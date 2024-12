Uva-passa: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas de Natal

Poucos ingredientes são tão debatidos nas ceias de Natal quanto a uva-passa. Para alguns, é um toque indispensável; para outros, um ingrediente que poderia ser deixado de lado. Mas o que torna a uva-passa tão presente nessa época do ano? E quais são os benefícios do alimento?

Segundo a nutricionista Yanna Ferreira, a uva-passa é uma rica fonte de nutrientes. “Ela contém carboidratos naturais, fibras, vitaminas do complexo B (como B6, tiamina e riboflavina), minerais como potássio, ferro e cálcio, além de antioxidantes como os polifenóis, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e proteger as células”, explica.

Os benefícios vão desde a melhora da digestão, devido à presença de fibras, até o aumento de energia, pois os açúcares naturais são uma fonte rápida de disposição. “Além disso, os antioxidantes ajudam na proteção cardiovascular e na prevenção de danos celulares”, complementa Yanna.

Uva-passa na dieta

Para quem se preocupa com a dieta, a nutricionista diz: “A uva-passa pode ser incluída em um plano alimentar de emagrecimento, desde que consumida com moderação. Apesar de ser calórica, uma porção de cerca de 30 gramas é suficiente para obter seus benefícios sem exagerar no consumo de calorias e açúcar”.

Ela também ressalta que o alimento pode ser uma alternativa a doces mais calóricos e menos saudáveis.

No entanto, embora seja um ingrediente saudável, algumas pessoas devem consumir uva-passa com cautela. “Diabéticos precisam moderar o consumo devido ao alto índice glicêmico, assim como pessoas com hipertensão, especialmente se as passas forem adoçadas ou processadas”, alerta Yanna.

Mas, para quem gosta da fruta, a nutricionista reforça que o consumo equilibrado dificilmente trará problemas.

O que torna a uva-passa tão presente nessa época do ano?

A origem do uso da uva-passa em pratos natalinos remonta à Roma Antiga. De acordo com a gastrônoma Luana Cavalcante, a tradição surgiu no Mediterrâneo.

A queda natural das uvas permitia que elas secassem ao sol. Os romanos celebravam o Natalis Solis Invicti, marcando o início do inverno no hemisfério norte, e armazenavam frutas secas e sementes para enfrentar o frio. Além da praticidade, a uva simbolizava fartura, ausência de fome e prosperidade — valores que combinam com o espírito natalino.

Aos poucos, a iguaria foi sendo acrescentada nas refeições pela Europa e, a partir da colonização, chegou à culinária brasileira, principalmente em pratos natalinos. E, se existe um prato que simboliza o uso da uva-passa no Natal, é o arroz com passas. “Ele divide opiniões, mas já conquistou o paladar de muita gente”, resume Luana.

Outros clássicos que fazem sucesso são o salpicão, que equilibra o doce e o salgado com um toque agridoce, e o Bolo Rei, uma sobremesa que destaca a textura e a doçura equilibrada da uva-passa.

Como conservar os alimentos com uva-passa

Para garantir o sabor e a textura da uva-passa, os profissionais recomendam armazená-las em um recipiente bem fechado, em local seco e escuro. Já as receitas com uva-passa devem ser mantidas na geladeira e consumidas rapidamente, para preservar a qualidade dos ingredientes.

Receitas com uva-passa

Nem todos são fãs da uva-passa, mas existem maneiras de dar uma chance ao ingrediente. Luiz de França Braga, professor da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e também mestrando em Gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e a gastrônoma Luana Cavalcante deram dicas de receitas saborosas com o uso das passas.

Frango ao curry com passas e castanhas

Ingredientes

600 g de filé de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Curry a gosto

1 cebola média picada

2 dentes de alho, amassados

100 ml de vinho branco seco

200 ml de creme de leite

50 g de uvas-passas brancas

50 g de castanhas picadas

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com sal, pimenta e alho.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e grelhe os filés com a cebola até dourarem levemente.

Adicione o vinho branco e deixe cozinhar até o álcool evaporar.

Acrescente o creme de leite e o curry, mexendo bem para incorporar os sabores.

Finalize adicionando as passas e as castanhas.

Prove e ajuste o sal e a pimenta, se necessário. Sirva quente!

