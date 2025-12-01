Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Receitas de Natal: Veja três pratos típicos para a ceia

Com a chegada de dezembro, o período de confraternização e união motivado pela Natal chega à vida e à mesa dos brasileiros.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Culinária
Mesa festiva de Natal com um peru assado, decorado com alecrim e tomates.
Legenda: Salpicão, rabanada e pavê são alguns pratos presentes na ceia natalina de muitos brasileiros.
Foto: NaturalBox/Shutterstock

Batem os sinos e as árvores são montadas... Enfim, chegamos a dezembro, mês de fim de ciclo, confraternização, união e muita comilança. 

Do doce ao salgado, no Natal o que não pode faltar é comida, e, para os cearenses, aquela boa cajuína para "forrar o bucho". Batata, maionese e uva-passa são ingredientes mais que confirmados nas receitas de Natal.

Veja também

teaser image
Culinária

Uva-passa: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas de Natal

teaser image
Culinária

Veja 5 receitas de farofa de Natal para a ceia

Nesta época, as cozinhas se movimentam e quem prepara os alimentos coloca a mão na massa.

Peru, salpicão, rabanada e pavê são alguns pratos presentes na ceia natalina de muitos brasileiros. O Diário do Nordeste separou três receitas de Natal para você organizar os ingredientes e preparar em casa. Confira!

Três receitas para o Natal de 2025:

Salpicão simples

Na imagem, um prato com salpicão e batata palha.
Legenda: Salpicão é um dos mais presentes nas ceias de natal.
Foto: Estudio Conceito/Shutterstock

Ingredientes

  • Batata inglesa cozida em cubos;
  • Cenoura cozida em cubos;
  • Frango desfiado;
  • Milho-verde;
  • Maçã picada;
  • Presunto;
  • Passas.

Modo de fazer:

  1. Tempere o frango desfiado com tempero a gosto;
  2. Junte todos os ingredientes e inclua a maionese.

Rabanada

Na imagens, vários pedaços de rabanada.
Legenda: Rabanada é um prato tipico natalino com raízes em Portugal.
Foto: homydesign/Shutterstock

INGREDIENTES

  • 2 xícaras (de chá) de leite (vegetal ou de vaca)
  • 1 colher (de chá) de essência de baunilha
  • 2 pães do tipo francês (ou pão vegano de sua preferência)
  • 1/4 de xícara (de chá) de açúcar demerara
  • 1/2 colher (de chá) de canela em pó
  • 3 colheres (de sopa) de água
  • 2 colheres (de sopa) de óleo vegetal
  • Farinha de trigo para empanar
  • Açúcar e canela a gosto para polvilhar

Modo de Preparo da Rabanada

  1. Em uma tigela, coloque o leite e a essência de baunilha, misture e reserve.
  2. Corte os dois pães em fatias com cerca de 2 cm e molhe as levemente no leite, escorrendo bem para sair o excesso de líquido. Não deixe as fatias muito molhadas, pois elas podem “derreter” quando fritar.
  3. Coloque farinha de trigo em um pratinho e empane as fatias umedecidas, batendo para tirar o excesso.
  4. Em uma frigideira grande e antiaderente, coloque o açúcar, a canela, a água e o óleo vegetal, misture e deixe ferver. É importante deixar o fogo baixo.
  5. Assim que começar a borbulhar, coloque as fatias de pão e deixe-as fritando na calda por cerca de dois minutos; virando-as para dourar do outro lado também.
  6. Verifique se os dois lados estão dourados e desligue. Polvilhe com açúcar e canela, ou só canela, a gosto. Está pronto!

Pavê de chocolate

Na imagem, um prato com um pedaço triangular de pavê.
Legenda: O pavê domina entre as sobremesas de natal.
Foto: Sachinn garva/Shutterstok

Ingredientes

  • Meia xícara de chá de amido de milho
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 250 gramas de chocolate picado
  • 1 lata de creme de leite
  • 2 pacotes de biscoito champanhe
  • Leite a gosto para molhar o biscoito champanhe
  • 200 gramas de chocolate granulado

Modo de fazer:

  1. Dissolva meia xícara de chá de amido de milho em 2 xícaras de chá de leite;
  2. Transfira a mistura para a panela e adicione leite condensado e essência de baunilha. Ligue o fogo e cozinhe até engrossar;
  3. Em seguida, adicione o chocolate picado e misture até derreter;
  4. Acrescente o creme de leite, misture e reserve;
  5. Umedeça os biscoitos champanhe em leite. Em seguida, faça uma camada com os biscoitos em um refratário;
  6. Despeje parte do creme e depois coloque mais uma camada de biscoitos. Coloque o restante do creme e finalize com o chocolate granulado;
  7. Leve para gelar por 3 horas antes de servir.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Mesa festiva de Natal com um peru assado, decorado com alecrim e tomates.
Culinária

Receitas de Natal: Veja três pratos típicos para a ceia

Com a chegada de dezembro, o período de confraternização e união motivado pela Natal chega à vida e à mesa dos brasileiros.

