Guia Michelin 2025 mantém cinco restaurantes brasileiros com duas estrelas; veja lista completa

Cinco restaurantes brasileiros continuam com duas estrelas no famoso Guia Michelin, segundo a nova versão do guia, de 2025, revelada nessa segunda-feira (12), em uma cerimônia em São Paulo. Agora, o número de locais com uma estrela subiu para 20, mas nenhum restaurante brasileiro chegou à categoria máxima de três estrelas.

Confira abaixo os restaurantes citados no Guia Michelin 2025:

Restaurantes com duas estrelas

D.O.M. (São Paulo)

Evvai (São Paulo)

Oro (Rio de Janeiro)

Tuju (São Paulo)

Lasai (Rio de Janeiro)

Restaurantes com uma estrela

Casa 201

Oseille

Kanoe

Ryo

Fame Osteria

Huto

Jun Sakamoto

Kan Suke

Kazuo

Kinoshita

Kuro

Maní

Mee

Murakami

Oizumi Sushi

Oteque

Picchi

Cipriani

San Omakase

Tangará Georges

Restaurantes na categoria Bib Gourmand

Os restaurantes da categoria em questão se destacam pela relação entre qualidade e preço. Ao todo, cinco novos locais foram incluídos na lista.