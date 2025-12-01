Receitas de Natal: Veja três pratos típicos para a ceia
Com a chegada de dezembro, o período de confraternização e união motivado pela Natal chega à vida e à mesa dos brasileiros.
Batem os sinos e as árvores são montadas... Enfim, chegamos a dezembro, mês de fim de ciclo, confraternização, união e muita comilança.
Do doce ao salgado, no Natal o que não pode faltar é comida, e, para os cearenses, aquela boa cajuína para "forrar o bucho". Batata, maionese e uva-passa são ingredientes mais que confirmados nas receitas de Natal.
Nesta época, as cozinhas se movimentam e quem prepara os alimentos coloca a mão na massa.
Peru, salpicão, rabanada e pavê são alguns pratos presentes na ceia natalina de muitos brasileiros. O Diário do Nordeste separou três receitas de Natal para você organizar os ingredientes e preparar em casa. Confira!
Três receitas para o Natal de 2025:
Salpicão simples
Ingredientes
- Batata inglesa cozida em cubos;
- Cenoura cozida em cubos;
- Frango desfiado;
- Milho-verde;
- Maçã picada;
- Presunto;
- Passas.
Modo de fazer:
- Tempere o frango desfiado com tempero a gosto;
- Junte todos os ingredientes e inclua a maionese.
Rabanada
INGREDIENTES
- 2 xícaras (de chá) de leite (vegetal ou de vaca)
- 1 colher (de chá) de essência de baunilha
- 2 pães do tipo francês (ou pão vegano de sua preferência)
- 1/4 de xícara (de chá) de açúcar demerara
- 1/2 colher (de chá) de canela em pó
- 3 colheres (de sopa) de água
- 2 colheres (de sopa) de óleo vegetal
- Farinha de trigo para empanar
- Açúcar e canela a gosto para polvilhar
Modo de Preparo da Rabanada
- Em uma tigela, coloque o leite e a essência de baunilha, misture e reserve.
- Corte os dois pães em fatias com cerca de 2 cm e molhe as levemente no leite, escorrendo bem para sair o excesso de líquido. Não deixe as fatias muito molhadas, pois elas podem “derreter” quando fritar.
- Coloque farinha de trigo em um pratinho e empane as fatias umedecidas, batendo para tirar o excesso.
- Em uma frigideira grande e antiaderente, coloque o açúcar, a canela, a água e o óleo vegetal, misture e deixe ferver. É importante deixar o fogo baixo.
- Assim que começar a borbulhar, coloque as fatias de pão e deixe-as fritando na calda por cerca de dois minutos; virando-as para dourar do outro lado também.
- Verifique se os dois lados estão dourados e desligue. Polvilhe com açúcar e canela, ou só canela, a gosto. Está pronto!
Pavê de chocolate
Ingredientes
- Meia xícara de chá de amido de milho
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 250 gramas de chocolate picado
- 1 lata de creme de leite
- 2 pacotes de biscoito champanhe
- Leite a gosto para molhar o biscoito champanhe
- 200 gramas de chocolate granulado
Modo de fazer:
- Dissolva meia xícara de chá de amido de milho em 2 xícaras de chá de leite;
- Transfira a mistura para a panela e adicione leite condensado e essência de baunilha. Ligue o fogo e cozinhe até engrossar;
- Em seguida, adicione o chocolate picado e misture até derreter;
- Acrescente o creme de leite, misture e reserve;
- Umedeça os biscoitos champanhe em leite. Em seguida, faça uma camada com os biscoitos em um refratário;
- Despeje parte do creme e depois coloque mais uma camada de biscoitos. Coloque o restante do creme e finalize com o chocolate granulado;
- Leve para gelar por 3 horas antes de servir.
*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.