Gabriel Bezerra*
Há 20 minutos
Panetone coberto com calda vermelha sobre um suporte vermelho, decorado com fundo dourado brilhante, pequenas bolas verdes suspensas, árvore em miniatura e presentes coloridos ao lado de uma figura natalina.
Culinária

Após Morango do Amor, Panetone do Amor entra no cardápio natalino em Fortaleza

Novidade tem calda do morango do amor, brigadeiro branco e pedaços frescos de morango cortados.

Redação
19 de Novembro de 2025
Cocada caseira disposta sobre uma tábua de madeira, com coco ralado ao redor, em composição rústica e artesanal
Culinária

Conheça a história da cocada caseira e aprenda a receita tradicional nordestina

Em mais de 300 anos, desde a chegada ao País, o doce acumulou diversas versões e ganhou o coração e a mesa dos brasileiros

Redação
19 de Agosto de 2025
Culinária

Como fazer um caldo de feijão cremoso e fácil usando as sobras de feijão da geladeira

Veja como a inteligência artificial pode auxiliar no aproveitamento de alimentos.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de um smoothie de banana e morango cremoso, para matéria sobre como fazer em 2 minutos para um lanche rápido.
Culinária

Como fazer um smoothie de banana e morango cremoso em 2 minutos

Receita para lanche rápido leva apenas cinco ingredientes.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra Brunno Malheiros, padeiro cearense, comemorando vitória ao ser premiado na Panettone World Championship, na Itália, com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.
Culinária

Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Salada fresca de alface, tomate e cenoura sendo regada com azeite de oliva extra virgem, em uma tábua de madeira, com ingredientes de legumes ao fundo.
Culinária

Descubra 3 receitas sem carne no Dia Mundial do Vegetarianismo

Aprenda a fazer delícias vegetarianas de receitas populares

Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite
Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Pessoas brindando com cachaça
Culinária

Dia da Cachaça: Conheça pratos feitos com a bebida

Cachaça é usada tanto em drinks como em receitas culinárias por todo o País

Homem segurando um cachorro-quente com salsicha e molho, no estilo street food, pronto para comer em ambiente ao ar livre, ilustrando 5 opções de molho para o dia do Cachorro-Quente
Culinária

Dia do Cachorro-Quente: do tradicional ao vegetariano, veja 5 opções de molho para se deliciar

Aprenda versões inovadoras para substituir o tradicional ketchup e mostarda

Imagem mostra dois potes com cocada cremosa ilustrando receita de cocada cremosa
Culinária

Cocada de colher: receita cremosa para servir no pote

Aprenda passo a passo da versão que é ideal para comer de colher ou rechear pratos

Imagem mostra fileiras de colheres com porções de cocada disposta em mesa ilustrando receita de cocada fit sem açúcar
Culinária

Cocada fit: versão sem açúcar para comer sem culpa

Receita pode ser consumida pelos diabéticos

Cocada
Culinária

Cocada: aprenda a fazer o doce

De origem na culinária africana, o prato tem como base o coco ralado, o leite e o açúcar

Arquivo Diário do Nordeste
20 de Junho de 2022
Culinária

Doce ou salgada? Veja receitas criativas de como usar batata no dia a dia

Receitas com batata podem auxiliar no cardápio do dia a dia

Imagem de micro-ondas na cozinha com alimentos, plantas e utensílios domésticos ao redor, ilustrando se aquecer comida no eletrodoméstico é seguro ou não
Culinária

Aquecer comida no micro-ondas faz mal à saúde?

Aliado da rotina, saiba se o eletrodoméstico pode ser nocivo e causar doenças

Pizza de borda grossa coberta com pepperoni, presunto, queijo mussarela e almôndegas, servida em uma tábua de madeira, pronta para ser apreciada, ilustrando receita de massa de pizza no liquidificador no dia nacional da pizza.
Culinária

Dia Nacional da Pizza: como fazer massa de pizza simples no liquidificador

Receita é uma versão prática do clássico italiano que conquistou o Brasil

Imagem mostra delicioso bolo de chocolate, ilustrando receita fácil da bolo de chocolate fofinho no Dia Mundial do Chocolate
Culinária

Dia Mundial do Chocolate: veja receita fácil de bolo de chocolate fofinho

Preferido dos chocólatras, prato ganha toque especial com calda de chocolate adicionada à massa

Imagem mostra paus de canela e o pó, também conhecidos como pó de Dalchini, ilustrando decisão da Anvisa que recolheu lote de marca de canela em pó
Culinária

Alerta: Anvisa recolhe lote de marca de canela em pó

Agência identificou irregularidades no produto

Imagem mostra xícara de chocolate quente sobre mesa de madeira, ilustrando receitas para esquentar frio no inverno 2025
Culinária

Esfriou? Confira receitas quentinhas e aconchegantes para o inverno 2025

As temperaturas costumam cair bastante em algumas regiões do País durante a estação, então veja alguns pratos e bebidas reconfortantes que podem aliviar o frio

Carol Melo
20 de Junho de 2025
Salada de legumes variados em uma tigela verde, rodeada de frutas como bananas, maçã e ovos cozidos, em uma mesa de madeira com utensílios e plantas ao fundo.
Culinária

Não jogue fora! Veja 7 receitas com cascas de frutas para uma alimentação diferenciada

O Diário do Nordeste conversou com especialistas para descobrir como as cascas podem se transformar em alimentos criativos

Paulo Roberto Maciel*
18 de Junho de 2025