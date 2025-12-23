Romeu e Julieta: a sobremesa mais fácil e amada do Brasil
Conheça a origem e aprenda como fazer o doce de queijo e goiabada.
O tradicional doce Romeu e Julieta, feito com queijo e goiabada, não tem uma origem precisa, embora registros indiquem que ele tenha aparecido nos engenhos coloniais de Minas Gerais.
Hoje, a combinação foi batizada em referência à famosa obra do escritor inglês William Shakespeare. No entanto, foi apenas na década de 1960 que o doce ganhou popularidade em todo o País, através de uma campanha publicitária criada pelo desenhista Maurício de Sousa.
Na peça publicitária, uma marca de goiabada apresentava os personagens da Turma da Mônica, Cebolinha e Mônica, como Romeu e Julieta, segundo explicação da pesquisadora Ana Marques Pereira, em entrevista ao g1. Na receita, Romeu representa o queijo e Julieta, a goiabada.
Apesar de serem ingredientes muito diferentes, juntos eles formam uma combinação clássica e irresistível, que pode ser simples, apenas com um tipo de queijo e a goiabada, mas pode ganhar novos elementos, criando uma sobremesa para toda a família.
Romeu e Julieta
Ingredientes
- 300g de goiabada em barra;
- 100ml a 150ml de água para diluir a goiabada;
- 3 ovos inteiros;
- 300g de requeijão cremoso (ou cream cheese)
- 1 caixinha de creme de leite (cerca de 200g)
- 2 colheres de sopa de açúcar (opcional, para o creme de queijo)