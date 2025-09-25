Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Culinária
Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite
Legenda: Aprenda como selecionar o melhor produto na hora de fazer as compras no mercado
Foto: j.chizhe/Shutterstock

Já ficou com dúvida sobre qual tipo de azeite comprar? Afinal, na prateleira do mercado há diversas variações como virgem, extra virgem, refinado, especial, trufado, vintage, etc. Qual deles levar?

A resposta não é tão simples, já que especialistas indicam que a escolha ideal depende, principalmente, da intenção de uso.

Qual é o melhor para saladas? E para cozinhar ou fritar? Com quais ingredientes harmonizar? Esses são alguns dos questionamentos que podem guiar você na hora de escolher o produto.

A seguir, o Diário do Nordeste explica as diferenças entre os principais tipos de azeite, a indicação para cada um e, ainda, como fazer a melhor escolha para suas receitas.

Veja quais os tipos de azeite de oliva que existem 

Há três variações principais do azeite de oliva: extra virgem, virgem e lampante — este geralmente é vendido sob o rótulo de apenas "azeite de oliva". Eles se diferenciam entre si por níveis de acidez do azeite, indicação de consumo e intensidade de sabor e de aroma, conforme detalha a nutricionista Saskia Melo*, especialista em nutrição clínica e esportiva.

Abaixo, veja uma tabela que reúne as principais características de cada um deles, conforme a profissional e o documento "A olivicultura e o azeite no Brasil", publicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 2024.  

Tipo Acidez livre Defeitos sensoriais Aroma Sabor Indicação de consumo
Azeite de oliva extra virgem Menor ou igual a 0,8% Não possui  Frutado Intenso Preparações cruas, como saladas, ou finalização de pratos culinários.
Azeite de oliva virgem Menor ou igual a 2% Baixa intensidade Frutado Moderado Preparações cruas ou pratos quentes, por exemplo, sopas e grelhados.
Azeite de oliva refinado ou lampante Acima de 2% Elevada intensidade Baixo ou sem Neutro Frituras

Tipos de azeite por qualidade

Ao contrário de produtos como vinho e whisky, que apuram o sabor e elevam a qualidade com o envelhecimento, o azeite de oliva é um insumo que se degrada com o tempo, reduzindo a qualidade. A variação do azeite oliva extravirgem é a mais fresca, enquanto a virgem e a lampante, respectivamente, são mais velhas.

Fatores como temperaturas elevadas, contato com a luz e o processo natural de deterioração do óleo vegetal também contribuem para a degradação, explica a pesquisadora Daniela De Grandi** no estudo da Embrapa.

O tipo da azeitona, o ponto de maturação dela no momento da colheita, o clima e o solo onde foi cultivada, além das condições do processo de extração do óleo, são outros agentes que podem influenciar na qualidade do azeite

Outros tipos de azeite  

Segundo a profissional da Embrapa, além dos tipos do óleo vegetal há "varietais", resultantes do tipo de azeitona usada na fabricação do produto. 

No mercado, existem azeites monovarietais, ou seja, elaborados a partir de uma única variedade de azeitona, e os chamados blends, resultados da mistura de diferentes tipos da fruta. 

No mundo, estima-se que há 2 mil variedades de azeitonas e cada uma delas possui sabor e aroma específico. No Brasil, as mais comuns são dos tipos Arbequina, Arbosana, Grappolo, Koroneiki, Coratina Picual e a brasileira Maria-da-fé, segundo a Embrapa.  

Do que é feito o azeite de oliva? 

O óleo vegetal é feito da azeitona, fruto da oliveira, árvore comum dos países do Mediterrâneo. Segundo a nutricionista, para ser transformado em azeite de azeitona, ela passa por uma série de etapas

A primeira delas é a colheita, seguida pela seleção e pela limpeza. Então, as azeitonas são moídas e o resultado desse processo é prensado ou centrifugado, separando o conteúdo sólido do líquido. Ao fim, esse óleo é filtrado, para eliminar a água e as impurezas, e envasado para venda. 

No Brasil, há produtores que plantam a oliva e confeccionam versões nacionais do insumo, principalmente na região Sul, porém, a maioria do azeite consumido no País é importado, conforme dados da Embrapa.

Qual é o azeite que pode ir ao fogo?

Imagem mostra pessoa preparando refeição na frigideira, adicionando azeite de oliva enquanto cozinha.
Legenda: Óleo vegetal é sensível a temperaturas elevadas
Foto: Artit Wongpradu/Shuttertsock

A nutricionista recomenda que o tipo lampante (refinado) é ideal para cozinhar e fritar, por suportar temperaturas de 220 °C a 240 °C.  

A variação virgem também pode ser aquecida, no entanto, somente em preparações que atinjam de 200 °C a 215 °C

Já o extra virgem deve ser preferencialmente usado em preparações cruas ou para finalizar pratos culinários.

Por que não se pode aquecer azeite de oliva?  

Por ser sensível e de fácil degradação, quando entra em contato com temperaturas elevadas o óleo vegetal acaba deteriorando a composição e perdendo parte dos seus benefícios à saúde (detalhados abaixo). Porém, isso não significa que ele não possa ser usado em preparações quentes, como já explicado acima. 

Qual azeite é melhor para cozinhar e para salada? 

A especialista em nutrição detalha que o azeite de oliva virgem é seguro para refogar, assar e grelhar pratos. Já para frituras prolongadas, ela recomenda o lampante (refinado), pois ele suportar temperaturas mais altas. O extra virgem é ideal para preparações cruas, como saladas. 

Qual azeite é mais saudável

Saskia Melo conta que o azeite de oliva extra virgem possuí excelentes características nutricionais, em comparação aos demais. No entanto, para definir qual dos três é o mais saudável depende da finalidade do uso.

Se for para aquecer, o virgem ou lampante (azeite refinado) são melhores, já em pratos crus, o outro é mais recomendado. 

"O melhor vai depender da finalidade. Usando cada, adequadamente, nos diferentes tipos de preparação, é possível extrair dos produtos seus principais benefícios. Apesar disto, se formos considerar o ponto de vista nutricional, o azeite de oliva extra virgem é o mais rico em antioxidantes e polifenóis, além de ter mais bioativos preservados."
Saskia Melo
Nutricionista

O que significa a cor da tampa do azeite?

As cores das tampas de vidros de azeite de oliva geralmente são um recurso visual usado pelas marcas para identificar o tipo ou a qualidade do azeite. No mercado, não há um padrão fixo, cada fabricante define a própria paleta de cor.

Por exemplo: alguns usam uma tampa verde para indicar o azeite extra virgem, enquanto outros usam uma branca para o mesmo tipo.  

Veja também

teaser image
Culinária

Nutricionista ensina como fazer barra de cereal caseira e bolo de banana com aveia; veja passo a passo

teaser image
Culinária

Cocada caseira: conheça a história e aprenda a receita tradicional nordestina

Dicas de como escolher o melhor tipo de azeite

Saskia Melo destaca que é a finalidade que deve conduzir a decisão para saber qual é o melhor tipo de azeite, pois cada um funciona melhor com variações diferentes de preparações e de ingredientes.

Já para selecionar qual é o melhor produto da prateleira no mercado, Daniela De Grandi indica que o consumidor priorize dois dados: o ano da safra e a data de envaze, que, respectivamente, detalham quando a azeitona foi colhida e o azeite engarrafado.

Dê preferência aos azeites mais jovens, pois, segundo a pesquisadora, estão mais frescos e, consequentemente, possuem as características sensoriais e nutricionais mais preservadas

Confira os principais benefícios do azeite

A nutricionista explica que o consumo regular do óleo vegetal, principalmente o extra virgem, proporciona inúmeros efeitos positivos para a saúde. Abaixo, confira alguns deles:  

  • Saúde do coração — as gorduras monoinsaturadas presentes no azeite extra virgem ajudam a reduzir o colesterol LDL (ruim) e a aumentar o colesterol HDL (bom), promovendo a saúde cardiovascular.
  • Ação antioxidante  rico em antioxidantes como a vitamina E e os polifenóis, o azeite combate os radicais livres, protegendo as células do envelhecimento.
  • Ação anti-inflamatória possui propriedades anti-inflamatórias naturais que auxiliam na prevenção de doenças crônicas.
  • Controle da glicemia e da pressão arterial — o consumo regular contribui para a regulação dos níveis de açúcar no sangue e da pressão arterial.
  • Componente de dietas equilibradas — é um alimento essencial em dietas saudáveis, como a dieta mediterrânea.

Veja como usar o azeite na cozinha no dia a dia

Imagem mostra pessoa despejando líquido oleoso na frigideira para cozinhar, com ingredientes na bancada ao fundo para matéria sobre tipos de azeite de oliva
Legenda: Uso regular do produto proporciona inúmeros efeitos positivos para a saúde, além de prevenir alguns tipos de doenças
Foto: RESTOCK images/Shuttertsock

Com propriedades e características sensoriais diferentes, cada tipo do insumo harmoniza melhor com uma variação de prato.

Para definir qual o mais indicado para cada receita, a especialista em nutrição detalha que para decidir é necessário considerar fatores como ingredientes, modo de preparo e temperatura

A seguir, confira uma tabela com sugestões de combinações entre insumos e variações de azeite de oliva, conforme indicação da profissional.

Tipo de azeite de oliva Sugestão de combinação
Azeite de oliva extra virgem (intenso, frutado, picante ou amargo) Saladas frescas (folhas verdes, rúcula, tomate, caprese); pães artesanais, torradas, bruschettas; finalização de massas (espaguete ao alho e óleo, pesto); peixes grelhados ou crus (atum, salmão, ceviche); legumes assados (berinjela, abobrinha, batata); e queijos curados (parmesão, pecorino).
Azeite de oliva extra virgem leve (mais suave, notas doces ou delicadas) Peixes-brancos leves (tilápia, linguado); saladas de frutas (morango, laranja, figo); queijos frescos (ricota, mussarela de búfala); sobremesas (sorvete de baunilha, bolo de laranja, chocolate amargo).
Azeite de oliva virgem Refogados simples (arroz, feijão, legumes); grelhados de frango ou carne magra; massas com molhos leves.
Azeite de oliva lampante (refinado) Coxinha de peixe frita; bolinho de bacalhau frito; abobrinha e berinjelas grelhadas; tilápia grelhada; refogado de camarão; finalização de pão de queijo ao forno ou bruschettas.

*Saskia Melo é nutricionista esportiva e clínica, com CRN 19004. Antropomestrista. Pós-graduanda em Nutrição na Obesidade e Emagrecimento. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema-UFC). Possui experiência na área de Nutrição Esportiva, Segurança Alimentar e Nutricional e Agroecologia.

**Daniela de Grandi Castro Freitas de Sá é pesquisadora de Alimentos da Embrapa, com ênfase em Análise Sensorial de Alimentos, e autora do documento "A olivicultura e o azeite no Brasil", publicado pela instituição em março de 2024. Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é mestre e doutora em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite
Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Carol Melo
Há 1 hora
Pessoas brindando com cachaça
Culinária

Dia da Cachaça: Conheça pratos feitos com a bebida

Cachaça é usada tanto em drinks como em receitas culinárias por todo o País

Homem segurando um cachorro-quente com salsicha e molho, no estilo street food, pronto para comer em ambiente ao ar livre, ilustrando 5 opções de molho para o dia do Cachorro-Quente
Culinária

Dia do Cachorro-Quente: do tradicional ao vegetariano, veja 5 opções de molho para se deliciar

Aprenda versões inovadoras para substituir o tradicional ketchup e mostarda

Imagem mostra dois potes com cocada cremosa ilustrando receita de cocada cremosa
Culinária

Cocada de colher: receita cremosa para servir no pote

Aprenda passo a passo da versão que é ideal para comer de colher ou rechear pratos

Imagem mostra fileiras de colheres com porções de cocada disposta em mesa ilustrando receita de cocada fit sem açúcar
Culinária

Cocada fit: versão sem açúcar para comer sem culpa

Receita pode ser consumida pelos diabéticos

Cocada caseira disposta sobre uma tábua de madeira, com coco ralado ao redor, em composição rústica e artesanal
Culinária

Cocada caseira: conheça a história e aprenda a receita tradicional nordestina

Em mais de 300 anos, desde a chegada ao País, o doce acumulou diversas versões e ganhou o coração e a mesa dos brasileiros

Redação
19 de Agosto de 2025
Cocada
Culinária

Cocada: aprenda a fazer o doce

De origem na culinária africana, o prato tem como base o coco ralado, o leite e o açúcar

Arquivo Diário do Nordeste
20 de Junho de 2022
Culinária

Doce ou salgada? Veja receitas criativas de como usar batata no dia a dia

Receitas com batata podem auxiliar no cardápio do dia a dia

Imagem de micro-ondas na cozinha com alimentos, plantas e utensílios domésticos ao redor, ilustrando se aquecer comida no eletrodoméstico é seguro ou não
Culinária

Aquecer comida no micro-ondas faz mal à saúde?

