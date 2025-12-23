Ideias de lembrancinhas de Natal comestíveis para presentear
Chef confeiteira ensina receitas comestíveis para lembrancinhas de Natal feitas em casa.
Entre confraternizações com amigos, encontros de trabalho e a expectativa pelas ceias de Natal e Réveillon, a agenda de dezembro costuma ficar sobrecarregada.
Com a correria, os presentes muitas vezes se limitam a eletrônicos e produtos industrializados, associados à praticidade, mas que podem perder o toque afetuoso que a época pede.
Confeccionar o próprio presente surge como uma maneira de resgatar o cuidado, o afeto e a intenção por trás do ato de presentear, além de ser uma alternativa mais econômica.
O Diário do Nordeste solicitou a ajuda da chef confeiteira Mayara de Sousa Rodrigues, que preparou três opções de lembrancinhas de Natal comestíveis para os leitores.”
- Caixinha de docinhos;
- Bolo de pote;
- Barra de chocolate.
Mayara destaca que uma boa lembrancinha natalina pode carregar afeto, história e, claro, ser também super deliciosa.
Além dos doces, para valorizar a apresentação, utilize formas em formatos de Papai Noel e árvores, assim como embalagens com temática natalina, investindo em laços e caixinhas especiais. Também é possível personalizar com adesivos produzidos em gráficas e padronizar o material para colegas de trabalho, vizinhos e familiares.
Veja abaixo ideias de lembrancinhas de Natal comestíveis:
Caixinha de Docinhos
Para a caixinha de docinhos, a confeiteira Mayara preparou o brigadeiro branco. A receita, no entanto, pode ser adaptada aos sabores preferidos de cada pessoa, com pequenas alterações nos ingredientes e no preparo.
INGREDIENTES BRIGADEIRO DE CHOCOLATE BRANCO
- 1 Caixa de leite condensado;
- 1 Caixa de creme de leite;
- 50g de coco ralado;
- Xerém de castanha (quantidade a sua escolha);
- Granulado.
MODO DE PREPARO BRIGADEIRO BRANCO
- Em uma panela de fundo grosso, misture o leite condensado e o creme de leite;
- Brigadeiro branco: adicionar 50 g de coco ralado à receita;
- Leve a mistura ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro mole/de colher (quando a mistura engrossar e começar a se soltar do fundo da panela lentamente);
- Transfira o brigadeiro para um prato ou tigela e cubra com plástico filme em contato direto com a superfície para evitar a formação de película;
- Enrole a massa de brigadeiro no formato de bolinhas do tamanho desejado;
- Brigadeiro branco: Gire e role a bolinha sobre o xerém de castanha e do granulado até que toda a superfície esteja uniformemente coberta.
Bolo de Pote
INGREDIENTES BOLO DE POTE
- Bolo de chocolate (para maior praticidade, pode comprar no supermercado já pronto);
- Brigadeiro de chocolate branco;
- Xerém de castanha;
- Raspas de chocolate;
- Pote de vidro;
- Tecido de Chita;
- Fita Cetim.
MODO DE PREPARO BOLO DE POTE
- Caso opte pelo bolo pronto, corte-o em pedaços pequenos ou esfarele levemente;
- Use o mesmo brigadeiro do docinho em ponto cremoso, para que fique fácil de espalhar e harmonize com as camadas do bolo. Reserve até esfriar;
- Monte o bolo de pote, no fundo do pote de vidro, faça uma camada de bolo de chocolate. Em seguida, acrescente uma camada de brigadeiro a sua escola;
- Polvilhe um pouco do xerém de castanha e algumas raspas de chocolate.
- Repita o processo até preencher o pote, finalizando com brigadeiro e raspas de chocolate por cima para decorar;
- Feche bem o pote. Para presentear, decore com tecido de chita na tampa e amarre com fita de cetim, dando um toque artesanal e natalino à lembrancinha.
Barra de Chocolate
INGREDIENTES BARRA DE CHOCOLATE
- Forma de chocolate em acetato;
- Tecido de chita;
- Papel chumbo;
- 100g de chocolate meio amargo em barra;
- bolo de chocolate e brigadeiro branco (recheio).
MODO DE PREPARO BARRA DE CHOCOLATE
- Pique a barra em pedaços pequenos e use o micro-ondas (em intervalos de 30s, mexendo sempre) ou o banho-maria (tigela sobre panela com água quente, sem tocar na água), mexendo até ficar liso;
- Despeje uma parte do chocolate temperado na forma, garantindo que todo o fundo e as laterais sejam cobertos. Dê algumas batidinhas leves para retirar bolhas de ar. Leve à geladeira por 5-10 minutos, apenas até a casca firmar (ela deve ficar opaca);
- Camada de bolo: Retire a forma da geladeira. Distribua uma camada fina de bolo de chocolate esfarelado sobre o chocolate já firme. Se desejar, umedeça levemente o bolo com a calda;
- Camada de brigadeiro: Cubra o bolo com o brigadeiro branco já frio, espalhando uniformemente, mas deixando uma pequena borda livre para o fechamento da barra;
- Fechamento (última camada de chocolate): Despeje o restante do chocolate temperado por cima do recheio, cobrindo tudo completamente. Espalhe com uma espátula para nivelar e garantir que não fiquem buracos. Dê leves batidinhas novamente;
- Refrigeração Final: Leve a barra à geladeira por cerca de 15 a 20 minutos, até que a forma esteja completamente opaca e a barra se solte facilmente das bordas
- Desenforme e sirva!
*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari.