.

Já o leite ou iogurte possuem proteínas e cálcio. Por sua vez, as fibras da chia ou aveia ajudam a prolongar a saciedade, assim como a regular o trânsito intestinal. 

Dicas da nutricionista

  • Para ganhar massa: acrescente 1 dose de whey protein (sabor neutro ou baunilha), o smoothie passa a ter cerca de 270 kcal e 25 g de proteína;
  • Para emagrecimento: use apenas ½ banana e substitua o leite por água de coco, reduz para cerca de 130 kcal por porção.

Smoothie de Morango com Banana

Ingredientes

  • 1 banana média madura
  • 5 morangos frescos ou congelados
  • 200 ml de leite vegetal (como leite de aveia ou de amêndoas) ou leite desnatado
  • 1 colher de sopa de iogurte natural (opcional, para deixar mais cremoso)
  • 1 colher de chá de chia ou aveia (opcional, para adicionar fibras e saciedade)
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

1
1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador.
2
2. Bata até obter uma textura cremosa e homogênea.
3
3. Sirva em seguida, preferencialmente bem gelado.