Aliado da rotina, saiba se o eletrodoméstico pode ser nocivo e causar doenças

Pizza de borda grossa coberta com pepperoni, presunto, queijo mussarela e almôndegas, servida em uma tábua de madeira, pronta para ser apreciada, ilustrando receita de massa de pizza no liquidificador no dia nacional da pizza.
Culinária

Dia Nacional da Pizza: como fazer massa de pizza simples no liquidificador

Receita é uma versão prática do clássico italiano que conquistou o Brasil

Imagem mostra delicioso bolo de chocolate, ilustrando receita fácil da bolo de chocolate fofinho no Dia Mundial do Chocolate
Culinária

Dia Mundial do Chocolate: veja receita fácil de bolo de chocolate fofinho

Preferido dos chocólatras, prato ganha toque especial com calda de chocolate adicionada à massa

Imagem mostra paus de canela e o pó, também conhecidos como pó de Dalchini, ilustrando decisão da Anvisa que recolheu lote de marca de canela em pó
Culinária

Alerta: Anvisa recolhe lote de marca de canela em pó

Agência identificou irregularidades no produto

Imagem mostra xícara de chocolate quente sobre mesa de madeira, ilustrando receitas para esquentar frio no inverno 2025
Culinária

Esfriou? Confira receitas quentinhas e aconchegantes para o inverno 2025

As temperaturas costumam cair bastante em algumas regiões do País durante a estação, então veja alguns pratos e bebidas reconfortantes que podem aliviar o frio

Carol Melo
20 de Junho de 2025
Salada de legumes variados em uma tigela verde, rodeada de frutas como bananas, maçã e ovos cozidos, em uma mesa de madeira com utensílios e plantas ao fundo.
Culinária

Não jogue fora! Veja 7 receitas com cascas de frutas para uma alimentação diferenciada

O Diário do Nordeste conversou com especialistas para descobrir como as cascas podem se transformar em alimentos criativos

Paulo Roberto Maciel*
18 de Junho de 2025
Frasco de azeite de oliva
Culinária

Governo classifica oito marcas de azeite de oliva como impróprias para consumo; confira lista

Foi detectada, segundo o Mapa, a presença de outros óleos vegetais em sua composição

Bergson Araujo Costa
06 de Junho de 2025
Imagem em foco mostra xícara banca com café sob mesa com grãos torrados de café, ilustrando medida da anvisa que proibiu venda de 3 marca de café fake, bebida sabor café
Culinária

'Café fake': Anvisa proíbe venda de 3 marcas de bebidas sabor café por serem impróprias para humanos

Análise identificou presença de substância tóxica na matéria-prima dos produtos

Carol Melo
02 de Junho de 2025
Imagem com dois hambúrgueres, um com carne desfiada, queijo derretido e picles, outro com hambúrguer, alface, tomate e molho, ambos em pães com sementes.
Culinária

Dia do Hambúrguer: confira cinco receitas brasileiras e fáceis para fazer em casa

Do tradicional ao regional, veja como preparar hambúrgueres práticos com carne moída e pão comum para celebrar a data com sabor e simplicidade

Redação
28 de Maio de 2025
Mão segurando um hambúrguer com carne e queijo derretido
Culinária

Dia do Hambúrguer: veja 5 hamburguerias para curtir a data em Fortaleza

Há opções para todos os gostos e de todos os preços, tanto para quem quiser consumir nos locais como para quem preferir pedir delivery

Redação
28 de Maio de 2025
Imagem mostra dois vidros de azeite sem rótulo sendo segurado por mão sobre fundo com prateleiras de supermercado com diversos vidros de azeite, ilustrando proibição da venda de mais duas marcas de azeite pela Anvisa
Culinária

Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite e total sobe para 6; saiba quais são e a motivação

Medida atinge a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso desses alimentos

Carol Melo
27 de Maio de 2025
Brunno Malheiros sorridente segurando um panetone e, ao lado, ele mesmo brincando com massa de pão esticada, ambos em ambiente de cozinha, ilustrando o processo de fazer pão caseiro, símbolo de paixão por panificação artesanal.
Culinária

Conheça o padeiro cearense que lidera equipe brasileira no Mundial de Panetone

Brunno Malheiros venceu o título de "Melhor Panetone do Brasil" duas vezes. Ele descobriu a paixão pela panificação na padaria do avô

Carol Melo e Paulo Roberto Maciel*
27 de Maio de 2025