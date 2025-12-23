Diário do Nordeste
Romeu e Julieta: a sobremesa mais fácil e amada do Brasil

Conheça a origem e aprenda como fazer o doce de queijo e goiabada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Culinária
A imagem mostra a fota da sobremsa romeu e julieta.
Legenda: Doce Romeu e Julieta tem nome inspirado em campanha publicitária.
Foto: Tatiane Silva / shutterstock.
Avaliação da receita
Categoria sobremesa.
Total 50 min
Rendimento 6 porção
O tradicional doce Romeu e Julieta, feito com queijo e goiabada, não tem uma origem precisa, embora registros indiquem que ele tenha aparecido nos engenhos coloniais de Minas Gerais.

Hoje, a combinação foi batizada em referência à famosa obra do escritor inglês William Shakespeare. No entanto, foi apenas na década de 1960 que o doce ganhou popularidade em todo o País, através de uma campanha publicitária criada pelo desenhista Maurício de Sousa.

Na peça publicitária, uma marca de goiabada apresentava os personagens da Turma da Mônica, Cebolinha e Mônica, como Romeu e Julieta, segundo explicação da pesquisadora Ana Marques Pereira, em entrevista ao g1Na receita, Romeu representa o queijo e Julieta, a goiabada.

Apesar de serem ingredientes muito diferentes, juntos eles formam uma combinação clássica e irresistível, que pode ser simples, apenas com um tipo de queijo e a goiabada, mas pode ganhar novos elementos, criando uma sobremesa para toda a família.

 

Romeu e Julieta

Ingredientes

  • 300g de goiabada em barra;
  • 100ml a 150ml de água para diluir a goiabada;
  • 3 ovos inteiros;
  • 300g de requeijão cremoso (ou cream cheese)
  • 1 caixinha de creme de leite (cerca de 200g)
  • 2 colheres de sopa de açúcar (opcional, para o creme de queijo)

Modo de preparo

1
Prepare a calda de goiabada: Corte a goiabada em cubos ou fatias e coloque em uma panela com a água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que a goiabada derreta e forme uma calda cremosa. Se preferir, você pode dispor as fatias no fundo de uma travessa refratária e cobrir com o creme.
2
Prepare o creme de queijo: No liquidificador, bata os ovos inteiros, o requeijão, o creme de leite e o açúcar (se estiver usando) por cerca de um minuto, até obter um creme homogêneo.
3
Montagem: Despeje o creme de queijo por cima da goiabada, que pode estar na panela ou já na travessa.
4
Asse: Leve a travessa ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que o creme esteja firme e levemente dourado por cima.
5
Sirva: A sobremesa pode ser apreciada quente, morna ou gelada.