Receita de bolo-rei tradicional

Ingredientes

750 g de farinha de trigo

38 g de fermento biológico seco

150 g de margarina ou manteiga

150 g de açúcar

150 g de frutas cristalizadas picadas

150 g de frutas secas picadas (nozes, uvas-passas, avelãs e amêndoas)

4 ovos

Raspas de 1 limão

Raspas de 1 laranja

100 g de vinho tinto ou do Porto

40 g de sal

Modo de Preparo

Pique as frutas cristalizadas e as secas. Deixe-as macerar no vinho do Porto enquanto prepara a massa.

Em uma tigela, misture 100 ml de água morna, o fermento e 50 g da farinha. Deixe descansar em um ambiente morno por cerca de 15 minutos, até formar bolhas.

Na batedeira, bata a margarina, o açúcar e as raspas do limão e da laranja.

Adicione os ovos, um a um, batendo entre cada adição. Junte a "esponja" feita com água, fermento e farinha e misture bem.

Acrescente o restante da farinha, o sal e, aos poucos, cerca de 150 ml de água, até obter uma massa macia e elástica.

Misture as frutas maceradas no vinho à massa. Sove bem e modele em formato de bola.

Polvilhe a massa com um pouco de farinha, cubra com um pano e envolva a tigela em um cobertor. Deixe fermentar em ambiente morno por 2 a 5 horas, até dobrar de volume.

Após a fermentação, modele a massa novamente e coloque sobre uma assadeira untada. Faça um buraco no centro para dar o formato de anel. Deixe fermentar por mais 1 hora.

Pincele o bolo com gema de ovo e decore com frutas cristalizadas inteiras, castanhas e nozes.

Asse em forno pré-aquecido a temperatura alta até dourar. Após assar, pincele o bolo com geleia diluída em um pouco de água quente para dar brilho.

O Diário do Nordeste também selecionou algumas receitas com passas que não podem faltar na sua ceia.

Salpicão

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de ervilha

200 g de uva-passa

Maionese a gosto

Batata palha a gosto

2 cenouras grandes raladas

1 lata de milho-verde

1 maçã

Cheiro verde a gosto

Modo de fazer

Em uma frigideira larga, adicione o azeite e aqueça em fogo médio.

Adicione o peito de frango desfiado e as ervilhas;

Coloque um pouco de sal e pimenta-do-reino e mexa os ingredientes até o frango começar a dourar;

Transfira a mistura para uma tigela grande, espere esfriar e adicione o presunto, a cenoura, as uvas-passas, o milho, a maçã, o cheiro verde e a maionese;

Cubra o recipiente e leve para a geladeira por 20 minutos. Depois, sirva com batata palha.

Farofa com uva-passa

Ingredientes

150 g de uvas-passas

2 xícaras de farinha de mandioca branca fina

1 cebola grande ralada

5 colheres de sopa de margarina

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Frite a cebola com a margarina e as uvas em fogo baixo.

Depois que a cebola dourar e a uvas ficarem todas inchadas, acrescente a farinha e mexa até a farofa ficar toda dourada.

Acerte o sal e a pimenta, de acordo com sua preferência.

Arroz com passas

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

Meia cebola picada

3 dentes de alho picados

2 xícaras de arroz lavado

4 xícaras de água fervente

Sal a gosto

1 xícara de uva-passa

Modo de preparo

Em uma panela, esquente o azeite e frite a cebola.

Quando estiver transparente, acrescente o alho e frite mais um pouco.

Coloque o arroz já lavado, refogue bem e adicione a água fervente.

Tempere com sal a gosto, acrescente as passas e misture bem.

Diminua o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até secar a água.

Se ainda não estiver suficientemente cozido, coloque um pouco mais de água e deixe secar novamente.

Pudim de pão com uvas-passas

Ingredientes

2 xícaras (chá) de açúcar

5 pães franceses amanhecidos

1 litro de leite

3 ovos

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de uvas-passas sem sementes

Modo de preparo

Coloque metade do açúcar numa forma com buraco central de 24 cm de diâmetro e aqueça em fogo baixo, sem mexer, até formar um caramelo.

Retire a casca dos pães franceses, rale-os e deixe de molho no leite por 10 minutos.

Bata no liquidificador o pão embebido no leite, o leite condensado, os ovos, o restante do açúcar e a manteiga.

Despeje a mistura na forma caramelada, utilizando um pano para evitar queimaduras nas mãos.

Salpique as passas sobre a mistura e leve ao forno alto, previamente aquecido, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 20 minutos ou até que, ao testar com um palito, ele saia limpo.

Deixe esfriar, leve à geladeira por 2 horas, desenforme e sirva.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari