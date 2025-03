O suflê de queijo feito por Eunice Paiva é uma tradição de família e desperta a curiosidade do público que confere o longa "Ainda Estou Aqui", no qual o prato é citado pelo menos em cinco cenas. Com a vitória do Oscar de Melhor Filme Internacional, feito inédito para o Brasil, o interesse dos internautas pela obra seguem alta nesta semana, segundo dados do Google Trends.

Curiosidades sobre a advogada, interpretada no filme por Fernanda Torres — ganhadora do Globo de Ouro pelo papel —, são um dos temas mais buscados pelos usuários nesta quarta-feira (12). Como a receita do prato dela também é um das buscas frequentes, o Diário do Nordeste descreve o passo a passo do suflê, digitalizado pela filha de Eunice, Ana Lúcia, e cedida ao jornal O Globo.

Receita de suflê de queijo da Eunice Paiva, que aparece no filme "Ainda Estou Aqui"

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1copo de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 ovos

100 g de queijo ralado

Sal e pimenta

Modo de preparo

Usando um liquidificador, bata o leite, as gemas e a farinha. Reserve.

Em seguida, em uma panela, esquente a manteiga, então, acrescente a mistura e mexa até engrossar.

Tempere com sal e pimenta a gosto, adicione o queijo e misture.

Desligue o fogo.

Quando esfriar, acrescente as claras em neve e reserve.

Unte uma forma e coloque a preparação.

Leve ao forno por cerca de 20 minutos.

Dica de Eunice Paiva

"Se quiser, acrescenta umas 150 gramas de presunto bem picado ou champignons. Servir assim que estiver pronto, senão murcha", escreveu a advogada na receita deixada para a família.

