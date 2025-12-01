Receitas de Natal: Veja três pratos típicos para a ceia

Batem os sinos e as árvores são montadas... Enfim, chegamos a dezembro, mês de fim de ciclo, confraternização, união e muita comilança.

Do doce ao salgado, no Natal o que não pode faltar é comida, e, para os cearenses, aquela boa cajuína para "forrar o bucho". Batata, maionese e uva-passa são ingredientes mais que confirmados nas receitas de Natal.

Nesta época, as cozinhas se movimentam e quem prepara os alimentos coloca a mão na massa.

Peru, salpicão, rabanada e pavê são alguns pratos presentes na ceia natalina de muitos brasileiros. O Diário do Nordeste separou três receitas de Natal para você organizar os ingredientes e preparar em casa. Confira!

Três receitas para o Natal de 2025:

Salpicão simples

Legenda: Salpicão é um dos mais presentes nas ceias de natal. Foto: Estudio Conceito/Shutterstock

Ingredientes

Batata inglesa cozida em cubos;

Cenoura cozida em cubos;

Frango desfiado;

Milho-verde;

Maçã picada;

Presunto;

Passas.

Modo de fazer:

Tempere o frango desfiado com tempero a gosto; Junte todos os ingredientes e inclua a maionese.

Rabanada

Legenda: Rabanada é um prato tipico natalino com raízes em Portugal. Foto: homydesign/Shutterstock

INGREDIENTES

2 xícaras (de chá) de leite (vegetal ou de vaca)

1 colher (de chá) de essência de baunilha

2 pães do tipo francês (ou pão vegano de sua preferência)

1/4 de xícara (de chá) de açúcar demerara

1/2 colher (de chá) de canela em pó

3 colheres (de sopa) de água

2 colheres (de sopa) de óleo vegetal

Farinha de trigo para empanar

Açúcar e canela a gosto para polvilhar

Modo de Preparo da Rabanada

Em uma tigela, coloque o leite e a essência de baunilha, misture e reserve. Corte os dois pães em fatias com cerca de 2 cm e molhe as levemente no leite, escorrendo bem para sair o excesso de líquido. Não deixe as fatias muito molhadas, pois elas podem “derreter” quando fritar. Coloque farinha de trigo em um pratinho e empane as fatias umedecidas, batendo para tirar o excesso. Em uma frigideira grande e antiaderente, coloque o açúcar, a canela, a água e o óleo vegetal, misture e deixe ferver. É importante deixar o fogo baixo. Assim que começar a borbulhar, coloque as fatias de pão e deixe-as fritando na calda por cerca de dois minutos; virando-as para dourar do outro lado também. Verifique se os dois lados estão dourados e desligue. Polvilhe com açúcar e canela, ou só canela, a gosto. Está pronto!

Pavê de chocolate

Legenda: O pavê domina entre as sobremesas de natal. Foto: Sachinn garva/Shutterstok

Ingredientes

Meia xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de leite

1 lata de leite condensado

1 colher de chá de essência de baunilha

250 gramas de chocolate picado

1 lata de creme de leite

2 pacotes de biscoito champanhe

Leite a gosto para molhar o biscoito champanhe

200 gramas de chocolate granulado

Modo de fazer:

Dissolva meia xícara de chá de amido de milho em 2 xícaras de chá de leite; Transfira a mistura para a panela e adicione leite condensado e essência de baunilha. Ligue o fogo e cozinhe até engrossar; Em seguida, adicione o chocolate picado e misture até derreter; Acrescente o creme de leite, misture e reserve; Umedeça os biscoitos champanhe em leite. Em seguida, faça uma camada com os biscoitos em um refratário; Despeje parte do creme e depois coloque mais uma camada de biscoitos. Coloque o restante do creme e finalize com o chocolate granulado; Leve para gelar por 3 horas antes de servir.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.