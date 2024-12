Quais são os doces de Natal mais queridinhos? Confira receitas de sobremesa  

Com a chegada do Natal, também começam os preparativos para a tão esperada ceia da véspera. Entre petiscos, a entrada e o prato principal, as sobremesas se destacam por encerrar a noite de fartura com deliciosos doces para preparar toda a família para a chegada do Bom Velhinho.

Em comemoração à data, o Diário do Nordeste organizou uma lista de sobremesas de dar água na boca e que não podem faltar na ceia da véspera de Natal.

Doces de Natal: 5 receitas deliciosas

Pavê de chocolate

Legenda: Pavê de nata é uma opção de sobremesa para o Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes: