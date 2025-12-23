Diário do Nordeste
Ideias de lembrancinhas de Natal comestíveis para presentear

Chef confeiteira ensina receitas comestíveis para lembrancinhas de Natal feitas em casa.

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:22)
Culinária
Imagem de lembrancinhas de Natal comestíveis.
Legenda: Em busca de um presente mais afetuoso neste Natal, preparar o próprio objeto pode torná-lo ainda mais especial.
Foto: Arquivo Pessoal.

Entre confraternizações com amigos, encontros de trabalho e a expectativa pelas ceias de Natal e Réveillon, a agenda de dezembro costuma ficar sobrecarregada.

Com a correria, os presentes muitas vezes se limitam a eletrônicos e produtos industrializados, associados à praticidade, mas que podem perder o toque afetuoso que a época pede.

Confeccionar o próprio presente surge como uma maneira de resgatar o cuidado, o afeto e a intenção por trás do ato de presentear, além de ser uma alternativa mais econômica.

O Diário do Nordeste solicitou a ajuda da chef confeiteira Mayara de Sousa Rodrigues, que preparou três opções de lembrancinhas de Natal comestíveis para os leitores.”

  • Caixinha de docinhos;
  • Bolo de pote;
  • Barra de chocolate.

Mayara destaca que uma boa lembrancinha natalina pode carregar afeto, história e, claro, ser também super deliciosa.

Além dos doces, para valorizar a apresentação, utilize formas em formatos de Papai Noel e árvores, assim como embalagens com temática natalina, investindo em laços e caixinhas especiais. Também é possível personalizar com adesivos produzidos em gráficas e padronizar o material para colegas de trabalho, vizinhos e familiares.

Veja abaixo ideias de lembrancinhas de Natal comestíveis:

Caixinha de Docinhos

Imagem de uma caixa de docinhos para presentear.
Legenda: Para quem prefere os docinhos, a caixa com 6 unidades é uma excelente opção para presentear.
Foto: Arquivo Pessoal.

Para a caixinha de docinhos, a confeiteira Mayara preparou o brigadeiro branco. A receita, no entanto, pode ser adaptada aos sabores preferidos de cada pessoa, com pequenas alterações nos ingredientes e no preparo.

INGREDIENTES BRIGADEIRO DE CHOCOLATE BRANCO

  • 1 Caixa de leite condensado;
  • 1 Caixa de creme de leite;
  • 50g de coco ralado;
  • Xerém de castanha (quantidade a sua escolha);
  • Granulado.

MODO DE PREPARO BRIGADEIRO BRANCO

Imagem do processo de preparo do docinhos.
Legenda: Gire e role a bolinha sobre o granulado ou xerém de castanha até que toda a superfície esteja uniformemente coberta.
Foto: Arquivo Pessoal.

  1. Em uma panela de fundo grosso, misture o leite condensado e o creme de leite;
  2. Brigadeiro branco: adicionar 50 g de coco ralado à receita;
  3. Leve a mistura ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro mole/de colher (quando a mistura engrossar e começar a se soltar do fundo da panela lentamente);
  4. Transfira o brigadeiro para um prato ou tigela e cubra com plástico filme em contato direto com a superfície para evitar a formação de película;
  5. Enrole a massa de brigadeiro no formato de bolinhas do tamanho desejado;
  6. Brigadeiro branco: Gire e role a bolinha sobre o xerém de castanha e do granulado até que toda a superfície esteja uniformemente coberta. 

Bolo de Pote

Imagem de um bolo de pote.
Legenda: Utilizar itens que já se tem em casa, como uma toalha de mesa, e dar um novo destino a um pote guardado pode ser uma opção econômica e afetuosa de presente para quem escolhe o bolo de pote.
Foto: Arquivo Pessoal.

INGREDIENTES BOLO DE POTE

  • Bolo de chocolate (para maior praticidade, pode comprar no supermercado já pronto);
  • Brigadeiro de chocolate branco;
  • Xerém de castanha;
  • Raspas de chocolate;
  • Pote de vidro;
  • Tecido de Chita;
  • Fita Cetim.

MODO DE PREPARO BOLO DE POTE

  1. Caso opte pelo bolo pronto, corte-o em pedaços pequenos ou esfarele levemente; 
  2. Use o mesmo brigadeiro do docinho em ponto cremoso, para que fique fácil de espalhar e harmonize com as camadas do bolo. Reserve até esfriar;
  3. Monte o bolo de pote, no fundo do pote de vidro, faça uma camada de bolo de chocolate. Em seguida, acrescente uma camada de brigadeiro a sua escola;
  4. Polvilhe um pouco do xerém de castanha e algumas raspas de chocolate.
  5. Repita o processo até preencher o pote, finalizando com brigadeiro e raspas de chocolate por cima para decorar;
  6. Feche bem o pote. Para presentear, decore com tecido de chita na tampa e amarre com fita de cetim, dando um toque artesanal e natalino à lembrancinha.

Barra de Chocolate 

Imagem da barra de chocolate.
Legenda: Barra de chocolate recheada é uma das opções de lembrancinha natalina ensinadas pela confeiteira Mayara de Sousa Rodrigues.
Foto: Arquivo pessoal.

INGREDIENTES BARRA DE CHOCOLATE 

  • Forma de chocolate em acetato;
  • Tecido de chita;
  • Papel chumbo;
  • 100g de chocolate meio amargo em barra;
  • bolo de chocolate e brigadeiro branco (recheio).

MODO DE PREPARO BARRA DE CHOCOLATE  

Um dos passos para o preparo da barra de chocolate.
Legenda: Despeje uma parte do chocolate temperado na forma, garantindo que todo o fundo e as laterais sejam cobertos.
Foto: Arquivo Pessoal.

  1. Pique a barra em pedaços pequenos e use o micro-ondas (em intervalos de 30s, mexendo sempre) ou o banho-maria (tigela sobre panela com água quente, sem tocar na água), mexendo até ficar liso;
  2. Despeje uma parte do chocolate temperado na forma, garantindo que todo o fundo e as laterais sejam cobertos. Dê algumas batidinhas leves para retirar bolhas de ar. Leve à geladeira por 5-10 minutos, apenas até a casca firmar (ela deve ficar opaca);
  3. Camada de bolo: Retire a forma da geladeira. Distribua uma camada fina de bolo de chocolate esfarelado sobre o chocolate já firme. Se desejar, umedeça levemente o bolo com a calda;
  4. Camada de brigadeiro: Cubra o bolo com o brigadeiro branco já frio, espalhando uniformemente, mas deixando uma pequena borda livre para o fechamento da barra;
  5. Fechamento (última camada de chocolate): Despeje o restante do chocolate temperado por cima do recheio, cobrindo tudo completamente. Espalhe com uma espátula para nivelar e garantir que não fiquem buracos. Dê leves batidinhas novamente;
  6. Refrigeração Final: Leve a barra à geladeira por cerca de 15 a 20 minutos, até que a forma esteja completamente opaca e a barra se solte facilmente das bordas
  7. Desenforme e sirva!


    *Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari.
