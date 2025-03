Nutricionista ensina como fazer barra de cereal caseira e bolo de banana com aveia; veja passo a passo

Uma alimentação rica em fibras pode traz diversos benefícios para saúde ao auxiliar no funcionamento do intestino, prevenindo doenças cardiovasculares e o câncer do colorretal. Receitas com ingrediente integrais, como chia e aveia, são fontes do nutriente e podem ajudar a controlar o peso, ao prolongar a sensação de saciedade, e reduzir os níveis de açúcar no sangue.

Ao Diário do Nordeste, a nutricionista Emanuela Catunda, coordenadora técnica do Conselho Regional de Nutrição da 11ª Região (CRN-11), ensina como preparar dois pratos com muita fibra: barra de cereal caseira e bolo de banana.

Barra de cereal caseira

Ingredientes

3 bananas-nanicas

1 col. (sopa) de mel

½ xíc. (chá) de amêndoas em lascas

½ xíc. (chá) de semente de chia

½ xíc. (chá) de semente de girassol

½ xíc. (chá) de uva-passa

1 e ½ xíc. (chá) de aveia em flocos

1 col. (chá) de canela em pó

Modo de preparo

Amasse bem a banana e misture com o mel até obter uma pasta homogênea. Acrescente as amêndoas, a chia, as sementes de girassol, a uva-passa, a aveia e a pitada de canela. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Forre uma forma com papel vegetal e despeje a mistura sobre ela. Com as costas de uma colher, pressione a massa para ficar compacta e nivelada. Asse em forno preaquecido a 160 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Após esfriar, desenforme e leve ao freezer por 15 a 20 minutos. Por fim, corte a massa em formato de barrinhas e sirva.

Bolo de banana com aveia

Ingredientes

4 bananas-nanicas (devem estar bem maduras, quase estragando)

1 xícara (chá) de uvas-passas pretas

4 ovos pequenos

1/2 xícara de óleo

2 xícaras de aveia (flocos finos ou grossos)

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos com o óleo até obter uma mistura homogênea. Adicione as bananas e a uva-passa gradualmente, batendo gradualmente. Transfira a mistura para uma tigela e, com a ajuda de um batedor, incorpore a aveia lentamente, misturando bem (a massa ficará densa). Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Unte uma forma com óleo e polvilhe farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 200 °C e asse por aproximadamente 35 minutos (o tempo pode variar conforme o forno).

